Un’offerta Trenitalia da non perdere. Se si acquista un biglietto in un determinato giorno della settimana, si ha diritto al 70% di sconto. Ecco come viaggiare sulle Frecce risparmiando e come usufruire dell’offerta.

Un’offerta Trenitalia da non perdere, sia da parte di coloro che viaggiano per lavoro, sia per chi ha voglia di raggiungere una persona speciale potendo contare su una riduzione del prezzo del titolo di viaggio.

Non è certo la prima volta che Trenitalia offre promozioni ai propri clienti. Dalla possibilità di non pagare il biglietto per gli animali di piccola taglia a quella di portare a bordo la bici gratis, sono diverse le offerte che rendono il viaggio in treno sempre più vantaggioso e preferibile a quelli in auto.

D’altra parte, il caro benzina, così come i generali aumenti registrati durante il corso dell’anno, stanno incentivando sempre più studenti e lavoratori a optare per bus o treni. Un’abitudine che, non solo fa bene all’ambiente, ma in molti casi, e proprio grazie alle offerte che vengono proposte in diversi momenti dell’anno, permettono anche di risparmiare.

Anche a settembre 2022 è possibile godere di un’offerta imperdibile, specialmente per chi vuole partire la mattina per tornare la sera stessa. Vediamo di cosa si tratta e come usufruirne.

Con questa offerta Trenitalia hai il 70% di sconto, ma solo questo giorno della settimana

Tra le varie offerte che Trenitalia mette a disposizione dei propri clienti, ce n’è una che interessa in particolar modo chi usufruisce del treno per viaggi di lavoro, ma anche chi ha necessità di spostarsi in un’unica giornata e risparmiare sul costo del biglietto.

Si tratta, infatti, dell’offerta speciale A/R in giornata che permette di ottenere uno sconto non indifferente sul prezzo del titolo di viaggio: parliamo, infatti, del 70% in meno.

Nel dettaglio, può usufruire dell’offerta chiunque acquisti un biglietto di andata e ritorno. Attenzione, però, perché l’offerta è valida solo per una specifica giornata durante la settimana: si può usufruire dell’offerta speciale A/R al 70% per singola tratta rispetto al biglietto Base intero solo il sabato.

Offerta Trenitalia sconto 70%, come funziona e per quali treni

L’offerta è valida per tutti coloro che acquistano un biglietto per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e permette di viaggiare in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Executive, 1^ Business, 2^ Premium e 2^ Standard e sul servizio salottino.

Il rimborso non è consentito, ma è possibile acquistare il biglietto usufruendo dell’offerta fino alla mezzanotte del giorno che precede la partenza. Inoltre, non si può cambiare la data della partenza, ma è, invece, possibile modificare l’ora di partenza gratuitamente per una sola volta per ogni biglietto di andata e ritorno e fino alla partenza del treno.

Per quanto riguarda il cambio nominativo, questo può essere richiesto illimitate volte fino alla partenza del treno, ma non è consentito cambiare il nominativo per il solo treno di andata o per il solo treno di ritorno.

È, inoltre, importante sapere che per questa offerta i posti sono limitati e il numero degli stessi varia in base al treno e alla classe o al livello di servizio.

Come partecipare all’offerta Trenitalia per ottenere lo sconto del 70%

Usufruire dell’offerta che Trenitalia riserva a coloro che vogliono approfittare del 70% di sconto il sabato è semplice.

Basta acquistare il biglietto, scegliendo tra le diverse modalità, anche online. È possibile acquistare il biglietto presso:

• le biglietterie;

• le agenzie di viaggio abilitate;

• direttamente in stazione tramite le macchine self-service;

• online tramite il sito oppure l’app;

• contattando il Call Center di Trenitalia (in questo caso, è bene ricordare che il numero è a pagamento).

Se si sceglie di utilizzare il sito Trenitalia, basterà basta scegliere il treno, il prezzo e il posto desiderati. È in questa fase che si ha la possibilità di andare alle offerte (ci sono sconti per le famiglie, per eventi e agevolazioni per i titolari di Cartafreccia). È in questa sezione, infatti, che si potrà scegliere l’offerta speciale A/R.

Non solo l’offerta speciale A/R: tutte le offerte Trenitalia, anche a settembre 2022

L’offerta speciale A/R non è l’unica messa a disposizione da Trenitalia per i suoi clienti. Molte sono quelle attive tutto l’anno e che comportano una riduzione della spesa da parte dei viaggiatori: da quelle riservate a coloro che sono in possesso di una Cartafreccia a quelle riservate alle famiglie.

Oltre all’offerta speciale valida solo il sabato, c’è anche la possibilità di uno sconto del 40% per un biglietto di andata il sabato e quello di ritorno per domenica (offerta Andata e Ritorno weekend).

Inoltre, Trenitalia spesso lancia nuove promozioni, valide solo per alcuni periodi dell’anno. Per esempio, quest’estate diverse sono state le promo da cogliere al volo, tra le quali è ancora attiva quella dedicata ai giovani ciclisti che possono portare a bordo la propria bicicletta montata del tutto gratuitamente fino al 31 dicembre.

Non mancano, poi, le offerte valide per questo mese. Per esempio, fino al 19 settembre 2022, acquistando un biglietto Super Economy hai diritto a uno sconto del 20%.