Quanto si deve risparmiare al mese: cos’è l’approccio “paga te stesso” e come funziona

C'è una proporzione da rispettare, per sapere quanto si deve risparmiare al mese, in base al proprio guadagno. E l’approccio “paga te stesso” funziona. Ecco in cosa consiste.

Della serie, da qualche parte bisogna pur cominciare. Oggigiorno è davvero difficile mettere da parte dei soldi ma assolutamente fondamentale. Quanto si deve risparmiare al mese?

Certo, una risposta universalmente valida non esiste. Tutto dipende dall’entrata mensile di ognuno di noi. Ma esiste una proporzione da rispettare, per sapere quanto risparmiare in base al proprio guadagno.

E l’approccio “paga te stesso” funziona. Ecco in cosa consiste.

Quanti soldi mettere da parte ogni mese

Come appena anticipato, non esiste una somma che va bene per tutti, single o famiglia che sia. Il calcolo va effettuato in base all’ammontare delle proprie entrate mensili.

In via generica, la regola che è valida per tutti è quella del 50/30/20 a cui abbiamo accennato anche in questo articolo dedicato.

Ecco il calcolo dei soldi da mettere da parte ogni mese.

Ovviamente, anche in questo caso va valutata con attenzione la situazione economica personale. Ad esempio, se lo stipendio è davvero basso, probabilmente bisognerà ridimensionare ulteriormente il budget da destinare ai risparmi, così come in caso di piccoli debiti da estinguere.

Il primo passo da cui partire dunque è valutare in maniera obiettiva la propria situazione finanziaria di partenza e stabilire gli obiettivi da raggiungere ovvero a breve termine (entro un anno), a medio termine (entro al massimo 10 anni) e a lungo termine.

A ogni modo, iniziare anche solo con pochi spiccioli è fondamentale per entrare nell’ottica del risparmio e iniziare a dare priorità a ciò che davvero conta, evitando ogni spreco.

Quanto si deve risparmiare al mese: l’approccio “paga te stesso”

In tanti abbandonano l’impresa prima ancora di cominciare, perché convinti di non avere denaro a sufficienza per poter pensare “anche” ai risparmi. Ma è proprio questo il modo più sbagliato per approcciarsi al risparmio.

Nella quasi totalità dei casi infatti, il punto critico da affrontare, per iniziare a riempire il salvadanaio, non risiede nella busta paga troppo striminzita ma in un problema di mentalità.

Motivo per cui l’approccio “paga te stesso” è quello che funziona sicuramente.

Sei brava a fare i salti mortali tra lavoro e famiglia, a far quadrare i conti, a gestire il denaro mensile in entrata, a dare la caccia a tutte le offerte presenti nei volantini dei vari supermercati, a non sprecare nulla e a riciclare tutto ciò che è in frigo.

Ecco allora che, non appena l’entrata mensile arriva, la prima cosa da fare è “pagare te stessa” ovvero mettere da parte una somma da destinare ai risparmi.

Male che vada a fine mese, quel gruzzoletto sarà sempre lì a disposizione. Ma c’è da scommetterci che si cercherà in tutti i modi di non spendere di più, in maniera tale da lasciare da parte quel denaro, da destinare ad altre necessità.

Quanti soldi è bene avere da parte

C’è chi prova a fare un bilancio della propria vita a ogni decennio, in maniera tale da riallineare i propri obiettivi e sforzi, nel momento in cui le aspettative non dovessero ancora essere soddisfacenti.

Ma quanti soldi è bene avere da parte a 30, 40, 50 anni? Ben evidentemente, anche in questo caso, solo valutando la situazione di partenza di ognuno e le necessità familiari a cui far fronte è possibile avere una stima attendibile.

Certo è che a vent’anni anche mille euro sul conto possono rendere euforici ma man mano che si avanza con l’età, è sempre più difficile mettere da parte una somma cospicua, mese dopo mese.

L’acquisto di una casa o l’affitto da pagare, l’arrivo di eventuali figli, spese sanitarie più consistenti da affrontare, man mano che si va avanti. Prefissarsi di mettere da parte più o meno il 20% dei risparmi ogni mese, rappresenta comunque sia un buon punto di riferimento a ogni età.

Perché è importante risparmiare

I risparmi sono importanti e non solo perché gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Spese improvvise, eccezionali che riguardano non solo la manutenzione o riparazione di auto o elettrodomestici ma anche un lieto evento a cui partecipare ad esempio e che ovviamente comporta una serie di costi da affrontare.

Non si può pensare di non avere neppure un euro da parte e veder prosciugato il proprio conto già a metà del mese.

Se così è purtroppo alla base c’è qualche errore di gestione delle proprie finanze personali. Ci si è indebitati al di sopra delle proprie possibilità ad esempio oppure non si è mai data la giusta importanza ad avere un gruzzolo da parte, anche piccolo, mese dopo mese.

Concentrarsi sui risparmi invece significa guadagnare tranquillità, perché non si sarà stressati, nel momento in cui sopraggiunge una spesa improvvisa.

Come fare? Se la situazione a oggi è compromessa, meglio cercare di riportare prima di tutto un po' di equilibrio, magari arrotondando lo stipendio seriamente, così da aumentare le entrare, estinguere i debiti e successivamente pensare a un piano di risparmio per il futuro.