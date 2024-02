Quanto valgono i punti di Esselunga in denaro? Tutto sul programma Fìdaty Card

Tra gli strumenti a disposizione dei consumatori e delle famiglie per poter risparmiare sulla spesa, c’è sicuramente quello della Fidelity Card.

Si tratta, infatti, di un programma di fidelizzazione messo in atto da supermercati e catene di supermercati al fine di coccolare i clienti e al tempo stesso permettere loro di risparmiare sulla spesa.

Tra questi, c’è appunto il programma a punti di Esselunga. Sono in molti, dunque, che al momento si domandano come funziona il programma a punti di Esselunga, come convertire i punti in denaro e cosa è possibile fare con i punti Esselunga.

In questo articolo, quindi, vediamo nello specifico come convertire i punti di Esselunga, come funzionano i punti Esselunga e quali sono le scadenze a cui è importante fare attenzione per non perdere i punti del programma Fidelity di Esselunga.

Cosa posso fare con i punti Esselunga?

Vediamo, innanzitutto, come funziona il programma a punti di Esselunga. Il programma di Fidelity di Esselunga, viene chiamata Fìdaty Card ed è riservata a tutti i clienti a titolo gratuito, che hanno almeno 18 anni, e che hanno aderito al relativo modulo.

La Fìdaty Card è una carta fedeltà che permette ai consumatori e alle famiglie che acquistano presso i punti vendita di Esselunga, per accumulare punti ed ottenere sconti ed agevolazioni.

A questo proposito, il programma prevede l’accumulo di due punti ad ogni euro di spesa, oltre la soglia di 5 euro.

Cosa si può fare, quindi, con i punti Esselunga? Attraverso il programma fedeltà di Esselunga, i consumatori e le famiglie che hanno aderito a questa iniziativa potranno accedere ed usufruire di tantissimi sconti immediati ogni giorno su centinaia di prodotti differenti.

Ma non solo. In alcuni casi, è possibile convertire i punti Esselunga in soldi, da spendere direttamente alle casse.

Al contempo, è possibile fruire dei punti di Esselunga anche per poter ottenere un ingresso ridotto al cinema nella giornata di martedì, escluso quando si tratta di giornate festive.

Quanti soldi sono 1.000 punti Esselunga?

Va detto che il programma di Esselunga non prevede la possibilità di convertire i punti di Esselunga in soldi, bensì in buoni acquisto da spendere direttamente alla cassa.

A questo proposito, come chiarito all’interno della pagina dedicata alla carta Fìdaty di Esselunga, i punti del programma fedeltà possono essere convertiti in premi di qualità oppure in buoni da 27 euro.

In tal senso, è stato specificato che:

La card permette di utilizzare i punti per ottenere un Buono Acquisto Fìdaty da 27 euro, gratis con 3.000 punti, spendibile direttamente alle casse: tale Buono darà diritto ad uno sconto di pari entità sulla spesa e non potrà essere convertito in denaro.

Quindi, per coloro che hanno 1.000 punti Esselunga, non è possibile in questo caso convertire i punti in denaro da spendere alla cassa.

Come convertire i punti Esselunga?

Come anticipato nel precedente paragrafo, i clienti che hanno aderito all’iniziativa del programma Fedeltà di Esselunga, hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni per quanto riguarda i punti Esselunga.

Da un lato, quindi, possono sfruttare i punti del programma per accedere a sconti e premi dedicati ad hoc. Dall’altro, invece, sarà possibile andare a convertire i punti Esselunga in buoni acquisto, di cui abbiamo parlato prima.

Secondo quanto chiarito nel regolamento della Fìdaty Card di Esselunga, inoltre, i titolari del programma potranno anche decidere di effettuare la donazione sia di eventuali bollini virtuali relativi alle manifestazioni a premio in corso indette da Esselunga sia di Punti Fìdaty.

Ma come fare per convertire i punti Esselunga? A questo proposito, i consumatori e le famiglie che hanno aderito al programma Fedeltà potranno fare richiesta del buono acquisto, solo se raggiunti i 3.000 punti con una delle seguenti modalità:

• online accedendo all’area personale My Esselunga dal sito www.esselunga.it e www.esselungaacasa.it;

• tramite l’App “Esselunga” o l’App “EsselungaOnline”;

• direttamente in store alla cassa;

• presso i totem collocati all’interno dei punti vendita Esselunga o presso i Punti Fìdaty.

Nei casi in cui i consumatori preferiscano convertire i punti Esselunga i buoni Acquisto direttamente alla cassa o ai punti vendita, dovranno fornire agli incaricati alcune informazioni e documenti. Tra questi, la data di nascita e il proprio documento di identità in corso di validità.

Quando scadono i punti Esselunga 2023?

Sul portale di Esselunga, è stato chiarito che il programma Fedeltà è valido fino al 7 aprile 2024.

Questo significa che per tutti coloro che stanno raccogliendo punti grazie alle spese presso i punti vendita di Esselunga, è importante ricordarsi della scadenza del 7 aprile.

Una volta superata tale data, non sarà più possibile fruire dei punti accumulati fino a quel momento durante l’anno scorso, per poter accedere a sconti e premi dedicati.

