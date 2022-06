Questa moneta da 50 Lire può cambiarvi la vita: costa quanto un’auto 

Le monete rare sono fra i cimeli più ricercati al mondo. La motivazione è abbastanza semplice: dalla loro vendita si può ricavare un bel gruzzoletto di euro. La moneta da 50 Lire, ad esempio, è molto ricercata dai collezionisti e dagli esperti numismatici per il suo valore di quotazione abbastanza elevato. Per rendere l’idea, un solo esemplare costa quanto un’auto.

Che le monete appartenenti al vecchio conio valgono fior di quattrini non è una novità. Il discorso vale per qualsiasi pezzo ormai non più in circolazione. Ogni spicciolo ha una certa storia da raccontare e rievoca momenti ormai andati che mai più ritorneranno.

Difficile ricordare la moneta da 50 Lire? Ebbene, alcuni pezzi con il passare degli anni sono diventati Monete rare a tutti gli effetti. La primissima coniazione di Prova è datata 1950 ed oggi è particolarmente ambita dai collezionisti più incalliti e dagli appassionati di monete.

Viene spontaneo a questo punto porsi una domanda: la moneta da 50 Lire conservata nei cassetti, nascosta in qualche angolo sperduto di casa o dimenticata in qualche vecchio indumento può valere veramente un vero e proprio patrimonio?

La risposta è affermativa, anche se non tutte le 50 Lire in nostro possesso sono da considerarsi esemplari pregiati. Infatti, pochi sono i pezzi ad essere scambiati a cifre vertiginose. Una moneta, poi, primeggia su tutte. Di quale si tratta?

Come riconoscere la moneta da 50 Lire incudine Progetto

Arriviamo subito al dunque senza perdere altro tempo. Come anticipato in apertura di articolo, nonostante siano tantissimi i pezzi da 50 Lire circolati fino all’arrivo dell’Euro, si contano pochi esemplari rari di questo taglio.

La 50 Lire Incudine Progetto guida la classifica delle monete ad alto volare economico. Esteticamente sono facilmente riconoscibili. Coniate per la prima volta nel 1954, di rarità R5, hanno un peso di 6,25 grammi per 24,8 millimetri di diametro.

Ancora più particolari sono le raffigurazioni sui lati. Sul Dritto è incisa una donna adornata da una corona di foglie di quercia con intorno la dicitura “REPVBBLICA ITALIANA”. Nella parte inferiore troviamo, invece, l’indicazione del suo creatore: Romagnoli.

Ancor più interessante è la raffigurazione sul Verso dove troviamo inciso un martello e un’incudine poggiati su una pietra votiva.

Questa moneta da 50 Lire può cambiarvi la vita: costa quanto un’auto

Ed è proprio la moneta da 50 Lire Incudine Progetto a valere una vera e propria fortuna. Il suo valore lo si può lontanamente immaginare se si tiene conto che presso il Museo della Zecca dello Stato non è conservato alcun pezzo di questo prestigioso esemplare.

Mentre nella maggior parte dei casi la rarità delle monete è legata ad errori di conio, la rilevanza economica della moneta da 50 Lire Incudine Progetto è da imputare alla sua introvabilità.

Una caratteristica, questa, che ne fa lievitare il valore tanto da farle diventare dei pezzi unici, introvabili e particolarmente ambiti non solo dai collezionisti, ma anche dai più incalliti appassionati di monete pregiate.

A questo punto viene spontaneo chiedersi a quanto ammonta il suo valore economico. La risposta vi lascerà sicuramente senza parole. Una moneta da 50 Lire Incudine Progetto del 1974, in ottimo stato di conservazione (FDC), vale cifre da capogiro.

Durante un’asta svoltasi il 27 settembre 2000 un esemplare venne venduto al migliore offerente al costo di 48.300.000 Lire (25.000 euro attuali). Non si esclude, però, l’acquisto anche per somme superiori a queste.

Se avete, quindi, una moneta da 50 Lire Incudine Progetto non vi resta che festeggiare e provvedere immediatamente alla sua vendita. Come?

Ecco come venderla

Se la vostra caccia al tesoro nei cassetti, tra i vecchi indumenti, in auto o nei portamonete dimenticati in qualche angolo sperduto di casa, ha buon esito e vi trovate tra le mani una moneta da 50 Lire Incudine Progetto come prima cosa dovete rivolgervi ad un professionista capace di valutare il vostro gioiellino.

Giusto per essere sicuri di trovarvi di fronte ad una vera e propria moneta rara. Solo dopo le verifiche del caso, si può procedere alla sua vendita. Dove?

Per molto tempo eBay è stato il sito di aste online preferito dagli italiani. Allo stato attuale, invece, la scelta è variegata. Molti siti internet di numismatica si occupano della compravendita di monete di immenso valore economico, basta semplicemente fare attenzione a non cadere nelle solite del web.

Una volta scelto il sito a cui affidarsi, basta registrarsi al portale, scattare una foto della moneta da 50 Lire Incudine Progetto in nostro possesso, indicare le caratteristiche e fissare un prezzo base.