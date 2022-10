Facciamo due conti. Proponiamo qualche calcolo, in questo articolo, prendendo spunto da una simulazione di spesa di Assoutenti, l’Associazione no profit per la tutela dei consumatori. Chi ha un’idea di quanto si spende a trascorrere il proprio tempo libero davanti all'apparecchio televisivo? Ecco le bollette che pagheremo nel prossimo mese di dicembre.

Facciamo due conti. Perché se è vero che ogni famiglia è abituata a fare economia, e ancor più adesso, a stringere la cinghia contro il caro energia, non tutte però sono in grado di quantificare nell’immediato l’aumento in bolletta.

Per questo proponiamo qualche calcolo in questo articolo, prendendo spunto da una simulazione e statistica di Assoutenti, l’Associazione no profit per la tutela dei consumatori.

I primi dati relativi ai consumi domestici parlano chiaro: a settembre, si è già registrato un calo del 9,4%, in riferimento allo stesso mese del 2021.

Certo è che ancora ad ottobre abbiamo un clima mite e tanta luce da sfruttare ma l’associazione ha già simulato delle previsioni per il quarto trimestre del 2022.

Dei consumi dei grandi elettrodomestici, come la lavatrice e il frigorifero ad esempio, nonché del riscaldamento, approfondiamo quotidianamente l’argomento.

Ma ci sono anche altre tipologie di consumo, come quello che riguarda l’uso del televisore ad esempio.

Ebbene, fermo restando che nessuno vuole rinunciarvi, chi ha un’idea di quanto si spende a trascorrere il proprio tempo libero davanti all'apparecchio televisivo?

Ecco i risultati.

Quanto costa guardare la TV: ecco le cifre per il prossimo trimestre

Ottobre, novembre e dicembre: sono questi gli ultimi tre mesi dell’anno presi in considerazione da Assoutenti, per elaborare i dati che qui di seguito riportiamo.

Ovviamente si tratta di previsioni di spesa e simulazioni, in base all’andamento attuale del costo dell’energia.

Ma comunque danno un’idea alquanto realistica di quelle che saranno le bollette che ci ritroveremo a pagare da qui a poche settimane.

Partiamo da un dato certo: il caro energia ha portato attualmente un rincaro del 59% per ciò che riguarda il consumo di elettricità, quindi una stima di circa 1.300€ in media di spesa, per un nucleo familiare di tre persone.

Nel calcolo è compreso tutto il consumo registrato nel quotidiano, anche quello di apparecchi mantenuti in stand by, per l’appunto come decoder e televisori.

Ecco allora che, proprio per quanto riguarda la TV, il consumo sale da 56,4 euro dell’ultimo trimestre del 2021 a 125,4 euro, per gli ultimi tre mesi del 2022.

Più del doppio.

Volendo rapportare i costi su base mensile, si tratta di 42 euro circa al mese, solo per continuare a guardare la televisione. Volendo aggiungere anche i 9 euro da pagare ogni mese per il canone obbligatorio in bolletta, 51 euro è la cifra che si spende per guardare la TV.

Ovviamente il riferimento è a un solo apparecchio in uso.

Quanto si spende per la luce: dalla TV al forno, ecco la bolletta di dicembre 2022

Previsioni tutt’altro che confortanti, a cui è doveroso però fare seguire un’ulteriore considerazione che riguarda gli oneri di sistema. Ebbene sì, va ricordato che tale voce di spesa incide per il 20% sull’importo finale da pagare, ma al momento il Governo ha deciso di eliminarli dalla fattura indirizzata al consumatore finale.

In pratica, nonostante il 20% in meno in bolletta, grazie all’eliminazione degli oneri di sistema, i conti da pagare raddoppiano per il periodo ottobre-dicembre, rispetto allo scorso anno.

Abbiamo preso spunto dallo studio Assoutenti per parlare della TV ma anche gli altri dati risultano essere poco confortanti. Infatti:

l'asciugacapelli da 77,2 euro arriva a costare 171,6 euro

il consumo del frigorifero passa da 89,1 a 198 euro

la lavastoviglie da 65,3 a 145,2 euro

il computer da 28,2 a 62,7 euro

l’aspirapolvere da 53,4 a 118,8 euro

il microonde da 71,2 a 158,4 euro

il forno da 29,7 a 66 euro

la lavatrice da 71,2 a 158,4 euro

il condizionatore da 118,8 a 264 euro

il decoder da 51,9 a 115,5 euro

la macchina da caffè da 17,8 a 29,3 euro.

In sostanza, per quanto riguarda gli ultimi tre mesi dell’anno, per una famiglia tipo in Italia, come fin qui ipotizzato, l’aumento dei costi per la luce si quantifica in 190 euro in più rispetto all’ultimo trimestre del 2021.

Quanto si spende per guardare la TV: errori e sprechi da evitare

Se si pensa all’aumento sconsiderato che stiamo subendo, è evidente che un moto di stizza e rabbia pervade chiunque. E certo, pensare di dover spegnere perfino il led, per poter risparmiare, appare insensato e assurdo.

Ma comunque torna utile.

Infatti, dobbiamo abituarci ad avere uno sguardo d’insieme su tutti i piccoli e grandi elettrodomestici che utilizziamo nelle nostre case. Anche soli 5 euro, alla fine del mese, vanno a sommarsi ad altri piccoli tagli effettuati su altre spese, alleggerendo la fattura da pagare.

Dunque, per ciò che riguarda la televisione, innanzitutto impariamo a spegnere il led. Di solito per farlo bisogna staccare addirittura la spina dal muro, motivo per cui è utile acquistare una presa con interruttore, che si può utilizzare anche per il decoder del wi-fi ad esempio o il computer.

Ma non è tutto ciò che possiamo fare. Infatti, forse non tutti sanno che anche la grandezza dell’apparecchio incide sul consumo e perfino la sua altezza da terra.

La tv al plasma, per esempio, consuma di più di una tv a schermo piatto.

Inoltre, se per il passaggio al nuovo digitale terrestre, si deve acquistare un nuovo apparecchio con il bonus tv, allora è bene scegliere una classe energetica alta, da A+ in su, perché consumano di meno.

In base alla distanza della tv dal divano, si stabilisce quale sia la grandezza ideale, così da non sprecare energia inutilmente, scegliendo un televisore inutilmente più grande.

La distanza dall’apparecchio dal suolo deve essere di 90 cm e infine, va ricordato che anche la luminosità impostata incide sui consumi. Se si abbassano le luci nella stanza, allora è possibile diminuire la luminosità e quindi risparmiare.

Il miglior modo per abbassare le bollette resta il fotovoltaico. Ecco i vantaggi dei pannelli da balcone, i più facili da installare.