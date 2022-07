Quando scade il bonus cultura per i 2003? Il contributo permette a chi ha compiuto 18 anni di spendere un importo di 500 euro per acquistare tanti prodotti e servizi tra cui libri, biglietti per eventi, musei e corsi. Per richiederlo ci sono ancora due mesi di tempo, ma non bisogna dimenticare anche un’altra importante scadenza.

Si tratta di un “regalo” da parte dello Stato come incentivo alla diffusione della cultura tra i più giovani: tutti gli anni ai neo maggiorenni viene data la possibilità di richiedere il contributo e utilizzarlo per diversi tipi di spesa. Quest’anno spetta ai nati nel 2003 che, a partire da marzo, hanno la possibilità di registrarsi alla piattaforma 18app per cominciare subito a generare i buoni acquisto.

Per richiedere il contributo ci sono ancora due mesi di tempo. Nel 2022, infatti, il bonus è stato avviato a marzo e i ragazzi potranno richiedere i 500 euro fino ad agosto. Non bisogna, però, dimenticare anche un’altra importante scadenza che, invece, ha a che fare con la possibilità di utilizzo dell’importo per effettuare gli acquisti.

Vediamo, allora, fino a quando è possibile richiedere il bonus cultura, come ottenerlo, cosa fare qualora si dovessero perdere le credenziali per accedere alla piattaforma e quali altre scadenze tenere a mente per non perderlo.

Quando scade il bonus cultura per i 2003, si avvicina la data: ecco fin quando si può richiedere

Il bonus cultura è diventato ormai strutturale. Ciò significa che, a partire dal 2022, ogni anno chi ha compiuto i 18 anni potrà richiedere 500 euro per acquistare prodotti o servizi legati ad attività culturali o di formazione.

Quest’anno tocca ai nati nel 2003 che possono registrarsi sulla piattaforma 18app e cominciare a utilizzare l’importo per i propri acquisti presso negozi fisici, ma anche online.

Trattandosi di un bonus valido solo per i neo maggiorenni, è chiaro che esistano delle scadenze sia per la richiesta che per l’utilizzo dell’importo spettante. In particolare:

la possibilità di richiedere il bonus cultura scade il 31 agosto 2022: se entro quella data i ragazzi non hanno ancora proceduto con la registrazione, non sarà più possibile richiedere i 500 euro.

Insomma, la data del 31 agosto è fondamentale per non perdere la possibilità di spendere l’importo scegliendo tra i prodotti e servizi presenti nella lista delle spese ammesse.

Scadenza bonus cultura per i 2003: cosa fare per registrarsi alla piattaforma entro agosto

A due mesi dalla scadenza del bonus cultura, ci sono ancora studenti che non hanno richiesto il contributo e che si chiedono quali sono tutti gli step per ottenerlo.

Per prima cosa, va detto che perché si possa usufruire del bonus è necessario essere in possesso di un’identità digitale. SPID, infatti, è fondamentale per poter effettuare la registrazione, e in seguito accedere, alla piattaforma 18app. Questa può essere raggiunta tramite browser (non si tratta di un’applicazione da scaricare sullo smartphone) ed è tramite l’app stessa che si possono generare i buoni per gli acquisti.

In sostanza, per ottenere il bonus cultura è necessario:

registrarsi alla piattaforma > entrare con SPID (o CIE) > visualizzare il portafoglio elettronico > generare i buoni.

I nati nel 2003 hanno la possibilità di acquistare diversi prodotti o servizi, dai libri alla musica, dai biglietti per il cinema a quelli per eventi, eventi musicali, teatri, musei, ma anche corsi di formazione. Inoltre, con il bonus cultura è anche possibile acquistare i testi scolastici in vista del prossimo anno scolastico.

Scadenza bonus cultura per i 2003: cosa fare se non si riesce più ad accedere al sito

Può capitare che, pur avendo richiesto il bonus cultura, si finisca per non riuscire più a utilizzarlo a pochi giorni dalla scadenza perché c’è un problema nell’accesso alla piattaforma. Soprattutto, questo può accadere quando si perdono le credenziali di accesso.

Per non rinunciare ai 500 euro, è sempre bene considerare che il recupero delle credenziali è sempre possibile, così come, qualora lo stesso recupero non dovesse andare a buon fine, si può scegliere di contattare l’assistenza in due modi:

o chiamando al Numero Verde 800.991.199 o al numero fisso 06.6723.2177 OPPURE inviando una e-mail all’indirizzo numeroverde@beniculturali.it.

Prima di contattare l’assistenza, il consiglio rimane quello di provare la procedura di recupero delle credenziali SPID. Questa cambia a seconda dell’identity provider scelto, ma nella sezione FAQ del bonus cultura è presente la lista dei collegamenti alle procedure di recupero di tutti gestori d’identità, perciò basta consultarla e cliccare su quella di interesse per recuperare SPID.

C’è un’altra scadenza bonus cultura per i 2003 da non dimenticare

Visto quando scade la richiesta del bonus cultura, vediamo adesso un’altra importante scadenza da non dimenticare per non rischiare di perdere i 500 euro.

Infatti, se come abbiamo visto per richiedere il bonus cultura i ragazzi hanno tempo fino al 31 agosto 2022, tale data non sancisce anche il termine entro il quale spendere l’intero importo. In sostanza, si ha ancora tempo a disposizione, anche dopo il mese di agosto, per continuare con gli acquisti.

Da questo punto di vista, fondamentale è ricordare un’ulteriore scadenza:

il 28 febbraio 2023 è il termine ultimo per utilizzare il bonus.

I neo maggiorenni che hanno richiesto il bonus entro il 31 agosto, quindi, hanno tempo fino a febbraio del prossimo anno per spendere tutti i 500 euro. Qualora non si riuscisse a spendere l’intera cifra entro il prossimo inverno, il portafoglio si azzererebbe definitivamente e non ci sarebbe più la possibilità di compiere alcun acquisto.