Bollette luce e gas con offerta a prezzo bloccato: conviene davvero? Ecco come scegliere

Le famiglie che hanno dovuto effettuare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero si sono trovate davanti a una scelta importante: quale offerta luce e gas conviene scegliere per risparmiare? Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per effettuare la scelta migliore.

Esistono delle offerte a prezzo bloccato (o indicizzato) e delle offerte a prezzo variabile: quale scegliere? Vediamo i vantaggi del prezzo fisso e quando è conveniente.

Bollette luce e gas, cos'è prezzo bloccato?

Quando si parla di offerte luce e gas a prezzo bloccato, o indicizzato, si fa riferimento al costo della componente energia, che è solo una delle voci di spesa presenti all'interno della bolletta (quella di maggior rilievo, che pesa circa il 50% del prezzo finale).

Ciò significa che oltre a questa voce ci saranno anche altri costi da sostenere in base alle tariffe fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEgsi).

La componente energia - che è la voce a prezzo bloccato - si riferisce al costo di vendita della materia prima (comunemente chiamato commodity in inglese) e dipende direttamente dal prezzo che energia elettrica o gas hanno nel mercato degli scambi all’ingrosso.

Nel mercato all'ingrosso i prezzi della materia prima sono sottoposti a numerose oscillazioni, al rialzo o al ribasso, e dunque le tariffe di luce e gas possono variare notevolmente con il passare dei mesi.

Ecco quindi il motivo per cui i fornitori offrono offerte a prezzo fisso o bloccato, in modo da evitare brutte sorprese sulle bollette luce e gas delle famiglie.

Bollette luce e gas: come funziona il prezzo bloccato

Le offerte a prezzo bloccato si caratterizzano per la fissazione di un prezzo fisso per luce e gas che viene applicato per 12 o 24 mesi (in certi casi può arrivare fino a 36 mesi), a prescindere dalle oscillazioni dei prezzi della materia prima sul mercato all'ingrosso.

Da un lato, quindi, il prezzo fisso tutela i consumatori da possibili aumenti; dall'altro lato, però, non permette di accedere a un prezzo più conveniente qualora dovesse abbassarsi.

La spesa finale sulla bolletta con il prezzo bloccato, quindi, è prevedibile e dipende esclusivamente dalla quantità di materia prima consumata.

I vantaggi delle offerte a prezzo bloccato

Scegliere un'offerta luce e gas a prezzo bloccato è sicuramente un vantaggio di fronte a possibili rialzi del costo della materia prima all'ingrosso, e permette alle famiglie di pianificare le spese nel medio-lungo periodo.

Infatti, la bolletta a prezzo bloccato è facilmente prevedibile considerando i costi fissi e le quantità di materia prima consumata nel periodo considerato: in questo modo, il consumatore avrà sempre sotto controllo le spese.

Bisogna anche considerare che il prezzo fisso offerto dalle compagnie più grandi e più solide è una garanzia: queste ultime, infatti, dispongono di strutture di gestione del rischio in grado di garantire la fornitura al prezzo pattuito, senza sorprese in caso di oscillazioni del mercato.

Le compagnie più piccole, invece, potrebbero offrire prezzi bloccati più vantaggiosi ma potrebbero anche arrivare a non coprire i costi fissi qualora la materia prima dovesse registrare un brusco calo di prezzo sul mercato.

Offerte a prezzo bloccato: conviene davvero?

Conviene davvero scegliere offerte a prezzo bloccato per la luce e il gas? La scelta è assolutamente personale, e varia in relazione alle esigenze e preferenze del consumatore.

Optando per il prezzo fisso, spesso, bisogna sostenere una spesa leggermente superiore a quella a prezzo variabile, ma in compenso c'è una tutela di fronte ai possibili aumenti.