Le regioni italiane continuano a stanziare nuovi fondi per gli aiuti alle famiglie. In arrivo un nuovo bonus bebè che regala 600 euro per il primo figlio e 400 euro per ogni figlio successivo.

Sono ormai trascorsi molti mesi da quando il nuovo assegno per i figli a carico ha debuttato su tutto il territorio nazionale. Da quel momento, le famiglie hanno dovuto dire addio alla maggior parte dei bonus in loro favore, inglobati proprio dalla nuova misura.

È pur vero, però, che non sempre gli importi dell’assegno sono in grado di sostenere economicamente le famiglie e che, a causa dei rincari, tanto su bollette di luce e gas quanto sulla benzina, molti sono i nuclei familiari che necessitano di sostegni da parte dello Stato.

Oltre agli aiuti messi in campo a livello nazionale, non è da sottovalutare l’impegno di regioni e comuni che, nel corso del 2022, hanno stanziato nuovi fondi per introdurre nuove misure a sostegno di coloro che hanno figli a carico.

Come già successo in altre regioni, per esempio con il bonus nido del Veneto, anche la Sardegna ha deciso per il ritorno del bonus bebè. Una misura aperta non a tutte le famiglie, dal momento che anche questo sostegno rientra tra gli interventi della lotta allo spopolamento dei piccoli paesi.

Bonus bebè e non solo: in Sardegna, nel 2022, nuovi sostegni per i piccoli Comuni

Importanti notizie dalla Regione Sardegna e, soprattutto, per coloro che vivono o che intendono trasferirsi in uno dei piccoli Comuni sardi.

La Regione, infatti, sta attuando una serie di interventi che mirano a contrastare lo spopolamento dei Comuni con meno di 3.000 abitanti. Un primo intervento era quello destinato a famiglie o cittadini che desiderano trasferirsi in uno di questi Comuni: per questi ultimi, la Regione ha messo in campo un bonus per acquistare o ristrutturare casa.

Ad affiancare questa misura, con l’obiettivo di incentivare giovani coppie, ma anche esercenti e ripopolare il territorio, la Regione ha anche messo in campo un nuovo aiuto per le famiglie.

Come sappiamo, a livello nazionale, il bonus bebè non esiste più. Si fa riferimento, infatti, a un assegno che i genitori possono ricevere fino al compimento del primo anno del figlio.

Molte sono le famiglie che hanno detto addio a questa misura, ma che hanno ancora la possibilità di beneficiare di sostegni simili grazie agli interventi della Regione.

Bonus bebè della Regione Sardegna nel 2022: 600 euro per le famiglie

Così come deciso da altre regioni italiane, anche la Sardegna ha scelto di mettere a disposizione delle famiglie un nuovo bonus bebè che assicurasse un sostegno in questo buio periodo post-pandemico, aggravato ulteriormente dallo scoppio della guerra in Ucraina.

La misura in favore delle famiglie fa parte di un piano più ampio sul quale la Sardegna sta puntando: la lotta contro lo spopolamento, portata avanti grazie a bonus come quello per l’acquisto di una casa o lo stesso bonus bebè, riservato alle famiglie che risiedono nei piccoli Comuni sardi.

Sono 7.098.600 euro le risorse che la Regione destina a questo nuovo aiuto ai nuclei familiari nel 2022. Risorse che permetteranno alle famiglie di ricevere tra i 600 e i 400 euro per i nuovi figli nati o adottati nel corso di quest’anno.

A beneficiare delle risorse, come afferma il Presidente della Regione, Christian Solinas, saranno i 275 Comuni sardi con meno di 3.000 abitanti.

A chi spetta il nuovo bonus bebè della Regione nel 2022

Se normalmente i bonus e i sostegni economici introdotti grazie a fondi regionali limitano la platea dei beneficiari a coloro che risiedono sul territorio regionale, per quanto riguarda questo specifico bonus bebè è importante evidenziare che questo aiuto non potrà essere richiesto da tutti i nuclei familiari che hanno residenza in Sardegna.

Come abbiamo visto, infatti, la misura fa parte di un piano più ampio e il bonus potrà essere richiesto solo dalle famiglie che risiedono o che si trasferiscono in uno dei piccoli Comuni sardi.

In particolar modo, il bonus potrà essere richiesto:

• nuclei familiari in cui sia nato, sia stato adottato o sia in affido pre-adozione un figlio nel 2022;

• nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione sotto i 3.000 abitanti;

• nuclei familiari, composti anche da un solo genitore.

Come richiedere il bonus bebè della Regione e quali sono gli importi

I nuclei familiari che rispetteranno i requisiti potranno richiedere la misura, di importo variabile.

Il bonus bebè, in questo caso, viene erogato nella misura di 600 euro per il primo figlio e nella misura di 400 euro per ogni figlio successivo al primo e fino al compimento del quinto anno di età.

Non ci sono ancora indicazioni precise riguardo alle modalità di presentazione della domanda. Come si legge anche sul comunicato presente sul sito della Regione, il contributo potrà essere richiesto direttamente al Comune di residenza.

I Comuni, infatti, dovranno pubblicare gli avvisi e, dunque, chiarire anche i requisiti così come le modalità di richiesta per il nuovo bonus. Il consiglio, dunque, è rimanere aggiornati per inviare la domanda non appena sarà possibile.