Può ancora ottenere 800 euro di Bonus spesa chi presenta domanda in questi Comuni

Bonus spesa ancora attivi e richiedibili in diversi Comuni italiani. Una nuova opportunità economica è offerta dagli enti locali alle famiglie a basso reddito residenti in determinate città: si possono ottenere fino a 800 euro di buoni spendibili nell’acquisto di prodotti di prima necessità e non solo. Ecco dove e come presentare domanda.

Affievolita l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non mancano altri aiuti da parte dei Comuni per stemperare la crisi economica acuita dalla guerra Russia Ucraina. Seppur il Governo non abbia disposto un nuovo stanziamento economico per nuovi Bonus spesa, sono tanti gli enti locali ad aver ancora risorse a disposizione per poter finanziare l’erogazione di ulteriori tranche.

I voucher di alcuni Comuni sono più che ghiotti: se si rispettano i requisiti fissati dal bando di concorso si possono ottenere fino a 800 euro di importo.

Naturalmente, solo le famiglie con un ISEE basso o in grado di dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche per cause imputabili alla pandemia da Covid-19. Ma non solo.

Essendo la scelta dei requisiti da rispettare rimessa alla volontà dei Comuni, alcune enti locali hanno optato per una distribuzione dei voucher prendendo in considerazione anche la composizione numerica del nucleo familiare richiedente i Bonus spesa. Altri invece pongono come condizione da rispettare la non fruizione di altri sussidi statali, come del Reddito di Cittadinanza.

Tutto questo per dire che c’è ancora la possibilità di richiedere i Bonus spesa a giugno 2022. E’ possibile presentare domanda d’accesso ai voucher spesa in quali Comuni?

In quali Comuni è possibile richiedere i Bonus spesa 2022

Risalire ai Comuni che hanno aperto nuovi bandi per l’attivazione di nuovi Bonus spesa è un’impresa ardua. Spesso e volentieri si riescono a reperire le informazioni riguardanti le città più grandi, mentre dei piccoli Comuni si sa poco o niente.

Le famiglie a Bologna potranno presentare domanda di ottenimento dei voucher di spesa fino a quando saranno disponibili le risorse stanziate per la misura. Il bando si rivolge esclusivamente ai nuclei familiari in evidente stato di difficoltà economica, in possesso dei requisiti indicati nello stesso documento.

A Catania, invece, i Bonus spesa distribuiti durante la pandemia potranno essere utilizzati in tutto il 2022. Attenzione a non fare confusione perché stiamo parlando della tempistica di fruizione del Bonus e non della possibilità di presentare delle nuove domande.

Seguono a ruota altri piccoli enti territoriali che sono ancora in possesso di fondi per finanziare ulteriori buoni.

Per avere certezza o meno di poter richiedere altri voucher spesa basta consultare il sito internet del proprio Comune di residenza.

Può ancora ottenere 800 euro di Bonus spesa chi presenta domanda in questi Comuni

Essendo la determinazione dei requisiti necessari per accedere ai Bonus spesa 2022 rimessa alla volontà di ciascuna amministrazione comunale, appare evidente che anche gli importi del voucher saranno diversi da Comune a Comune.

Alcuni mettono a disposizione delle famiglie dei Bonus spesa 2022 di importo rilevante.

E’ il caso del Comune di Grumo Nevano (Campania) dove si potrà presentare ancora domanda per richiedere i voucher di spesa fino a 800 euro spendibili presso le farmacie e i negozi siti sul territorio comunale.

Ciascun voucher verrà erogato per un importo di 10 euro, mentre quello complessivo varierà in base alla composizione del nucleo familiare richiedente.

Secondo le indicazioni fornite dal bando, ai nuclei single composti da una sola persona andranno 100 euro di Bonus spesa, fino a tre componenti si riceveranno 300 euro di voucher, mentre 400 euro spetteranno alle famiglie da quattro o più membri.

Il tetto massimo di 800 euro, invece, andrà ai nuclei che versano in particolare difficoltà economica e che presentano la propria domanda al Comune entro il 30 giugno 2022.

Poco meno di 800 euro nel Trivento

Bonus spesa 2022 sempre di importo rilevante potranno essere chiesti in Trivento. Qui la cifra del voucher oscilla da un minimo di 250 euro ad un importo massimo poco più basso degli 800 euro del Comune di Grumo Nevano, 750 euro.

A tali cifre si possono aggiungere ulteriori 50 euro per ciascun figlio a carico minorenne, senza superare la maggiorazione dei 250 euro.

Anche in questo caso, le domande vanno presentate al comune di residenza.

Solo i cittadini con un ISEE sotto i 20.000 euro potranno inoltrare le istanze. Una volta raccolte le candidature, verrà stilata la graduatoria dei beneficiari: priorità verrà data ai nuclei familiari che non hanno mai usufruito dei Bonus spesa o di qualsiasi altro aiuto statale.