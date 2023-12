Risparmio assicurato se stacchi questi 5 elettrodomestici prima di andare in vacanza: ecco quali sono e come contrastare il caro bollette.

Oggi più che mai con la definitiva chiusura del Mercato Tutelato e il passaggio al Mercato libero è sempre più importante tenere sotto controllo i consumi.

Ormai è cosa nota la fine del regime di Maggior Tutela per i clienti domestici è stabilita per l’inizio del 2024.

Per coloro che sono alla ricerca di un nuovo fornitore del Mercato Libero, diventa di estrema importanza prestare attenzione alle tariffe offerte ma prima di tutto considerare i propri consumi.

Il rischio concreto è quello di imbattersi in tariffe poco convenienti e truffe di non poco conto.

Per risparmiare, però non è opportuno affidarsi solo alla scelta di un buon fornitore ma è necessario una gestione consapevole dell’energia, così da abbassare i consumi contrastando il caro bollette.

Dal televisore, al condizionatore al forno, tutti gli apparecchi presenti nelle nostre case consumano più del dovuto se non adeguatamente utilizzati, addirittura alcuni consumano anche se spenti.

Secondo alcune stime, gli elettrodomestici in standby consumano circa 305 kWh per abitazione ogni anno, ossia l’11% del consumo complessivo.

Ecco che allora diventa importante conoscere quali sono gli elettrodomestici più energivori presenti nelle nostre case, così da poterli gestire in maniera adeguata cercando di risparmiare qualche soldo in bolletta.

Scopriamo allora insieme i 5 elettrodomestici più energivori in circolazione.

Caro energia, attenzione a questi 5 elettrodomestici: ecco quale consuma di più

Ormai è cosa nota, il caro bollette non lascia in pace gli italiani: dalle famiglie alle imprese in questi mesi molti hanno fatto i conti con bollette caratterizzate da cifre altissime.

Ma non solo rincari però, una parte di tali spese è dovuto soprattutto ad un consumo irresponsabile di energia e gas.

Si perché le nostre abitudini possono influenzare e non poco le bollette elettriche e del gas. Le nostre abitazioni ormai sono giungle di elettrodomestici: lavastoviglie, forno, lavatrice, tv e chi più ne ha più ne metta.

E’ naturale che alcuni consumano di più, altri di meno e perciò per poter risparmiare oltre a modificare le nostre abitudini quotidiane è necessario conoscere i vari consumi degli elettrodomesti.

Lo abbiamo appena detto, alcuni sono più energivori di altri: ma qual è quello che consuma di più in assoluto?

Se si considera un utilizzo medio, quello che impatta di più sulla bolletta elettrica è senza dubbio il condizionatore.

Utilizzarlo sono nei mesi estivi, riferendoci ad un condizionatore con caratteristiche medie può determinare un consumo medio di 450 kWh, ossia una spesa annuale di circa 72 euro all’anno.

Caro energia, ecco gli altri elettrodomestici più energivori

La classifica degli elettrodomestici più energivori continua con il frigorifero. C’è da dire che si tratta di uno degli elettrodomestici attivo 24 ore al giorno per tutto l’anno e pertanto restando sempre accesso consuma annualmente circa 300 kWh, per una spesa annuale media di 48 euro.

Al secondo e terzo posto si posizionano la lavastoviglie e la lavatrice. La lavatrice con 260 cicli all’anno consuma annualmente 240 kWh con una spesa annua di circa 38 euro.

La lavastoviglie invece con 220 cicli all’anno, ha un consumo annuale di 220 kWh e una spesa di circa 35 euro.

Chiude la classifica il forno elettrico. Naturalmente il suo consumo è legato alla modalità di utilizzo, se si ipotizza un consumo medio di 5 minuti al giorno, il forno elettrico inciderà in bolletta per 100 kWh pari a 16 euro all’anno di spesa.

Naturalmente tutto dipende anche dalla classe energetica dell’apparecchio.

Alcuni consumano davvero poco: ecco perchè

Le nostre case, lo abbiamo detto sono ormai giungle di elettrodomestici, alcuni consumano veramente poco e hanno perciò un basso impatto in bolletta.

Questo perché tutto dipende dal tempo di utilizzo, ad esempio un frigorifero può avere un consumo ridotto ma restando accesso 24 ore su 24 fa registrare ugualmente un impatto in bolletta elevato.

Mentre altri elettrodomestici come ad esempio il phon o l’aspirapolvere possono essere particolarmente energivori ma essendo utilizzati molto meno incidono in maniere limitata sulle bollette.

Possono avere un consumo particolarmente elevato andando però ad incidere in modo limitato in bolletta se utilizzati per un periodo di tempo ridotto nel corso dell’anno.