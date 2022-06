Non immagineresti mai quanti soldi servono per andare in vacanza, anche solo una settimana, e in coppia. E non ti parlo di una vacanza ad altissimo risparmio. Parlo di un soggiorno in cui non ti manca nulla, e che non devi risparmiare al minimo centesimo. Ma vediamo come arrivare a questa cifra!

Quanti soldi servono per andare in vacanza almeno una settimana? 1.000 euro. E se in coppia, 1.500 euro!

Sì, sembrano davvero una miseria rispetto alle offerte che avrai già trovato su siti come Booking e Trivago. In realtà questa cifra è frutto di un calcolo che abbiamo prodotto a seconda di alcune scelte che ti consigliamo di seguire se vuoi andare in vacanza con ben 1.000-1.500 euro.

I nostri consigli vanno dal volo da scegliere fino alla prenotazione, e comprendono anche il pernottamento, la spesa al supermercato o al risotrante, più le eventuali pause shopping.

Non ti mancherà nulla, e appena avrai finito la vacanza e ti chiedono "Quanti soldi servono per andare in vacanza?", potrai dire tranquillamente 1.000-1.500 euro.

Ricordiamo che le cifre riguardano una vacanza di una settimana, a seconda del profilo utente (single o coppia).

Quanti soldi servono per andare in vacanza: da 150€ a 250€ tra offerte low cost e last minute

Se vuoi sapere quanti soldi servono per andare in vacanza partendo dal viaggio, ti possiamo subito dire che, tra offerte low cost e last minute, non andrai oltre i 150€, massimo 250€ se sei in coppia.

Ovviamente questi prezzi sono possibili solo se ci si prenota con largo anticipo, e se si accettano le seguenti opzioni, già accennate all'articolo su come risparmiare soldi per un viaggio:

prenotare il volo presso un aeroporto meno caro , anche se più distante;

, anche se più distante; valutare tratte anche più lunghe , se meno costose;

, se meno costose; puntare a compagnie low cost, quali Ryanair o locali;

limitarsi a pochi bagagli, e tenerli il più "leggeri" possibilmente.

Se scegli le compagnie low cost, come abbiamo visto su come risparmiare con Ryanair, puoi risparmiare un sacco, anche nel caso di offerte specifiche per coppie o gruppi, come con EasyJet. Anche perché le offerte last-minute, così come le "error fares", sono sempre più difficili da trovare.

Se però la località di villeggiatura è vicina, e non necessita di voli o tratte ferroviarie, puoi usare la macchina. E se vuoi risparmiare sulla benzina, puoi sempre usare una di queste app mobile che abbiamo descritto in questo articolo su come risparmiare benzina con le app.

Quanti soldi servono per andare in vacanza: da 500€ a 700€ con le offerte Airbnb

Una volta garantita la tratta o il volo, basterà sborsare tra i 500, massimo 700€ per il soggiorno, almeno settimanale. Ecco quanti soldi servono per andare in vacanza almeno una settimana: 500-700€. E questo grazie ad Airbnb.

Avevamo accennato prima a Booking e Trivago, che rimangono degli ottimi siti per la prenotazione di viaggi e soggiorni in tutto il mondo. Ma la maggior parte delle offerte riguarda stanze d'albergo, resort, B&B, ostelli e tanto altro.

Tutte strutture che innalzano i prezzi a loro piacimento, specie durante l'alta stagione o in avvicinanza ad eventi od ondate turistiche.

Airbnb invece punta molto su stanze e appartamenti privati, lasciati a disposizione di tutti coloro che vogliono stare anche solo un giorno in vacanza. Grazie ad Airbnb tutti possono affittare la propria casa, e far sì che tutti i villeggianti possano trovare stanze e appartamenti, anche al prezzo di 500€, massimo 700€ se si comprendono i servizi di gestione del sito.

Semmai l'unico "difetto" di questa piattaforma è che non sempre avrai a disposizione gli stessi servizi di una camera d'albergo o di resort.

In molti casi il prezzo basso ha come contraltare il rispetto di regole e limitazioni varie, come l'impossibilità di invitare altre persone (o di farvi dormire), o di non far alloggiare animali domestici (esclusi quelli da supporto, in caso di soggetti affetti da cecità).

Tutti servizi che, purtroppo, sono garantiti, ma con tariffe più alte.

Quanti soldi servono per andare in vacanza: da 100€ a 150€ con le app per risparmiare sulla spesa

100€, massimo 150€: ecco quanti soldi servono per andare in vacanza e risparmiare sulla spesa.

Se hai preso in affitto un appartamento o una stanza con angolo cottura/cucinotto, puoi risparmiare un sacco cucinando tutti i tuoi pasti.

Per evitare di finire in balìa dell'iperinflazione, puoi usare app come DoveConviene, o Too Good to Go per risparmiare al massimo sul costo delle derrate alimentari e per avere ogni giorno nuove offerte dai supermercati più vicini.

Inoltre, come abbiamo già accennato nell'articolo su dove comprare per risparmiare sulla spesa, se ti limiti a discount e supermercati locali, il risparmio è assicurato.

Altri trucchetti che possiamo consigliarti per tenere d'occhio la spesa alimentare sono:

l'utilizzo dei contanti al posto della carta,

al posto della carta, limitarsi ai prodotti sotto marca, al massimo quelli del franchising,

al massimo quelli del franchising, fare una spesa settimanale, e non giornaliera.

Se però vuoi fare una vacanza in tutti i sensi, anche dai fornelli, puoi risparmiare anche andando al ristorante tutti i giorni.

Quanti soldi servono per andare in vacanza: da 100€ a 150€ con le app per ristorante

Se vuoi sapere quanti soldi servono per andare in vacanza, senza togliersi lo sfizio di andare al ristorante, bastano solo 100€ massimo 150€ per mangiare tranquillamente al ristorante, anche per una settimana di fila.

Questo perché ci sono app per ristorante che ti permettono non solo di trovare il posto migliore per qualità e prezzo, ma anche di ricevere punti fedeltà utili se vuoi avere pasti scontati, se non gratis.

Un esempio è con TheFork: se accumuli tot punti Yums puoi avere diritto anche a 50€ di sconto su una cena.

Ovviamente dovrai limitarti ai soli locali che hanno aderito ai piani di sconto di queste app. Se avevi già puntato ad un locale, ma non è "convenzionato" con nessuna delle app che abbiamo descritto in questo articolo sulle app per ristorante, purtroppo ti toccherà spendere.

Quanti soldi servono per andare in vacanza: da 150€ a 250€ con lo shopping online

Di norma siamo sui 150€, massimo 250€ in merito a quanti soldi servono per andare in vacanza e per non togliersi lo sfizio dello shopping.

Ma questa spesa non contempla i negozi fisici, ma quelli online. Come abbiamo visto nell'articolo sull'abbigliamento low cost, per avere il massimo del risparmio è meglio rivolgersi a marchi outlet o a siti specializzati nella vendita di abiti di buona qualità e a basso costo.

Il limite di questi siti è nelle spese di spedizione. In molti casi offrono addirittura la consegna a domicilio gratis, ma solo se spendi un sacco. Se ti mantieni per la tua settimana di vancanza sui 150, massimo 250€, praticamente non spendi nulla.