Quanto consuma aprire la porta del frigo: esempi pratici che rendono bene l'idea

Gli elettrodomestici di ultima generazione emettono un sibilo, nel momento in cui rimane aperto a lungo. Ma quanto consuma aprire la porta del frigo e soprattutto indugiare a richiuderla?

Lo spreco c’è e si tratta di una di quelle cattive abitudini che più provocano dispendio di energia, anche se non ci pensiamo o non lo crediamo possibile.

Ecco gli esempi a prova di scettici.

Cosa succede se si lascia la porta del frigo aperta

All’interno del frigorifero, la temperatura fredda è regolata dal termostato. Nel momento in cui si raggiunge quella impostata, ecco che non c’è bisogno di surplus di energia elettrica. Ogni volta che però si apre la porta del frigorifero, l’aria calda entra all’interno e allora il compressore si rimette in moto per fare in modo di buttarla fuori e ripristinare la temperatura impostata.

Ebbene, sono sufficienti solo 8 secondi per far sì che tutta l’aria fredda di disperda.

Va da sé che più la porta del frigo resta aperta, tanto più allora ci sarà bisogno di energia elettrica per riportare l'elettrodomestico al livello ottimale.

Ma non solo. Anche la temperatura presente in cucina gioca un ruolo importante, in questa dinamica. Se infatti è molto calda, con forno acceso, vapore acqueo dalle pentole sui fornelli, ecco che l’impatto sul frigorifero sarà ancora più elevato.

Più la porta resta aperta, più aria calda entra all’interno e più si consuma in elettricità per raggiungere nuovamente la giusta temperatura refrigerante.

A proposito di forno acceso, c’è un altro accorgimento importante da osservare. Infatti molte cucine presentano, accanto al frigorifero, il forno posizionato in alto. Ebbene, nel momento in cui si spegne il forno e si lascia aperto e poi si apre la porta del frigo, quell'aria bollente va a rovinare l’interno dell’elettrodomestico.

Oltre ai danni al frigo e al consumo eccessivo di energia, senza dubbio questi gesti hanno anche un impatto pessimo sull’ambiente.

Quanto consuma aprire la porta del frigo

Certo, quantificare in euro non è possibile, dal momento che non è possibile sapere quante volte una persona apre il frigo in casa propria e per quanto tempo.

Però, alcuni studi hanno messo in risalto dati interessanti, provenienti da un sondaggio a campione su diverse tipologie di famiglie. Stando infatti a quanto pubblicato dalla rivista specializzata in economia domestica Home Energy il fatto di tenere aperta la porta pesa per il 7% sul consumo del frigorifero.

Va da sé che più si tiene aperta e più questa percentuale aumenta.

Chi non presta affatto attenzione a quanto rimane aperta la porta del frigo (si pensi a quanti nel frattempo sistemano l’intera spesa del supermercato, lasciando aperto l’elettrodomestico fino a quando non hanno finito) consuma addirittura fino a 120 kWh in più all’anno.

Per non parlare di quando il frigo resta inavvertitamente socchiuso, per via di una bottiglia o un contenitore che ne impedisce la corretta chiusura.

Cifre incredibili, come riportato da goodhousekeeping.com, in base a uno studio effettuato a cura dell'Istituto di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università della Florida.

Ebbene sì, un comportamento scriteriato, da questo punto di vista, aumenta il consumo in bolletta di almeno 50 kWh arrivando anche a 120 kWh all’anno.

Tanto per avere un’idea: 50 kWh corrispondono a circa venti cicli di lavastoviglie, mentre 100 kWh a cinquanta cicli di lavatrice, circa uno a settimana per un anno intero.

Ecco i trucchi per risparmiare sui consumi del frigorifero.

Quanto costa tenere il frigo acceso al giorno

Il consumo del frigorifero non è legato dunque soltanto alla temperatura impostata sul termostato. Ci sono altri fattori in grado di aumentare il dispendio di energia, come dimostrato da uno studio australiano sul tema

“Opening the door on refrigerator energy consumption: quantifying the key drivers in the home”.

In sostanza, ben il 75% del consumo del frigorifero dipende dalla temperatura ambientale che lo circonda. Ecco perché, in estate, bisogna ridurre al minimo le aperture dello sportello, dal momento che l’elettrodomestico fatica non poco a mantenere al suo interno la temperatura ottimale, visto quelle soffocanti all’esterno.

Ma anche in inverno bisogna limitarsi molto, da questo punto di vista, ed evitare che fonti di calore (come il forno) siano funzionanti quando si apre lo sportello.

Queste interazioni con l’elettrodomestico pesano fino al 15% in bolletta, arrivando perfino al 45% in famiglie molto numerose e con tanti bambini che aprono e chiudono il frigo di continuo.

Infine, il 10% dell’energia di un frigorifero si riferisce allo sbrinamento.

I consumi del frigorifero possono arrivare a cifre stratosferiche. Ecco uno studio Codacons sui vecchi modelli di frigorifero, che possono consumare fino a 5 euro al giorno.