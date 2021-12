Il Governo Draghi si sta mostrando indeciso sul da farsi per quanto riguarda la possibile proroga del Reddito di Emergenza: proroga sì o proroga no? Vediamo in questo articolo tutte le ultime novità, le condizioni perché arrivi una proroga ed i dubbi del Governo.

La proroga del Reddito di Emergenza è ancora un argomento molto attuale ed il Governo Draghi sembra nutrire qualche dubbio su una sua definitiva cancellazione. In sostanza, non ci sono notizie che portino a pensare ad una proroga, ma nei fatti non è tutto così semplice.

Insomma, il fatto che ad oggi non ci siano documenti che parlino di una proroga del Rem non significa che essa non possa arrivare, ma chiaramente le probabilità sono molto basse. Anche perché altrimenti il rischio sarebbe solo quello di illudere i potenziali percettori raccontando favole che non sono assolutamente attuali.

La situazione dal punto di vista pandemico sembra sotto controllo, ma ciò non significa che il Governo Draghi non stia facendo delle attente valutazioni. Anche perché bisogna tener presente che le scelte circa il Reddito di Emergenza non sono solo di tipo economico dal punto di vista dei cittadini, ma c'è dietro un processo ben più complesso.

L'impatto di misure assistenzialistiche del genere è molto grande e non è nemmeno questione di risorse da stanziare per il Governo, anche se questo è naturalmente un elemento. Sostenere le famiglie più bisognose è un obiettivo del Governo, certo, ma significa anche spingere i consumi, spingere l'economia, spingere l'intero sistema.

Sistema che ha bisogno di una grande crescita che in parte sta avvenendo. Tutti gli indici di crescita sono completamente falsati dal 2020 e questo va sottolineato, perché altrimenti la percentuale di crescita del PIL che si prospetta potrebbe far girare la testa a più di qualcuno.

Nonostante questo è un dato di fatto che stiamo vivendo un momento chiave per quanto riguarda la ripresa post-pandemia da Covid, sempre prendendo come acquisito il fatto che essa sia superata: infatti, al momento possiamo essere ottimisti grazie alla situazione attuale in Italia, ma altri paesi sono messi molto peggio ed ha cominciato a circolare la pericolosa variante Omicron.

Perdere l'ottimismo ora sarebbe un vero spreco, perché anche quello alimenta l'economia, i consumi e la crescita in generale. Però è anche necessario mantenere i piedi ben ancorati a terra e fare tutte le valutazioni del caso per capire quali scelte prendere e quali invece rimandare.

Una scelta chiave è quella della proroga dello stato di emergenza, tra vantaggi e svantaggi. Una scelta di cui per altro parleremo, perché va ad interessare anche il futuro del Reddito di Emergenza. Vediamo bene come funziona questa misura, quale destino ha e cosa succede ora.

Reddito di Emergenza: cos'è e come funziona

Partiamo dalla base: cos'è esattamente il Reddito di Emergenza, perché è stato creato e come funziona?

Si tratta sostanzialmente di un sussidio inserito dopo il primo locodown duro, vale a dire ormai oltre un anno fa, a maggio del 2020. Appena usciti dalla prima ondata, il Governo Conte Bis pensò di aiutare e sostenere le famiglie economicamente con un nuovo sussidio, il Reddito di Emergenza appunto.

Effettivamente l'intento era proprio questo, ma nessuno pensava che ci si sarebbe ritrovato un anno e mezzo dopo a parlare ancora di Rem e di sue possibili proroghe. Infatti, la misura è stata poi riproposta dopo ogni ondata, quindi anche nello scorso autunno, poi anche dopo la terza e quarta ondata.

Un continuare ad inseguire le ondate che ha costretto il Governo ad adottare restrizioni e, di conseguenza, a danneggiare l'economia. La scelta di proporre e riproporre il Rem viene quindi da qui, ovviamente associato anche ad altre misure di aiuto ai cittadini, come i contributi a fondo perduto per le imprese.

Detto ciò, il Reddito di Emergenza è rimasto per tutti l'aiuto principe alle famiglie per far fronte ad un periodo difficilissimo, un periodo in cui crisi sanitaria e crisi economica si sono profondamente intrecciate andando a creare veramente moltissimi problemi per tutti.

L'ultima approvazione del Rem è poi arrivata lo scorso maggio ed ha previsto ben quattro mensilità. Esse dovevano essere relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ma nei fatti i pagamenti sono arrivati molto, molto a rilento.

Infatti, tanti cittadini hanno ricevuto l'ultima mensilità solo pochi giorni fa, cosa che per altro ha fatto tornare molto attuale l'argomento della proroga: arriverà o no?

Reddito di Emergenza: quante possibilità ci sono di vederlo prorogato?

Come già detto in apertura a questo articolo, l'intenzione non è certamente quella di illudere le famiglie circa una possibile proroga del Rem, ma semplicemente di chiarire quali sono i pro ed i contro e quali avvenimenti potrebbero portare il Governo a considerare veramente di riproporre la misura.

Ad oggi infatti le possibilità di proroga sono decisamente basse, quasi nulle. La situazione epidemiologica è effetivamente molto migliorata ed in generale appare sotto controllo, l'economia ha cominciato a crescere in maniera rilevante e lo spettro delle restrizioni sembra essere meno pressante.

Ciò significa banalmente che il Reddito di Emergenza potrebbe essere considerato non necessario, in quanto semplicemente la situazione è tranquilla, è sotto controllo.

Il vero problema attuale è la già citata variante Omicron che fa non poca paura all'Europa e contro cui il vaccino sembra essere efficace in maniera differente rispetto al normale virus che ha circolato fino ad adesso.

Questo potrebbe riaprire il discorso, purtroppo, portando il Governo a valutare restrizioni tali da giustificare un rinnovo della misura. Ovviamente è una ipotesi, ma per vederla realizzata ci vorrebbe comunque diverso tempo, anche perché per ora di casi accertati in Italia ve ne sono pochi.

Menzione particolare va fatta invece per la proroga dello stato di emergenza: si tratta del provvedimento con cui il Governo attiva una serie di clausole che altrimenti restano in stand-by. Pensata proprio per emergenze come la pandemia, questa misura permette di intervenire tempestivamente e prendere decisioni straordinarie per far fronte a problemi straordinari.

Non c'è però alcuna correlazione tra Reddito di Emergenza e stato di emergenza: certo se l'evoluzione dovesse essere negativa potrebbero tornare entrambi, ma l'approvazione di uno non garantisce in alcun modo l'approvazione dell'altro.

Reddito di Emergenza: domanda e requisiti

Passiamo ora ad aspetti più tecnici che potrebbero interessare i beneficiari di Rem anche in caso di ritorno di questa misura. Requisiti e domanda sono infatti rimasti sempre uguali nel corso di questi mesi e questo ha favorito la chiarezza in tal senso.

La domanda andava compilata online, direttamente sul sito dell'INPS, oppure avvalendosi del supporto di Caf o enti di patronato. Ovviamente c'è un periodo entro cui presentarla e viene reso noto ogni volta che il Rem viene rinnovato.

Per quanto riguarda i requisiti, essi sono i seguenti:

Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm;

Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio;

Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro;

ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;

Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Ovviamente solo chi rispetta tutti i requisiti può richiedere il sussidio e l'INPS effettua le dovute verifiche per determinare se la domanda possa essere accettata o debba essere invece rifiutata.

Reddito di Emergenza: ecco finalmente i pagamenti!

Piccolissima parentesi riguardante i pagamenti del REm, dovuta in quanto essi sono stati decisamente troppo lenti ed a tal proposito sono circolate moltissime informazioni differenti, spesso anche false. Infatti, il Reddito di Emergenza era atteso come già accennato per quattro mensilità.

INPS, però, ha impiegato moltissimo per erogare tutti i pagamenti e se li è trascinati per mesi. La domanda è infatti stata fatta tra il 1° ed il 31 luglio ed a circa metà agosto sono arrivati gli esiti. I pagamenti, a quel punto, erano già in ritardo di parecchio.

Solo a fine agosto sono arrivati i primi relativi a luglio, poi pian piano sono stati erogati gli altri e si è arrivati solo a novembre ad erogare l'ultima mensilità, quella relativa a settembre.

Le date di erogazione ufficiali erano 23 e 26 novembre, in base alla modalità di pagamento scelto. Chiunque non avesse ricevuto l'ultima mensilità in tali date e sia tutt'ora senza, può contattare il Call Center INPS oppure recarsi direttamente in una sede provinciale per comprendere lo stato della propria domanda e del pagamento.

Reddito di Emergenza: ora si può richiedere il Reddito di Cittadinanza!

In conclusione, ecco un'informazione che in molti stanno cercando di reperire rispetto alla compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza. Le due misure sono incompatibili in contemporanea, quindi chi percepisce l'una non può richiedere l'altra.

Ora che però sono terminate le erogazioni del Rem, ecco che chi ne avesse i requisiti può fare domanda per il RdC e riceverlo regolarmente fin dalla mensilità di dicembre.

Infatti, le due misure hanno requisiti differenti, importi differenti ed anche modalità di erogazione diverse, oltre al fatto che il Rem è temporaneo ed il RdC è invece strutturale, ma di fatto l'accesso in passato al Rem non preclude la possibilità di fare ora domanda per il RdC.

Soprattutto ora che la notizia circa un possibile rinnovo del Rem sembra sempre più remota, questa è certamente una buona notizia che potrebbe far felici molte famiglie italiane.