Quanto si risparmia spegnendo la luce in casa? È questa una delle domande che la crisi energetica sta sollevando negli ultimi mesi. Sin da quando siamo bambini ci viene insegnato di spegnere la luce quando non siamo in casa o in stanza. Ma qual è l’impatto sulla bolletta di queste abitudini e quali lampadine scegliere?

Quanto si risparmia spegnendo la luce in casa? È questa una delle domande che la crisi energetica sta sollevando negli ultimi mesi.

Con l’aumento delle bollette, sia della luce che del gas, gli italiani cercano sempre più informazioni e strategie per risparmiare sui consumi. È indubbio che comportamenti corretti, come monitorare il consumo di tutti gli elettrodomestici presenti in casa o fare più attenzione ai piccoli gesti, contribuisca ad alleggerire il peso della bolletta, per molti diventato ormai insostenibile.

Sin da quando siamo bambini ci viene insegnato di spegnere la luce quando non siamo in casa o in una stanza. Questo comportamento non è importante soltanto per preservare il portafoglio, ma anche per l’ambiente.

Viene, però, da domandarsi se effettivamente spegnere le luci in casa quando non necessario abbia un reale impatto sulla bolletta e se questo dipenda dal tipo di lampadina che utilizziamo. Rispondere a questi dubbi può fare la differenza per affinare le strategie individuali di efficientamento energetico.

Quanto si risparmia spegnendo la luce in casa e perché è importante

L’intenzione, oggi più che mai, è contenere gli eccessivi costi della bolletta elettrica. Se fino a qualche tempo fa ci si poneva poche domande in merito alle strategie per il risparmio energetico, questa tematica è ora particolarmente battuta dai media e sui social network.

Anche piccoli comportamenti, per esempio spegnere le luci in casa quando non si è presenti, diventano fondamentali per pagare di meno.

Al di là del risparmio economico, però, è anche importante sottolineare che comportamenti di questo tipo (dal semplice spegnere le luci se non si è presenti una stanza fino allo staccare tutte le spine degli elettrodomestici non in uso) sono fondamentali anche per l’ambiente.

In particolar modo, la buona abitudine di spegnere la luce quando si esce da una stanza permette di ridurre anche la dispersione di CO2 nell’aria.

Non è facile stabilire quanto si risparmia effettivamente spegnendo le luci quando si esce da una stanza o quando non si è in casa. Questo, soprattutto, perché esistono anche diversi tipi di lampadine.

Leggi anche: Per risparmiare energia elettrica basta solo staccare la spina? Facciamo chiarezza

Quanto si risparmia spegnendo la luce in casa e quale lampadina scegliere

Sono due i fattori che vanno considerati per capire quanto si risparmia spegnendo la luce in casa:

• il tipo di lampadine presenti in casa;

• il costo dell’energia elettrica.

Sul primo punto, in particolare, è bene conoscere la differenza tra le diverse lampadine esistenti, per capire se si sta utilizzando la soluzione più efficiente.

In linea generale, scegliere delle lampadine di ultima generazione fa bene al portafogli quanto all’ambiente. È difficile, oggi come oggi, trovare in casa degli italiani lampadine a incandescenza. Queste ultime, infatti, sono quelle che meno di tutte producono un risparmio. Questo perché si tratta di lampadine a bassissima efficienza luminosa (si pensi che solo il 5% dell’energia viene tradotta in luce, mentre il restante 95% si disperde generando calore).

Sicuramente più convenienti sono le lampadine a fluorescenza compatta (CFL) che, oltre ad avere una durata di vita superiore, permettono anche di risparmiare il 70% in più.

Infine, vi sono le lampadine al LED che, tra tutte, sono quelle più consigliate per risparmiare sulla bolletta della luce. Per queste ultime, infatti, l’energia elettrica si trasforma per il 50% e per il 50% in calore, cosa che tende a non farle surriscaldare. Rispetto alle lampadine a incandescenza, le lampade al LED permettono di risparmiare il 90% in più.

Quanto si risparmia effettivamente spegnendo la luce in casa

Fatta chiarezza in merito alle differenti tipologie di lampadine esistenti, nonché su quali tra queste consumino meno, cerchiamo di capire quanto si risparmia effettivamente spegnendo le luci quando si esce da una stanza o quando non si è in casa.

È proprio in base alla tipologia di lampadina che si può dedurre l’efficienza o meno di questo comportamento. Per esempio, per quanto riguarda le lampadine a incandescenza, considerando che l’energia si trasforma per il solo 15% in luce, è sempre consigliabile spegnerle quando non si è fisicamente presenti in stanza. Certo, questo accorcerà la vita della lampadina stessa, ma permetterà anche di risparmiare di più.

Per le lampade fluorescenti, invece, può essere più conveniente spegnerle solo qualora si intende uscire e tornare 15 minuti dopo o più. Perché possano avere vita lunga, conviene non spegnerle e accederle di continuo.

Per quanto riguarda le lampadine LED, invece, è importante considerare che illuminare un’intera casa con queste luci, rispetto a quelle a incandescenza, produce comunque un risparmio superiore. Una lampadina LED da 11 Watt può generare la stessa quantità di luce di una lampadina a incandescenza da 110 Watt.

Leggi anche: Energia Elettrica, Smart Home e bollette meno care di 200€

Quanto si risparmia spegnendo la luce

Abbiamo visto, quindi, che l’effettivo risparmio si basa proprio sul tipo di lampadina scelto. Detto questo, anche se si parla di lampadine LED (quindi, le più efficienti per il risparmio energetico), spegnere le luci quando non si è in casa può comunque apportare un risparmio economico.

Anche se si utilizza una lampadina LED, infatti, bisogna sempre tenere in considerazione il numero di ore di utilizzo e il prezzo dell’energia elettrica. Se una lampadina spenta 10 ore al giorno può portare un risparmio mensile di soli 1,20 euro, se si tengono in considerazioni tutte le lampadine presenti in casa il risparmio aumenta inevitabilmente.