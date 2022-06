Quando le formiche invadono casa bastano poche foglie di questa pianta per sbarazzarsene

L’estate è arrivata insieme alle formiche. Seppur si tratta di insetti non dannosi per la salute, la loro presenza può dare molto fastidio al pari degli scarafaggi e delle blatte. Chi vuole sbarazzarsene per sempre non può non avere in casa questa profumatissima pianta. Ne bastano poche foglie.

Con l’arrivo della bella stagione tutti iniziano a pensare alle vacanze. Che si tratti di qualche giorno di relax al mare o in montagna in entrambi i casi ci si trova a dover fare i conti con diverse tipologie di insetti.

Dalle blatte agli scarafaggi, dalle lucertole ai ragni: con l’aumento delle temperature gli ospiti indesiderati non mancano.

Considerata la siccità e la poca presenza di acqua, le formiche trovano in loro habitat ideale nelle nostre abitazioni.

Stiamo parlando comunque di insetti innocui, raramente portatori di malattie o di altri disturbi della salute, diversamente dalle cimici. Avere però file indiane di formiche per casa non è certamente il massimo della vista, soprattutto se transitano in cucina a stretto contatto con il cibo.

Già, perché i nostri ospiti poco graditi vanno alla costante ricerca di alimenti da mangiare o di acqua anche stagnata.

Il più delle volte le formiche dimorano vicino casa, soprattutto in prossimità un’area verde (giardino o mansarda esterna). Altre volte, invece, è possibile trovarle all’interno dei muri della nostra abitazione.

In quest’ultimo caso, la loro presenza all’interno della casa è una garanzia anche su lunghi periodi. La situazione si complica ancora di più se la nostra abitazione diventa la metà preferita, oltre che delle formiche, anche di ragni, scarafaggi e blatte.

Stiamo parlando di animali non in grado di volare e che per questo motivo troviamo spesso e volentieri su pavimenti e muri. Per sbarazzarcene, oltre ai prodotti chimici facilmente acquistabili in negozi di giardinaggio, possiamo fare ricorso ad ottimi rimedi reperibili in natura.

Non tutti lo sanno ma alcune piante sono efficaci contro le formiche. Una su tutte le altre: l’alloro. Ne bastano poche foglie nella credenza o sparse per casa per far allontanare formiche e zanzare.

Cosa attira le formiche

Prima di darvi tutte le indicazioni sulla pianta e sulla tecnica da mettere in atto per allontanare le formiche, occorre capire a cosa si deve la loro presenza nelle abitazioni o in giardino. Il problema non si pone quando solo due tre gironzolano per casa. La situazione è invece da tenere sott’occhio quando la loro presenza si fa sentire.

Per stroncare il problema alla nascita basta non lasciare in giro del cibo. E chi ha figli sa benissimo che si tratta di una missione impossibile.

Pulire casa istantaneamente, per via del lavoro e degli impegni quotidiani, non è sempre possibile. L’odore così si propaga per l’abitazione fino ad attirare l’attenzione degli ospiti poco graditi.

Per questo motivo, anche la più piccola briciola di pane rappresenta una ghiotta occasione per colonie di formiche pronte ad accaparrarsi il pezzettino tanto ambito.

Ma il pane non è l’unico alimento che le attira. Lo stesso problema si presenta se sparse sul pavimento ci sono briciole di dolci, snack, crackers e altri cibi.

Insomma, con le formiche la prudenza non è mai troppa. Il consiglio che sentiamo di darvi e quello di controllare sempre il pavimento appena svegli.

E se le formiche hanno scelto la nostra casa come loro dimora ideale non possiamo far altro che sbarazzarcene servendoci di un rapido ed economico rimedio.

Quando le formiche invadono casa bastano poche foglie di questa pianta per sbarazzarsene

Non sempre i prodotti chimici disponibili in commercio si rivelano utili contro le formiche. Se si considera che il più delle volte si tratta di sostanze chimiche pericolose per la salute, si può ben capire come tale via per sbarazzarsi delle stesse è da abbandonare a prescindere.

L’attenzione si sposta così sui rimedi disponibili in natura, capaci di assicurare la risoluzione della problematica senza recare alcun danno alla salute.

E’ l’alloro la pianta per eccellenza da utilizzare come arma contro le formiche: basta inserirne poche foglie nella dispensa per mettere fine a tutti i nostri problemi.

A questo primo step ne seguono però altri. Una volta disposto l’alloro nella credenza, serve l’aspirapolvere. Una passata sui pavimenti non solo elimina i residui di cibo eventualmente sparsi per casa, ma porta via anche le formiche sopravvissute.

Attenzione: l’aspirapolvere va preparata accuratamente. E’ sempre bene inserire all’interno del suo sacchetto dai due a tre cucchiai di bicarbonato di sodio e perché no anche qualche foglia di alloro.

Una miscela veramente letale per questi insetti. Aspirato tutto per bene, basta lavare i pavimenti con acqua e qualche goccia di olio essenziale. I più efficaci sono la menta piperita e la cannella.

Altri prodotti efficaci

Seppur l’alloro è riconosciuto dagli esperti come pianta principe nel contrastare l’invasione di formiche, esistono altri prodotti capaci di allontanare per sempre gli insetti da casa.

Il succo di limone, ad esempio, disorienta le formiche e le allontana dal cibo. Così come l’odore dell’aglio, la curcuma, la menta, il gesso, l’aceto e i chiodi di garofano.