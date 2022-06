Trenitalia lancia la sua offerta valida per tutta l’estate: per i viaggi sui treni Intercity, Frecce e treni regionali cani e gatti di piccola taglia possono viaggiare in maniera del tutto gratuita fino a settembre. Per i viaggi a partire dal 16 settembre, invece, sul biglietto ci sono vantaggiosi sconti.

Trenitalia lancia la sua offerta dedicata ai proprietari di animali domestici di piccola taglia permettono a questi ultimi di viaggiare in maniera del tutto gratuita fino alla prima metà di settembre. Un'iniziativa che si aggiunge ad altre agevolazioni per animali domestici nel nostro Paese, stavolta nel settore trasporti.

L’iniziativa permette a chi possiede animali domestici di piccola taglia di poter risparmiare sul costo del viaggio. Allo stesso tempo, Trenitalia persegue anche un altro obiettivo: la lotta contro l’abbandono di animali durante il periodo estivo, nel tentativo di offrire una valida alternativa che permette di facilitare i viaggi in treno per coloro che hanno un animale domestico.

L’offerta, comunque, viene incontro anche a chi è restio a mettersi in viaggio perché non vuole lasciare il proprio animale da compagnia durante il periodo estivo. Alcuni animali, infatti, tendono a soffrire maggiormente i periodi di separazione dai padroni.

Per tutte queste ragioni, nel presentare la Trenitalia Summer Experience 2022, viene presentata anche l’offerta per gli amici a quattro zampe: viaggi gratis per gli animali di piccola taglia e prezzi ridotti per i biglietti di cani di taglia grande che possono viaggiare ora senza limiti di fasce orarie.

Anche una volta che la promozione per i viaggi gratis sarà scaduta, però, l’azienda offre la possibilità di risparmiare con sconti applicati ai biglietti per cani e gatti, acquistabili anche tramite il sito oppure l’app selezionando il servizio “Viaggia con il tuo cane”.

Vediamo, allora, quali animali possono viaggiare a bordo dei treni senza pagare, tutte le scadenze delle promozioni Trenitalia e gli sconti al termine dell’offerta.

Offerta Trenitalia, cani e gatti viaggiano gratis: in quali casi non si paga il biglietto

Per l’estate 2022 Trenitalia avvia la sua offerta per permettere di risparmiare sui viaggi in compagnia di animali domestici.

Non solo sconti per viaggiare in compagnia di cani e gatti, ma viaggi del tutto gratuiti per alcuni animali. Non tutti gli animali da compagnia, infatti, possono beneficiare della promo. L’iniziativa è rivolta a proprietari di:

gatti, cani o altri animali domestici che entrino in un trasportino di dimensioni massime di 70x30x50 centimetri viaggiano senza pagare.

Per tutti coloro i cui animali rientrino in queste condizioni, il trasporto è valido sia in prima classe che in seconda classe. L’offerta è, inoltre, valida su tutti i treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. Rimane inaccessibile, per gli animali, l’ingresso al vagone ristorante e bar con l’unica eccezione per i cani guida per i viaggiatori non vedenti.

L’offerta Trenitalia è valida per coloro che prendono Frecce oppure Intercity e c’è tempo per sfruttarla fino al 15 settembre 2022.

Offerta Trenitalia cani, gatti e animali domestici: sconti anche a partire dal 16 settembre

L’offerta di Trenitalia non si limita alla possibilità di portare con sé gli animali domestici di piccola taglia, ma permette di risparmiare anche sui viaggi a partire dal 16 settembre.

Da questa data, infatti, i padroni di cani e gatti potranno ugualmente andare a risparmiare sul costo del biglietto per i propri amici a quattro zampe che costerà:

solo 5 euro per tutti i viaggi dalla domenica al venerdì, mentre per chi viaggia di sabato il costo è fissato a solo 1 euro.

L’offerta parte dalla metà di settembre ed è valida fino a nuovo avviso.

Non solo offerta Trenitalia per animali domestici di piccola taglia: come funziona per gli animali di taglia grande

Per i cani di taglia grande l’offerta Trenitalia non può essere applicata. In questo caso, infatti, non c’è la possibilità di non pagare il biglietto per il proprio animale, ma sarà necessario attivare il servizio “Viaggia con il tuo cane”, se l’emissione del biglietto avviene tramite sito o app.

Anche gli animali di grande taglia, infatti, possono viaggiare su tutti i treni nazionali tra Intercity e Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciarossa, Frecciargento, sui treni regionali, nelle carrozze letto e nelle vetture Excelsior.

Inoltre, possono essere trasportati:

in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard (anche in questo caso l’accesso è vietato nelle carrozze ristorante/bar).

Ci sono, però, alcune accortezze da tenere a mente. Per esempio, il padrone deve ricordare di tenere il proprio cane al guinzaglio e di portare con sé anche una museruola. Il personale di bordo, infatti, potrebbe richiedere al proprietario di farla indossare al cane.

Altra cosa da non dimenticare è avere con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario. In caso contrario, si rischia una sanzione e l’obbligo di scendere alla prima fermata.

Trenitalia, come acquistare il biglietto per il cane anche tramite il sito o l’app

Non tutti gli animali, dunque, possono viaggiare sui treni in modo del tutto gratuito. Per quelli che non rientrano tra gli animali di piccola taglia, il padrone è costretto comunque a comparare il biglietto, anche se, per quest’estate, come abbiamo visto, è possibile farlo andando a risparmiare. L’acquisto può essere effettuato in diversi modi:

utilizzando il sito oppure l’app; acquistando presso le biglietterie; acquistando presso le emettitrici self-service; presso le Agenzie di viaggio abilitate; usufruendo del Call Center.

L’acquisto del biglietto per il cane deve avvenire nel momento di prenotazione del titolo di viaggio da parte del proprietario. In particolare, per chi sceglie di comprare il titolo di viaggio tramite sito oppure app, una volta selezionato il treno e scelta l’offerta, prima di effettuare il pagamento è necessario aggiungere il servizio “Viaggia con il tuo cane” in modo da visualizzare il biglietto per il tuo animale domestico e aggiungerlo al carrello.