Per tutti coloro che cercano di risparmiare su Amazon Prime ci sono delle brutte novità in arrivo. Il colosso di Seattle ha annunciato un poderoso aumento per entrambi gli abbonamenti. In molti stanno già pensando di disdirlo. Noi invece ti consigliamo di mantenerlo, anzi, con questi trucchetti potrai portare a casa un grosso risparmio! Ecco quali sono

Il colosso di Seattle ha annunciato un poderoso aumento del prezzo dell'abbonamento ai servizi Prime: 38% in più per quello annuale, 25% in più per quello mensile.

In pratica si parla di un nuovo abbonamento mensile di 4,99 euro al mese, e di un nuovo abbonamento annuale da 49,90 euro all'anno.

Sono rispettivamente un euro in più per quello mensile (25% in più), e 13,90 euro in più per quello annuo (38,26% in più).

E' un aumento notevole, che segue quello di Netflix, accaduto qualche mese fa. In molti stanno già pensando di disdire l'abbonamento, pur di evitare di pagare un terzo in più rispetto all'anno prima.

Noi invece ti consigliamo di mantenere questo abbonamento, perché c'è ancora un modo per risparmiare su Amazon Prime. Non è nulla di difficile, anzi rimarrai sopreso dalla sua facilità.

E se questo consiglio non dovesse funzionare, in alternativa ci sono due trucchetti che puoi tranquillamente seguire.

Puoi ancora risparmiare su Amazon Prime ed evitare l'aumento con questi semplici trucchi

Dal 15 settembre scatterà il nuovo aumento, e tutti gli abbonati, nuovi o vecchi che siano, passeranno alle nuove tariffe. Potrai sempre decidere se disdire oppure passare ad un'altra tariffa, ma così facendo perderai tutti i servizi che fino a ieri godevi tranquillamente.

La motivazione purtroppo non è la solita: l'inflazione. A causa dell'iperinflazione e dell'aumento generalizzato dei prezzi, l'azienda ha subìto un trimestre in rosso, primo da ben 7 anni. E non vuole più rischiare.

Se però vuoi evitare di subire questo aumento come consumatore, senza dover disdire l'abbonamento, c'è un modo per evitarlo: registrarsi nelle piattaforme di condivisione.

Parlo di alcune piattaforme, come Together Price, Spliiit e Sharesub, che ti permettono di ammortizzare i costi dell'abbonamento fino al 70% con la semplice condivisione dell'abbonamento.

Sono piattaforme che non si limitano solo a farti risparmiare su Amazon Prime, ma anche a farti risparmiare sugli abbonamenti Netflix.

E' semplicissima la registrazione. Basta accedere alla piattaforma come Utente (Subscribe) o come Proprietario/Admin dell'abbonamento (Share).

Nel primo caso dovrai trovare un gruppo di condivisione con ancora un posto vacante, e pagare la tua quota d'entrata.

Nel secondo caso dovrai accedere previo conferma di un abbonamento Amazon Prime in tuo possesso. Una volta confermato, potrai creare un gruppo di condivisione e ottenere la rispettiva quota da ogni partecipante.

E risparmiare su Amazon Prime è anche più facile, dal momento che puoi condividere fino a tre persone.

Così, invece di spendere ogni anno quasi 50 euro, arriverai a spenderne quasi 17 euro! Subirai comunque l'aumento dell'abbonamento (prima avresti pagato solo 12 euro all'anno), ma almeno è più contenuto.

Puoi risparmiare su Amazon Prime gratis ed evitare l'aumento con il periodo di prova

Nonostante l'imminente aumento, è ancora possibile risparmiare su Amazon Prime grazie al periodo di prova gratis, anche se solo per un mese.

Il trucchetto funziona così. E' concesso a tutti i nuovi iscritti un solo mese gratis, a patto di trascrivere le tue coordinate bancarie per il pagamento online.

Per un mese intero potrai utilizzare tutti i servizi Amazon Prime gratis:

servizio di consegna premium,

di premium, tutto il catalogo video e serie TV,

e serie TV, il servizio streaming per la musica,

per la musica, le offerte Amazon Prime Day 2022, e altro ancora.

Ma attenzione. Se alla fine del mese non provvedi a disdire il servizio, il giorno dopo Amazon Prime ti addebiterà il costo del servizio, dato che hai lasciato i dati delle tue coordinate bancarie.

Perché il trucco funzioni, devi disdire il servizio prima dello "scatto", o almeno cancellare le coordinate bancarie.

Questo trucchetto su come risparmiare su Amazon Prime potrebbe non avere vita lunga.

Netflix ha annullato questo periodo di prova proprio perché in molti abusavano del mese gratis per accedere ai servizi senza mai pagare, anche a costo di creare ogni volta nuovi account per avere sempre un mese gratis.

Al momento questo trucchetto su come risparmiare su Amazon Prime non c'è questo rischio. Anzi, se sei uno studente ti triplica il periodo di prova!

Come risparmiare su Amazon Prime se sei uno studente

Per combattere l'aumento e risparmiare su Amazon Prime puoi utilizzare il trucchetto del mese gratis anche se sei uno studente universitario.

Il colosso di Seattle ha reso disponibile per tutti coloro che stanno studiando all'università un periodo di prova di ben tre mesi gratis, più un abbonamento agevolato di:

24,95 euro all'anno (prima dell'aumento era di soli 18 euro);

all'anno (prima dell'aumento era di soli 18 euro); 2,49 euro al mese (prima dell'aumento era di 1,99 euro).

Se vuoi risparmiare su Amazon Prime con il periodo di prova dei tre mesi gratis, dovrai solo inserire l'indirizzo email che ti ha fornito la tua università, e indicare l'anno di laurea previsto, nella sezione "Anno di completamento degli studi".

Più le relative coordinate bancarie per il pagamento online.

Ricordiamo che questo trucchetto funziona solo se provvedi a disdire prima dello "scatto", alla fine del periodo di prova. Altrimenti il giorno dopo ti addebitano i costi dell'abbonamento.

Se sei uno studente comunque hai modo di risparmiare, rispetto ad un abbonato standard: hai diritto all'abbonamento agevolato per ben 4 anni. Inoltre puoi condividere questo abbonamento anche con altri soggetti, se utilizzi le piattaforme Together Price, Spliiit e Sharesub.

L'essenziale è che dal 15 settembre in avanti l'azienda non decida un ulteriore aumento come questo, altrimenti sarà sempre più difficile risparmiare su Amazon Prime.