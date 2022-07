Nonostante quello di Stato sia stato cancellato ormai da tempo, il Cashback continua! Ecco come ricevere sconti e rimborsi, per risparmiare soldi sulle spese. Il meccanismo, infatti, è stato ripreso da vari brand, società e aziende che operano in diversi settori.

Anche se il Governo Draghi ha optato per la cancellazione dell’iniziativa, gli italiani non erano ancora pronti per dire addio all’adorato Cashback.

In fondo, la possibilità di ottenere indietro parte di quanto speso, risparmiando ogni mese dei soldi, non è di certo un’opportunità da sottovalutare. Soprattutto in un periodo come quello in cui stiamo vivendo, gli italiani vessati dai rincari sono alla costante ricerca di metodi per risparmiare soldi.

Ad ogni modo, anche se l’iniziativa statale legata ai rimborsi sui pagamenti elettronici non è più disponibile, ci sono tantissime altre possibilità.

Puoi ottenere fino al 10% di sconto con questi Cashback super convenienti attivi adesso

Tra le varie iniziative attualmente attive, spiccano i Cashback concessi dalle carte di credito e debito, che concedono varie tipologie di rimborso alla propria clientela.

Una delle più famose ed utilizzate è la carta prepagata Hype, che garantisce ai propri clienti un cashback fino al 10% delle spese.

Il funzionamento dell’iniziativa è abbastanza semplice. Attraverso il sito ufficiale della carta, si accede alla ricerca di prodotti e servizi che possono dare diritto allo sconto concesso. Si va dai prodotti legati all’abbigliamento ed al benessere, fino ai servizi legati al turismo.

Una volta scelto il prodotto o il servizio scelto attraverso il sito Hype e completata la transazione, si potrà ottenere un rimborso. Rimborso che avverrà entro 30 giorni dall’avvenuta transazione.

Ovviamente, si potrà ottenere la percentuale di rimborso concessa solamente per acquisiti effettuati con i partner Hype, che sono quelli indicati sul sito ufficiale.

Giusto per citarne alcuni, è possibile ottenere il rimborso per transazioni effettuate acquistando su Booking, Unieuro e Yoox.

Altra carta da tenere in considerazione se si intende ottenere un rimborso sulle spese effettuate è la Carta Tinaba di BancaProfilo.

Anche grazie a questa carta sarà possibile ottenere un rimborso pari al 10% sugli acquisti.

Tuttavia, ci sono dei limiti differenti, a seconda della data di attivazione del proprio conto. Infatti, per chi ha attivato la propria carta entro lo scorso 15 novembre 2021, l’importo massimo del cashback carta Tinaba è pari a 20 euro.

Per i nuovi clienti, purtroppo, è possibile ottenere un massimo di 10 euro totali. Attenzione poi al fatto che l’iniziativa sarà disponibile solamente per coloro che attiveranno un conto entro la data del 31 luglio 2022.

Terza e ultima carta che concede un rimborso sulle spese è la Carta Blu, della celebre American Express. I clienti in possesso di tale carta di credito potranno contare su un rimborso automatico del 1%.

Sebbene la percentuale di riaccredito non sia elevatissima, si tratta comunque di un’iniziativa molto conveniente, dato che è concessa su ogni acquisto saldato con la carta.

Non solo carte di credito, tante altre opportunità di rimborso disponibili

Ma esistono anche tantissime altre opportunità per ottenere dei rimborsi secondo la formula prevista dal Cashback.

Ad esempio, alcune compagnie telefoniche hanno lanciato la propria iniziativa, da riservare ovviamente ai propri clienti.

L’operatore di telefonia mobile Very Mobile, ad esempio, ha attivato un’iniziativa estiva, che permetterà ai clienti di ottenere una ricarica omaggio.

Coloro che, entro la data dell’11 luglio, attiveranno una SIM dell’operatore e attiveranno una delle offerte, potranno ricevere una ricarica gratuita. L’importo della ricarica sarà pari al prezzo dell’offerta scelto.

Dunque, si riceverà un rimborso non in denaro con riaccredito sul mezzo di pagamento, ma sotto forma di ricarica telefonica. Tale ricarica potrà essere però utilizzata solamente per saldare il rinnovo mensile dell’offerta attivata.

La ricezione del Cashback Very Mobile in forma di ricarica telefonica è immediata. Infatti, i clienti riceveranno il rimborso al momento dell’attivazione della nuova SIM.

In ultimo, non bisogna dimenticare le iniziative attivate a livello locale, per favorire la ripartenza e agevolare gli esercenti fisici.

Tra le opzioni attualmente attive segnaliamo il Cashback Ripartenza attivato a Udine e il Cashback Io Sono Cesena attivo nell’omonimo Comune.

Per quanto riguarda la prima iniziativa, è valida tutti i sabati, fino al prossimo 30 luglio, presso il centro commerciale Terminal Nord.

Tutti gli acquirenti che effettueranno una spesa minima pari ad almeno 50,00 euro potranno ottenere dei rimborsi in forma di buoni da 15 euro ciascuno.

I buoni, ovviamente, potranno essere sfruttati solo all’interno del centro commerciale già citato.

L’iniziativa Io Sono Cesena, invece, premierà con rimborsi fino al 5% tutti coloro che effettueranno spese presso negozi locali.

