Pellet, ecco quando se ne consuma al giorno: il risultato è sorprendente

Le famiglie italiane continuano ad affidarsi al Pellet per riscaldare casa: ecco quanto se ne consuma in un giorno.

Il Pellet è sempre più consumato dagli italiani. Anche durante lo scorso anno quando il prezzo ha sfiorato i 15 euro a sacchetto, la biomassa è stata comunque preferita alle altre.

Lo provano anche i dati delle vendite delle stufe a pellet, che sono arrivate a rappresentare il 59% delle vendite tra il 2009 ed il 2021, con 2.173.965 nuovi apparecchi immessi sul mercato.

Ora il prezzo della biomassa sembra essersi stabilizzato ad un prezzo medio di 6 euro a sacchetto, grazie a numerosi incentivi governativi che hanno permesso l’abbassamento del prezzo di vendita.

Tale riduzione è soprattutto effetto del taglio dell’Iva dal 22 al 10% voluto dal governo Meloni, che però scadrà la fine del mese di febbraio 2024.

Infatti la nuova legge finanziaria ne ha prorogato l’applicazione solo per il primo bimestre del 2024.

Gli italiani perciò sono già in ansia e tutti hanno iniziato a farsi due conti.

Tanti sono quelli che si stanno chiedendo quanto pellet al giorno bruci una stufa.

Scopriamolo insieme.

Pellet, ecco quando se ne consuma al giorno

Gli italiani continuano ad usare anche per questa stagione termica le moderne stufe a pellet.

Oltre ad essere sicure, tali apparecchi hanno un’ottima resa soprattutto se sottoposte a pulizia interna costante e a manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se poi si aggiunge che il biocombustibile è a basso impatto ambientale e con alto potere calorifero, il mix è perfetto per affidarsi al pellet.

Tali stufe dunque rappresentano ad oggi il metodo preferito dagli italiani per riscaldare la propria abitazione o quanto meno queste vengono utilizzate come sistema di riscaldamento complementare ai tradizionali termosifoni.

Ma quanto combustibile al giorno serve per riscaldare la propria casa e quanto dura un sacchetto da 15 kg?

In realtà la risposta è dipende dal fabbisogno calorifero dell’abitazione.

Ragionando in media un sacchetto di pellet da 15 kg dovrebbe fornire circa 5.000 Kcal.

Se si ipotizza che l’ambiente da riscaldare è grande circa 100 mq ed è posizionato a 300 metri di altezza, il consumo medio di pellet si attesterà intorno ai 2 kg l’ora.

Accendendo la stufa per 7 8 ore al giorno servirà circa un sacchetto per un’intera giornata. Se invece vogliamo riscaldare casa per 12 ore, invece servirà un sacchetto e mezzo a giorno.

Considerando un costo medio di circa 6 euro e considerando una stagione invernale media di 120 giorni, il costo si attesterà sopra i 720 euro.

Un cifra del tutto ragionevole se paragonata a quella del gas e di altre soluzioni di riscaldamento.

Lo abbiamo detto prima, nel considerare il consumo di pellet bisogna considerare tante variabili e non soltanto il prezzo del combustibile.

Il consumo dipende da variabili quali:

• la qualità del pellet

• le dimensioni dell’ambiente da riscaldare

• il grado di isolamento termico della casa

• la zona climatica

• la corretta installazione dell’impianto e della canna fumaria

• l’impostazione dei parametri della stufa (da affidare a un tecnico specializzato)

Ma oltre a tali variabili, molto dipende anche dalla tipologia di stufa considerata: una stufa a pellet ad aria o idro.

Naturalmente, va detto che maggiore è la potenza della stufa, maggiore sarà il consumo di pellet.

In conclusione

Lo abbiamo già detto, calcolare il consumo di pellet giornaliero non è facile, perché il consumo dipende da tante variabili.

E’ possibile effettuare soltanto una stima basata su un consumo ideale in condizioni ambientali ottimali.

Ipotizzando di dover riscaldare un abitazione con basso isolamento termico, con infissi vecchi e stanza pieni di spifferi, i consumi del biocombustibile saranno certamente più alti.

Perché? Semplicemente perchè c’è grande dispersione di calore.

Quindi in questi casi è meglio prestare attenzione, alla qualità del pellet e al modello di stufa. E non solo.

Per ottimizzare i consumi di pellet è molto importante prestare attenzione alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alle relative impostazioni.

La pulizia va fatta in maniera quotidiana mentre la straordinaria meglio chiamare un tecnico specializzato che realizzerà la manutenzione obbligatoria.

Inoltre bisogna prestare attenzione alla potenza, ai parametri e alla corretta installazione della canna fumaria.