Quadri a parete riscaldanti, conviene installarli? Ecco cosa sono e quanto consumano

Non tutti lo sanno ma in commercio esistono dei quadri a parete riscaldanti, ottimo compromesso tra risparmio e disegn: ecco cosa sono e come funzionano.

Il freddo è arrivato e la necessità di trovare soluzioni di riscaldamento convenienti ed economiche si fa sempre più pressante.

Non tutti sanno che esistono in commercio dei quadri a parete riscaldanti che hanno un efficienza quasi paragonabile alle stufe a pellet per risparmio e convenienza.

Il loro utilizzo si basa su una tecnologia particolare ad infrarossi che immagazzina il calore e la rilascia grazie agli infrarossi presenti.

Si installano grazie a dei moduli collegati all’impianto interno o esterno delle mura domestiche.

Questi per poter funzionare devono essere collegati agli impianti elettrici e il calore si diffonde per irraggiamento grazie a dei raggi ad infrarossi invisibili.

Il calore non riscalda l’aria ma si riscalda l’intera superficie presente nell’ambiente compreso anche il corpo umano garantendo un piacevole tepore.

Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.

Quadri a parete riscaldanti, conviene installarli? Ecco cosa sono

Non puoi installare in casa una camini o stufe ingombranti? Allora devi assolutamente conoscere i nuovi quadri a parete riscaldanti con design particolare e con funzionamento ad infrarossi.

Si tratta proprio di soluzioni molto simili a vetri, specchi e quadri che vengono installate alle parete delle abitazioni. Grazie al loro design sono considerati dei veri e propri elementi di arredo tanto da non essere considerati degli elementi riscaldanti.

Questi quadri riscaldano casa in maniera particolare ma semplice: il calore viene trasmetto direttamente ai corpi presenti nella stanza e non all’aria garantendo anche un alto impatto ambientale perché non inquinano e non necessitano di particolare manutenzione se non un normale controllo di routine fatto anche annualmente.

Il calore che viene generato si diffonde in maniera piuttosto rapida, permettendo di aumentare la temperatura di circa 2-3 gradi Celsius senza rendere l’aria della propria abitazione secca.

Questi quadri possono a parete ma in commercio esistono pannelli ad infrarossi a pavimento e a soffitto installati nei controsoffitti grazie ad elementi preassemblati.

Quadri riscaldanti a parete, questi pro e contro

I quadri a parete dunque riscaldano gli ambienti in tempi molto brevi e diffondono il calore in maniera più rapida ed efficace.

Questi sono molto silenziosi e diffondono il calore per irraggiamento non producendo nessuno spostamento di aria e di conseguenza non producono alcun rumore evitando cosi di essere fastidiosi.

Il calore con questi pannelli arrivano anche a lunghe distanze e sono molto facili da installare, basta un semplice trapano e 20 minuti di tempo per montarli.

Anche questi sistemi di riscaldamento possono essere programmati tramite un timer per essere accesi e spenti.

Inoltre per tali apparecchi è possibile detrarre il costo di questi quadri per il cinquanta per cento e non vi è la necessità di manutenzione.

I costi iniziali sono un pochino alti ma vengono ammortizzati grazie al risparmio prodotto. i prezzi variano in base al tipo di quadro a parete scelto: questi pannelli possono partire da 170 euro fino ad arrivare a 1.000 euro.

Un impianto radiante a parete di tipo elettrico, viene a costare circa** 30 euro al metro quadro. I prezzi salgono per un impianto radiante a parete idraulico, si parla in questo casa di 50 euro al metro quadro.

Per un appartamento di 100 metri quadri un impianto elettrico può costare a partire da 3.000 euro, che salgono a 5.000 se si desidera un impianto radiante idraulico.

Uno degli svantaggi di tali soluzioni e che il loro potere riscaldante si riduce nel caso in cui ci siano ostacoli e mobili ingombranti, perché questi intralciano la traiettoria dei raggi infrarossi.

Inoltre i quadri a parete tendono a raffreddarsi rapidamente una volta spenti.

Ci sono controindicazioni nel loro utilizzo?

La loro diffusione negli ultimi anni è diventata piuttosto rapida anche se in molti ritengono che siano nocivi per la salute.

In realtà questa cosa non è vera, anzi tanti sono i possibili benefici del loro utilizzo grazie all’onda lunga prodotta.

Questa va ricordato che viene usata nella medicina per la riabilitazione e per terapie specifiche dopo operazioni importanti.

In zone umide questi quadri a parete riscaldanti contribuiscono a tenere le mura delle abitazioni asciutte.