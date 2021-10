[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

La crisi energetica che ha colpito tutto il mondo alla ripresa delle attività produttive dopo la pandemia non accenna a diminuire di intensità. Nonostante le parole rassicuranti dei maggiori produttori mondiali di combustibili fossili, Stati Uniti e Russia, i prezzi dei carburanti continuano a salire.

Dapprima il metano, poi a seguire anche benzina e persino il GPL. Viaggiare in auto sta diventando sempre più costoso e le ricadute sull’economia si faranno presto sentire. Le ditte di trasporti sono in difficoltà e l’aumento dei prezzi degli spostamenti ricadrà inevitabilmente sulle merci. Le famiglie italiane potrebbero presto vedere i prezzi di molti beni aumentare anche oltre i livelli di inflazione previsti.

Dopo le bollette quindi gli aumenti si trasferiscono in strada. Mentre le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire, c’è chi propone soluzioni Made in Italy. Ecco i motivi di questi aumenti e le previsioni sul futuro dei prezzi dei carburanti.

Prezzo Carburanti, i motivi degli aumenti

Gli aumenti delle bollette, evitati da una manovra del governo, e quelli dei prezzi dei carburanti sono legati da un filo conduttore che parte dalla pandemia da Covid 19. Durante i periodi di inattività delle aziende dovuti alle chiusure atte a contrastare la diffusione del virus, le imprese produttrici di energia hanno disinvestito molto.

Meno strutture e meno dipendenti per adattarsi ad una domanda ai minimi storici. La ripresa ha però colto tutti impreparati. Quando l’intero globo ha ricominciato a produrre praticamente in contemporanea, la catena di forniture di energia si è bloccata. I produttori non hanno saputo rispondere ad una domanda che si è dimostrata più alta del previsto.

Così, mentre la ripresa correva, si inceppavano prima i porti, poi i commerci in generale e infine le forniture di energia. La mancanza di offerta e la crescita della domanda hanno causato un repentino aumento dei prezzi, che ha colpito prima l’elettricità e il gas per il riscaldamento delle abitazioni.

Prezzo Carburanti, gli effetti sul carrello della spesa

Sono bastate alcune settimane però perché l’aumento dei prezzi si trasferisse ai carburanti per gli spostamenti su ruote. Ma i rischi di questi aumenti vanno oltre un viaggio caro o un’inverno più rigido del solito.

L’aumento dei prezzi dei carburanti ricade su ogni prodotto, dagli alimentari ai prodotti industriali, dato che il trasporto su gomma è il più utilizzato al mondo. Questo causa di conseguenza un aumento dei prezzi di tutti i beni e di conseguenza un’impennata dell’inflazione. L’inflazione sta già aumentando grazie alla ripresa dei consumi, e questi ulteriori rincari potrebbero spingerla oltre la soglia di guardia del 2%. Ma non è tutto.

Un aumento dei prezzi delle materie prime dovuto al costo dei trasporti potrebbe frenare la produzione industriale e strozzare la crescita garantita dal rimbalzo post pandemia. Il risultato sarebbe un’inflazione galoppante ma senza crescita economica, fenomeno che in termini tecnici viene chiamato stagflazione.

Tra i più preoccupati da questo aumento in Italia c’è Coldiretti. L’associazione degli agricoltori del nostro paese sottolinea come l’85% dei trasporti di merci in Italia avvenga su gomma. Questo comporta che i beni di consumo siano estremamente suscettibili agli aumenti nel costo del carburante.

Secondo l’associazione questi aumenti potrebbero portare un’impennata dei prezzi tra il 30% e il 35% a causa dei problemi logistici che comporterebbero. A soffrire di più di questi rincari sono i prodotti più deperibili, come frutta e verdura, che devono raggiungere in tempi brevi i banchi dei supermercati.

Prezzo Carburanti, quali convengono di più

L’aumento dei prezzi ha colpito tutti i carburanti, ma non tutti allo stesso modo. I diversi mezzi di propulsione dei motori delle auto hanno subito rialzi diversi in tempi diversi. Alcuni hanno contenuto il prezzo a livelli alti ma già visti, mentre altri hanno fatto registrare record su record, arrivando a cifre inedite.

Metano . Il primo a essere colpito dai rialzi è stato il metano. Questo carburante, scelto di solito proprio perché più conveniente di benzina e diesel oltre che meno inquinante, è stato vittima dei rincari prima di tutti gli altri e in maniera più violenta. Da meno di un euro al chilo, che di solito è il prezzo ai distributori, il metano ha fatto segnare aumenti vertiginosi fino a toccare i 2 euro in alcuni distributori. Ora si è stabilizzato attorno a 1,685 euro al chilo.

. Il primo a essere colpito dai rialzi è stato il metano. Questo carburante, scelto di solito proprio perché più conveniente di benzina e diesel oltre che meno inquinante, è stato vittima dei rincari prima di tutti gli altri e in maniera più violenta. Da meno di un euro al chilo, che di solito è il prezzo ai distributori, il metano ha fatto segnare aumenti vertiginosi fino a toccare i 2 euro in alcuni distributori. Ora si è stabilizzato attorno a 1,685 euro al chilo. Benzina . Il carburante più utilizzato nel nostro paese, la benzina, ha inizialmente resistito agli aumenti. Ma dopo pochi giorni dal picco del metano anche lei ha iniziato ad aumentare, avvicinandosi pericolosamente ai due euro al litro. 1,918 il record, con un prezzo medio che ora si aggira attorno ai 1,704 euro al litro alle pompe.

. Il carburante più utilizzato nel nostro paese, la benzina, ha inizialmente resistito agli aumenti. Ma dopo pochi giorni dal picco del metano anche lei ha iniziato ad aumentare, avvicinandosi pericolosamente ai due euro al litro. 1,918 il record, con un prezzo medio che ora si aggira attorno ai 1,704 euro al litro alle pompe. Diesel . A prendersi la rivincita sugli altri carburanti è il gasolio. Da sempre meno costoso della benzina, di recente il diesel ha subito un calo nell’utilizzo a causa di numerosi scandali sulle emissioni delle auto che lo utilizzano. Non solo però il gasolio in questo periodo è rimasto più conveniente della benzina, ma ha saputo contenere meglio i rincari. Se i record fatto registrare è di 1,780 euro al litro, ora il diesel si aggira attorno ai 1,558€ al litro.

. A prendersi la rivincita sugli altri carburanti è il gasolio. Da sempre meno costoso della benzina, di recente il diesel ha subito un calo nell’utilizzo a causa di numerosi scandali sulle emissioni delle auto che lo utilizzano. Non solo però il gasolio in questo periodo è rimasto più conveniente della benzina, ma ha saputo contenere meglio i rincari. Se i record fatto registrare è di 1,780 euro al litro, ora il diesel si aggira attorno ai 1,558€ al litro. GPL. Infine il meno utilizzato tra i carburanti, ma anche il meno costoso, il GPL. Aumenti molto importante anche per il gas, che passa dai soliti 0,60 euro al litro a 0,76€. Pur rimanendo il più conveniente, il GPL ha una serie di problemi, dalla rarità dei distributori posizionati tutti fuori dai centri abitati, alla necessità del servito, fino al fatto che tutte le auto a GPL devono comunque essere alimentate anche a benzina.

Le associazioni dei consumatori, con in testa il Codacons, hanno denunciato questi aumenti prevedendo un salasso per le famiglie. Spiega Rienzi, presidente del Codacons:

"Una stangata solo per i costi di rifornimento di carburante pari a 357 euro annui in più a famiglia. La benzina continua ad aumentare e costa oggi il 17% in più da inizio anno, e il +21,4% rispetto allo stesso periodo del 2020”.

Prezzo Carburanti, la soluzione di Coldiretti

Il problema dei prezzi dei carburanti non è risolvibile a stretto giro di posta. Il mercato reagirà quando aumenterà l’offerta di materie prime, ma prima di allora dovremo subire questi rincari. Questo vale particolarmente per un paese come l’Italia, da sempre povero di combustibili fossili e quindi del tutto dipendente dalle importazioni, soprattutto dal Brent nordeuropeo e dal metano russo e africano.

C’è chi però propone per il gas una soluzione alternativa, che permetterebbe al nostro paese di produrre metano anche senza avere grandi giacimenti. Dopo aver espresso le proprie preoccupazioni per il prezzo dei beni di consumo infatti, Coldiretti ha avanzato la proposta di sviluppare il biometano ricavato dai rifiuti di allevamento e agricoltura, come carburante alternativo che aiuti l’Italia a raggiungere un livello di indipendenza energetica.

Ad oggi il biometano prodotto in Italia ammonta a circa 1,7 miliardi di metri cubi. Questo tipo di carburante è utilizzato soprattutto per la propulsione di veicoli, e ad oggi rappresenta il 19% del totale del gas utilizzato nelle autostazioni.

Secondo Coldiretti, con un piano di investimenti attuabile con il soldi del Recovery Plan europeo, entro il 230 si potrebbe arrivare a produrre 6,5 miliardi di metri cubi di metano l’anno, aumentando di quasi 4 volte il volume di produzione di biometano.

In questo modo non solo buona parte delle auto italiane a metano sarebbero spinte da questo carburante verde, ma il 65% dei rifiuti agricoli troverebbe nuova utilità. Il risultato, oltre ad un maggiore controllo del prezzo del metano per le auto, sarebbe anche una riduzione delle emissioni derivanti dall’agricoltura e dall’allevamento .

Prezzo Carburanti, Russia, Cina e USA cercano di fermare gli aumenti

Il progetto di Coldiretti rimane un’idea a lungo termine. Intanto però diversi produttori internazionali stanno cercando di riportare la crisi energetica sotto controllo, in modo da proteggere la crescita post pandemica ed evitare un rallentamento.

La prima a promettere un aumento della produzione, in questo caso di metano, è stata la Russia. Il gigante asiatico è tra i maggiori produttori di metano al mondo, e l’Europe è particolarmente suscettibile alle variazioni di prezzo applicate dalla federazione. Il presidente Putin ha annunciato nei giorni scorsi che consentirà di aumentare l’estrazione di metano, e tanto è bastato a tranquillizzare i mercati del vecchio continente.

Tra i paesi più colpiti dalla crisi energetica c’è la Cina. Pechino non sta passando un momento semplice. Dopo i duri colpi subiti da due giganti cinesi del settore tecnologico come Tencent e Alibaba, anche il mercato immobiliare del paese ha subito un crollo con il fallimento di Evergrende. In un momento così delicato il Partito Comunista Cinese si è anche trovato costretto a razionare l’energia elettrica, a causa della crisi.

Per evitare che la crescita cinese, già frenata da pandemia e fallimenti, diminuisse ulteriormente, Xi Jinping, segretario del Partito e capo di stato, ha imposto un aumento record della produzione di carbone. In questo modo la Cina dovrebbe evitare una riduzione della produzione industriale, che avrebbe effetti ancora più nefasti sulla catena delle forniture internazionali.

Infine anche gli USA hanno annunciato un intervento in campo energetico. Mentre il cartello del petrolio, l’OPEC, si muove a rilento infatti, gli Stati Uniti che sono il maggior produttore di oro nero al mondo e non fanno parte dell’OPEC, hanno annunciato che sono pronti a sbloccare le riserve di combustibili fossili del paese per calmierare i prezzi.

Jennifer Granholm, secretario all’energia, ha specificato che gli Stati Uniti hanno tutti gli strumenti per far scendere i prezzi dei carburanti. Gli USA non sono nuovi a mosse simili: durante la guerra all’ISIS aumentarono la produzione di petrolio facendone schiantare il prezzo, in modo che il califfato non potesse guadagnare dai propri pozzi.