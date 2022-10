Andare a convivere è già di per sé un primo passo per risparmiare sulle spese. Tuttavia, se non ci si organizza nel migliore dei modi si rischia di creare tensioni, tanto economiche quanto emotive. Ecco, dunque, 4 trucchi per risparmiare in coppia.

Andare a convivere è già di per sé un primo passo per risparmiare sulle spese. Pagare in due l’affitto (o il mutuo), la spesa alimentare, le bollette e così via, infatti, permette di rendere questi costi più sostenibili, specialmente in questo periodo di forti rincari sulle spese essenziali.

Ma quanto costa andare a convivere? Esistono metodi per risparmiare in casa ripartendo equamente le spese da sostenere? E cosa fare se tra i partner ce n’è uno che guadagna di meno?

È bene porsi tutte queste domande prima di intraprendere la vita di coppia. Questo permetterà, infatti, di evitare tensioni, tanto economiche quanto emotive.

La parola d’ordine è pianificazione, sia per quanto riguarda le spese essenziali e comuni, sia per le spese individuali o di piacere. Con questi 4 trucchi, quindi, la gestione del budget di coppia apparirà più semplice e più equa.

Quanto costa la convivenza e come risparmiare in coppia: stimare le entrate e le uscite

Andare a convivere rappresenta già di per sé un metodo per risparmiare. Specialmente in questo periodo di rincari, poter dividere le spese quotidiane è un grosso vantaggio. Tuttavia, cioè è possibile solo se si lavora a una buona organizzazione e gestione del budget.

Sono diverse le spese che ci si trova ad affrontare quando si va a convivere, per esempio:

• le spese per l’affitto (o per il mutuo) che possono essere ingenti o meno in base a diversi fattori come la zona dove è situata la casa o l’appartamento o il tipo di edificio;

• le spese per le bollette che potrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi;

• la spesa per i generi alimentari, di cura della persona o per la casa;

• le spese mediche;

• le spese per i trasporti;

• altri tipi di spese, come quelle per andare a mangiare fuori, per i viaggi, per i vestiti o per il divertimento.

Prima di iniziare la convivenza, dunque, vale la pena fare una stima di quelle che saranno le spese da sostenere, così come anche le entrate. Avere un’idea iniziale sulla quale basarsi aiuterà a gestire meglio il budget ed evitare gli sprechi.

Non solo, perché una simile pianificazione permette anche di stabilire ulteriori budget per progetti a lungo termine (per esempio, per interventi di manutenzione, ma anche per l’organizzazione di un’eventuale vacanza ecc.).

Come risparmiare in coppia: dividere le spese in maniera equa

Dopo aver fatto una stima iniziale delle entrate e delle uscite, un passaggio necessario è stabilire come il budget di coppia verrà diviso.

Ci sono coppie per le quali la divisione del budget risulta semplice. È il caso, per esempio, di due partner che guadagnano pressocché lo stesso stipendio e, dunque, hanno la possibilità di dividere esattamente a metà tutte le spese.

Non sempre, però, vi è un tale equilibrio. Qualora le finanze di uno dei partner siano più limitate, la coppia può decidere di dividere le spese in maniera diversa. Per esempio, un buon metodo sarebbe stabilire la quota da destinare alle spese comuni in proporzione del proprio stipendio.

Ancora, si può scegliere di incaricare il partner con lo stipendio più alto del pagamento dell’affitto, mentre l’altro si occupa di spese meno onerose, per esempio occupandosi della spesa alimentare e delle bollette.

Leggi anche: Puoi risparmiare sull'arredamento e sui mobili nuovi usando queste strategie

Come risparmiare in coppia: mai dimenticare il fondo di emergenza

Che si decida di pagare tutto in maniera equa o di stabilire determinate spese per l’uno e per l’altro in base allo stipendio, è sempre fondamentale ricordare di mettere qualcosa da parte per le spese impreviste.

La lavatrice che si rompe, un tubo rotto nell’impianto idraulico o qualsiasi altra cosa che preveda un esborso di denaro che non era stato programmato rischia di far saltare in aria anche i piani a lungo termine. Per questo motivo, è sempre bene che entrambi i partner contribuiscano a un fondo pensato appositamente per le emergenze.

Anche in questo caso, basterà stabilire un budget mensile da destinare a ogni tipo di imprevisto, moderandolo a seconda delle specifiche necessità di entrambi i partner.

In linea generale, per le spese comuni così come per il fondo di emergenza, si può scegliere di aprire un unico conto.

Come risparmiare in coppia sulle spese per uscite di svago e viaggi

Oltre alle spese essenziali, è chiaro che una coppia sceglierà di spendere soldi anche per le uscite di piacere, per esempio per andare al ristorante oppure per prenotare una vacanza.

Il consiglio migliore è sempre quello di evitare di mangiare fuori troppo spesso. Questo tipo di spese, infatti, incide molto sul bilancio mensile. Su questo è, dunque, importante prestare molta attenzione alla spesa alimentare (sia in termini di costi che di organizzazione dei pasti per i diversi giorni della settimana) in modo da avere poche occasioni per lasciarsi andare alla tentazione di mangiare fuori più di una volta a settimana.

Per quanto riguarda la programmazione di un viaggio, invece, è importante conoscere alcune regole per risparmiare sulle vacanze. Per esempio, quando è possibile conoscere la disponibilità di entrambi i partner sul lungo periodo, vale sempre la pena effettuare la prenotazione di voli o alberghi con largo anticipo.