Risparmiare sull’assicurazione auto è il desiderio di molti italiani, specialmente in questo periodo di rincari. Esistono diversi modi per risparmiare sulla RC auto. Uno di questi, diventato obbligatorio a luglio 2022 per le auto di nuova omologazione, permette di risparmiare il 20% sulla polizza, nonché carburante.

Riuscire a ridurre almeno una delle voci di spesa a cui bisogna far fronte non è sempre semplice e molti sono gli aspetti che si devono considerare per arrivare a ottenere un effettivo risparmio.

Per quanto riguarda la RC auto, esistono diversi modi per risparmiare. Oltre a scegliere con cura l’assicurazione, magari confrontando le offerte su internet, e a valutare oculatamente se optare per il pagamento annuale o a rate, c’è un altro sistema che permette un risparmio che oscilla tra il 10% e il 60%.

Elemento che, inoltre, è ormai obbligatorio, a partire da luglio 2022, per le auto di nuova omologazione, ma che è già stato scelto da molti automobilisti italiani già prima di questa data.

Non mancano, anche in questo caso, alcuni punti sui quali fare molta attenzione per non rischiare di incorrere in aumenti inaspettati.

Ma vediamo, allora, di cosa si tratta e come questo sistema permette non solo di risparmiare sull’assicurazione, ma anche sul carburante (risparmio non da poco considerando i tempi che corrono).

Con questo sistema risparmi dal 10% fino anche al 60% sull’assicurazione auto

Ormai è obbligatoria per le auto di nuova omologazione e lo sarà, a partire dal 2024 anche per le auto di nuova immatricolazione, eppure molti italiani hanno scelto di installarla sulla propria auto già in tempi meno recenti.

Stiamo parlando della scatola nera (o black box), originariamente utilizzata solo per altri tipi di veicoli, come navi o aerei.

In sostanza, si tratta di un dispositivo satellitare che, montato sulla vettura, è capace di registrare diversi parametri come, ad esempio, la velocità del veicolo, accelerazione e decelerazione e, dunque, in generale, tenere traccia del comportamento di guida del conducente.

Grazie alla presenza della scatola nera è, inoltre, possibile ottenere tutta una serie di informazioni in caso di sinistro. In questo modo, risulta molto più semplice individuare le responsabilità del conducente.

Non si tratta degli unici vantaggi che derivano dall’installazione della scatola nera sulla propria auto. Come vedremo a breve, sono diverse le motivazioni per le quali molti italiani, ancor prima dell’obbligo scattato a luglio di quest’anno, hanno già optato per l’installazione della black box sui veicoli.

Non solo perché è possibile risparmiare il 20% o, per alcuni automobilisti, fino al 60% sull’assicurazione, ma anche perché offre alcune garanzie.

Come risparmiare sull’assicurazione auto grazie alla scatola nera

Ma perché l’installazione della scatola nera risulta conveniente per gli automobilisti?

Le motivazioni sono varie. In termini di risparmio vero e proprio sull’assicurazione auto, va detto che le compagnie applicano offerte e sconti alle tariffe per gli automobilisti che decidono di installare la black box.

Questo perché, grazie al fatto che la scatola nera è capace di ricostruire la dinamica dei sinistri, anche le compagnie riescono a evitare le frodi assicurative e, dunque, evitare di effettuare rimborsi laddove non spetterebbero. Il vantaggio, quindi, è da ambo le parti: tanto dell’automobilista quanto della compagnia.

Benché non tutti riescano a vederlo come un effettivo vantaggio, la scatola nera tiene traccia e “spia” i comportamenti dell’automobilista. Per chi rispetta le norme del Codice della Strada, in realtà, questo fattore si rivela più che vantaggioso, dal momento che la compagnia potrebbe proporre interessanti riduzioni sui costi assicurativi.

Risparmiare sull’assicurazione auto, ma non solo: tutti i vantaggi dell’installazione della scatola nera

La possibilità di risparmiare sui costi di attivazione della polizza non è l’unico motivo per cui l’installazione della scatola nera si dimostra essere vantaggiosa per l’automobilista.

In primis, vi è un'altra ragione che determina un ulteriore risparmio. La black box contribuisce a moderare le proprie abitudini di guida, riducendo le frenate brusche o le accelerazioni non necessarie. In sostanza, quindi, aiuta l’automobilista ad adottare una guida efficiente, capace di ridurre tanto l’inquinamento ambientale e il rischio di incidenti, quanto il consumo di carburante.

Da questo punto di vista, quindi, la scatola nera è uno strumento utile anche per risparmiare carburante. Un vantaggio che, soprattutto con l’aumento dei prezzi della benzina, può rivelarsi fondamentale.

Oltre alle opportunità di risparmio, va poi detto che l’installazione della black box consente di godere di ulteriori vantaggi, per esempio:

• la possibilità di localizzare il veicolo in caso di furto;

• grazie alla geolocalizzazione, in caso di incidente, è possibile ottenere assistenza in tempi più brevi.

Risparmiare sull’assicurazione auto si può grazie alla scatola nera, ma attenzione in questi casi

I vantaggi dell’installazione di una scatola nera, come abbiamo visto, non sono pochi.

È pur vero che, perché vi sia un effettivo risparmio sull’assicurazione, non bisogna tralasciare alcuni elementi che potrebbero, in alcuni casi, portare all’effetto opposto.

È sempre bene prestare attenzione ai costi per i servizi aggiuntivi legati alla scatola nera proposti dalle compagnie che, se non considerati, rischiano di far aumentare il prezzo.