Quanto si consuma a Natale: ecco il costo dell’albero in bolletta e del cibo in tavola

Riscaldamento, regali di Natale, pranzi e cenoni in compagnia, abiti più eleganti: ma insomma, quanto si consuma a Natale in ogni famiglia?

Se c’è un mese che fa tremare, dal punto di vista economico, è proprio dicembre. Tra il freddo che costringe ad accendere il riscaldamento, i regali di Natale, pranzi e cenoni in compagnia, abiti più eleganti, a conti fatti il budget necessario a soddisfare le varie esigenze è davvero elevato.

Ma quanto si consuma a Natale tra illuminazione, cibo e decorazioni/regali vari, in ogni famiglia?

Spunta il calcolo che tutti dovremmo conoscere.

Quanto si consuma a Natale

Partiamo da luminarie e decorazioni elettriche. A quanto pare, anche il più umile e semplice dei presepi sembra non poter fare a meno, oggigiorno, di meccanismi e marchingegni elettrici che riproducono giostre in miniatura, trenini, fattorie e via di seguito.

Le luci che addobbano i nostri balconi e giardini, come ad esempio un filo da 300 luci, arriva a consumare in media 17 kWh in più, nell’arco di un mese di festeggiamenti.

Ovviamente le luminarie di Natale rappresentano un extra per quanto riguarda il consumo di energia elettrica ma c’è dell’altro.

Sicuramente va messo in conto che l’utilizzo della lavastoviglie subisce un’impennata non indifferente, rispetto agli altri giorni dell’anno, soprattutto per chi ha ospiti a casa e quindi necessita di rassettare la cucina, ad ogni fine pasto.

A tale budget di spesa va ad aggiungersi anche l’uso prolungato di forno e fornelli, andando ulteriormente a incidere non solo sul consumo di energia elettrica ma anche di gas metano.

Quanto consuma l’albero di Natale

Un’albero di Natale, che tutti noi teniamo acceso dall’Immacolata all’Epifania, 24 ore al giorno, arriva a consumare circa 0,25 kWh, vale a dire all’incirca 9 euro in più per il mese.

L’incremento in bolletta equivale a circa il 30% quindi quasi un terzo in più di quanto solitamente dovuto, il che non è certamente poco.

Mettiamo in conto dunque che la prima bolletta dell’anno sarà sicuramente più elevata, rispetto alla media.

Se invece accendiamo l’albero di Natale per 6 ore al giorno (ad esempio dal primo pomeriggio alla sera), allora il costo scende a 2,5 euro (0,0625 kWh).

L’alternativa valida che tutti dovrebbero iniziare a prendere in considerazione, per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico del futuro? Il pannello solare e fotovoltaico.

Quanto inquina il Natale

Al di là dei consumi energetici maggiorati, non bisogna dimenticare che tali sperperi hanno un impatto negativo anche sull’ambiente, e non di poco conto.

Basti pensare all'emissione di CO2 che in questo periodo aumenta di ben il 6% rispetto ad altri periodi dell’anno.

Ebbene, 3 giorni di festività natalizie generano circa il 5,5% delle emissioni annue di CO2.

Un’impronta ecologica davvero significativa.

C’è poi un altro aspetto non trascurabile che riguarda le micro plastiche, che sono davvero nocive per l’ambiente. Basti pensare già a tutte le carte regalo plastificate e alle buste natalizie che contengono i doni che tutti ci scambiamo sotto l’albero.

Una vera e propria piaga sociale degli ultimi anni è rappresentata dagli abiti fast fashion moda low cost. Di cosa si tratta? Maglioni a tema natalizio, abiti per i veglioni, calze di Natale, così come cappellini, guanti, top e via di seguito.

Insomma, un tipo di abbigliamento tanto low cost quanto usa e getta, che risulta essere altamente inquinante per l’ambiente. Infatti, si stima che una persona in media lo indossi tre volte al massimo, prima di sbarazzarsene.

Quanto cibo si spreca a Natale

I dati sono sconfortanti. E non si comprende la ragione per cui tonnellate di cibo debbano continuare a finire nella spazzatura, nonostante tutti lamentino l’aumento dei prezzi e del carovita.

Ecco quanto costa il cenone di Capodanno 2024.

Stando a quanto emerso da una ricerca di Assoutenti, nel solo periodo delle festività in Italia finiscono in pattumiera all’incirca 500 mila tonnellate di cibo.

Esattamente 500 mila tonnellate.

E non si tratta “solo” di cibo fresco, come ad esempio la frutta e la verdura che dopo 2-3 giorni (soprattutto se già tagliata, condita e bollita) diventa immangiabile.

Ma nel secchio della spazzatura si trovano anche panettoni, pasta, torroni, pesce e perfino spumante.

Insomma, si tratta di prodotti che possono facilmente riutilizzarsi nell’arco dei giorni successivi, ad esempio ricorrendo a sfiziose ricette anti-spreco, per riciclare gli avanzi delle festività.

C’è poi la possibilità di preparare la doggy bag (il sacchetto per il cibo del cane) che ormai è di moda anche nei ristoranti. A maggior ragione, si deve fare a casa, sia in favore del proprio animale domestico che di quello del vicino del casa o dei parenti più stretti.

E ovviamente va benissimo anche per i gatti.

In questo modo, saremo certi di non sprecare neppure un etto di cibo, soprattutto per quanto concerne carne e pesce.