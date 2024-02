Quanto si risparmia con l'efficienza energetica: costi previsti e tagli in bolletta

I più recenti dati diffusi da ENEA hanno permesso di stimare il risparmio effettivo ottenuto, a livello nazionale, grazie all’efficienza energetica. Complici anche i bonus casa legati all’efficientamento energetico, primi fra tutti Superbonus e Ecobonus, sono stati risparmiati, solo nel 2022, 3 miliardi di euro. Ma quanto si risparmia con l’efficienza energetica per singolo caso?

C’è innanzitutto da chiarire il fatto che una casa efficiente dal punto di vista energetico acquisisce valore. È ovvio, infatti, che un’abitazione di classe energetica elevata può essere affittata e rivenduta a prezzi superiori rispetto ad una casa in classe G o ad una casa di classe F.

Eppure, il vantaggio dell’efficientamento energetico non si riduce solamente a questo fattore. Efficienza significa costi inferiori in bolletta. Ma quanto si risparmia con l’efficienza energetica con esattezza? Scopriamolo insieme.

Quanto costa l'efficienza energetica?

Uno degli interrogativi correlati che si pongono coloro che si chiedono quanto si risparmia con l’efficienza energetica riguarda i costi per le migliorie.

È ovvio, infatti, che gli interventi di efficientamento energetico comportano dei costi.

Secondo le stime, per migliorare l’efficienza energetica di un appartamento si spendono dai 40.000 ai 60.000 euro. Inoltre, se si intende avviare dei concomitanti interventi per ridurre il rischio sismico, l’investimento sale a circa 100.000 euro.

Ricordiamo, comunque, che sono attivi i già citati bonus casa. Per interventi di efficienza energetica che comportino un miglioramento della classe energetica dell’immobile, ad esempio, si può richiedere l’Ecobonus. L’agevolazione permette di ottenere una detrazione fino al 65% delle spese per i lavori effettuati.

Qual è la classe energetica con cui si risparmia di più?

I consumi energetici di un immobile dipendono strettamente dalla sua classe energetica di appartenenza. Dunque, per capire quanto si risparmia con l’efficienza energetica un aspetto fondamentale è individuare la classe.

Conoscere la classe energetica del proprio immobile significa anche poter stabilire un adeguato prezzo di affitto e/o di vendita per l’abitazione. Questo perché un immobile di classe G o F consumerà di più rispetto ad uno di classe A o B.

La classe energetica con cui si risparmia di più è ovviamente la classe A. La quale, a sua volta, è suddivisa in varie sottoclassi, da A1 ad A4.

Mentre la classe energetica A1 è quella con i consumi più vicini alla classe B, la classe energetica A4 è quella con cui si risparmia di più.

Quanto consuma una casa in classe energetica A?

In generale, comunque, possedere una casa di classe energetica A, qualunque sia la sottoclasse di appartenenza, significa risparmiare ogni anno moltissimi soldi in bolletta.

In particolare, una casa di classe energetica A permette di risparmiare significativamente sul riscaldamento. E anche in estate rinfrescare un’abitazione di classe elevata costa molto meno.

Ma quanto si risparmia con l’efficienza energetica garantita da una classe A? Una casa in classe energetica da A1 ad A4 consente un risparmio annuo che, stando alle stime, si aggira tra i 1.000 ed i 1.600 euro.

La cifra varia a seconda dei consumi individuali e a seconda della sottoclasse dell’abitazione. Ovviamente, se A4, il consumo sarà minore.

Come si calcola l'efficienza energetica?

In base a quanto detto fino ad ora, per capire quanto si risparmia con l’efficienza energetica, è necessario risalire alla classe dell’immobile.

Per calcolare l’efficienza energetica di un’abitazione o un immobile, lo strumento d’elezione è l’APE, un documento che riporta ogni indicazione sul fabbisogno energetico.

L’APE è un attestato che non può essere prodotto dal proprietario dell’immobile: lo strumento deve essere redatto da un professionista esperto e dotato di certificazione. I costi per la sua redazione sono abbastanza contenuti, e in media non superano i 150 euro.

Grazie a questo prezioso documento, è possibile risalire alle caratteristiche e all’efficienza energetica specifica dell’immobile in questione.