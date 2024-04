Quanti soldi avere da parte a 50 anni e come farli fruttare al meglio

Per molti è una “crisi di mezza età”, in realtà è un bilancio in totale consapevolezza di sé. Quanti soldi avere da parte a 50 anni per realizzarsi?

Non è mai troppo presto, per iniziare a risparmiare. Ma se è vero che a 20-30 anni quasi nessuno inizia seriamente a farlo, più in là con gli anni diventa indispensabile.

Ma quanti soldi avere da parte a 50 anni?

Abbiamo selezionato i consigli di Sallie L. Krawcheck, consulente finanziaria che si rivolge in particolare alle necessità di risparmio delle donne.

Quanto bisogna avere in banca per stare tranquilli

La tranquillità, da un punto di vista economico, può essere molto soggettiva. C’è chi sbarca il lunario ogni mese col sorriso, pur spaccando il centesimo, e chi invece va in ansia per un imprevisto, pur avendo dei risparmi sul conto in banca.

Tuttavia, è possibile cercare di quantificare una cifra indicativa, per capire se si è dei bravi risparmiatori o se è arrivato il momento di imparare a gestire differentemente le proprie finanze.

Per sapere quanti soldi servono per vivere tranquilli infatti il consiglio è di riuscire a mettere da parte almeno il triplo di quanto si spende abitualmente ogni mese, aggiungendo 1.000€ per gli imprevisti.

In linea di massima, una coppia con un paio di figli, necessita di circa 3mila euro al mese per vivere senza pensieri. Molto dipende anche dal tenore di vita del nucleo familiare e dalla città in cui si abita ma normalmente, per scendere al di sotto di questa soglia, come minimo bisognerebbe vivere in una casa di proprietà (quindi senza pagare né il mutuo né il canone dell’affitto).

Quanti soldi avere da parte a 50 anni

Tanto precisato, è evidente che le esigenze sono diverse, a seconda delle differenti fasce d’età. I risparmi stessi hanno diversa valenza, in base a quanti anni si compiono.

Fino a 40 anni, solitamente si investe per il proprio futuro professionale e lavorativo, si fa formazione e aggiornamento, si acquista la casa, si mettono al mondo i figli.

I risparmi sono sempre importanti ma cambiano la loro finalità, col passare degli anni. A 50 anni, nella più rosea delle ipotesi, i figli sono già maggiorenni e si è terminato di pagare il mutuo. Ecco allora che è il momento giusto per investire i propri soldi in assicurazioni integrative per la pensione e per le cure mediche.

Attenzione però, perché come sottolinea la Krawcheck, i 50 anni rappresentano un traguardo importante per tutti ma in special modo per le donne. La ritrovata autonomia, con i figli ormai autonomi, spinge a fare un bilancio della propria vita e carriera, fino a quel momento.

Ciò che tante persone etichettano erroneamente come “crisi di mezza età”, in realtà si concretizza in una piena consapevolezza di se stesse e dei propri desideri.

Non sono poche infatti le donne che, raggiunti i 50 anni, chiedono un prestito per realizzare il sogno lavorativo tenuto per anni chiuso nel cassetto oppure per organizzare il viaggio della loro vita.

Quindi, ben venga chi ha dei risparmi da parte, perché può utilizzarli per ricollocarsi nel mondo del lavoro come libera professionista o per riqualificarsi, aprendo la porta a un mestiere affine o anche totalmente in un altro settore.

Quanti soldi ci vogliono per smettere di lavorare a 50 anni

Se le soddisfazioni in ambito lavorativo non mancano, i guadagni sono buoni e i risparmi da parte ci sono, allora quello dei 50 anni può diventare l’ambito traguardo per scegliere il modo migliore per investire i propri soldi.

La libertà finanziaria è l’obiettivo che in tanti cercano di raggiungere, pur tenendolo per sé in gran segreto.

Ma come si fa? Il consiglio, soprattutto se si è alle prime esperienze, è quello di valutare le varie opzioni possibili di investimento, in base alla propria situazione personale ed economica.

Oggigiorno è possibile iniziare a investire anche piccole somme come 20-50 euro, su siti e App di trading verificati e affidabili.

In linea di massima, senza voler scendere troppo nel dettaglio dei calcoli da effettuare, in Italia oggigiorno sono necessari tra i 300mila e i 400mila euro per vivere di rendita e riuscire a garantirsi una pensione di tutto rispetto ma senza più dover lavorare un solo giorno.

Trasferendosi all’estero però, in Paesi dal costo della vita più basso, questo budget può ridursi notevolmente. Ecco allora che, optando per le giuste soluzioni di investimento, si può smettere di lavorare a 50 anni ma con la garanzia di avere un’entrata economica fissa ogni mese.