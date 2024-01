Come si calcola la quota fissa del gas: 4 modi per risparmiare che nessuno svela

Ridurre il totale di una bolletta è possibile. Per farlo bisogna conoscere bene la differenza tra quota fissa del gas e quella variabile.

Al sottoscrivere un contratto di fornitura di gas naturale con un fornitore, il prezzo medio di un Smc di gas varia in base a diversi livelli di consumo, ossia intervalli di consumo con tariffe fisse. Tuttavia, esistono anche costi fissi che vengono addebitati a tutti i clienti, indipendentemente dal loro consumo effettivo. Vediamo come si calcola la quota fissa del gas.

Come si calcola la quota fissa del gas: voci di spesa

Per capire come si calcola la quota fissa del gas, è necessario analizzare la bolletta del gas con particolare attenzione alle quattro voci di spesa che la compongono.

La prima voce prende in considerazione la materia prima del gas naturale e include il costo di acquisto e commercializzazione del gas. Questo costo può variare in base alla disponibilità del gas sul mercato. Segue il costo del trasporto del gas, dello stoccaggio, della distribuzione e della gestione del contatore. Questa voce include anche il costo dei servizi di manutenzione e controllo del contatore.

La terza voce riguarda gli oneri di sistema, che comprendono i costi per le attività generali del sistema gas. Questi costi sono necessari per garantire il buon funzionamento dell'intero sistema di distribuzione del gas. Infine, abbiamo le imposte, che includono le accise, l'addizionale regionale e l'IVA. Queste imposte sono governative e vengono addebitate sulla bolletta in base alla normativa vigente.

Qual è la quota fissa

Ogni voce di spesa, ad eccezione delle imposte, presenta una parte fissa e una variabile. La quota fissa del gas viene addebitata indipendentemente dal consumo effettivo di gas e viene calcolata in base al numero di clienti o ai punti di riconsegna (PDR) al mese. La parte variabile, invece, varia in base al consumo effettivo di gas e viene addebitata in euro per metro cubo (€/Smc).

E' chiaro quindi che, la quota fissa rappresenta il costo fisso da pagare indipendentemente dal consumo effettuato. È importante notare che tali costi sono deliberati e stabiliti dall'Autorità per l'Energia, il Gas e il Sistema Idrico e sono uniformi per tutti i fornitori che operano nel mercato dell'energia.

Quanto è la quota fissa del gas

Per determinare il prezzo della quota fissa del gas naturale espresso in euro al metro cubo, si consiglia di procedere in questo modo:

1. Sottrarre dall'importo totale della bolletta tutte le altre spese, fatta eccezione per la spesa relativa al gas naturale. 2. Dividere il risultato ottenuto al punto 1) per il numero totale di metri cubi di gas consumati.

In questo modo, otterrai il prezzo del gas al metro cubo.

Ecco 4 modi per risparmiare sulla bolletta del gas

Molti si domandano come aumentare i risparmi nel nuovo anno. Per ridurre il costo totale della bolletta del gas, bisogna considerare 4 fattori:

1. Confrontare i prezzi: non limitarsi alla sola tariffa del gas espressa in metri cubi, ma prendere in considerazione anche il costo totale dell'energia. Infatti, quando si sceglie un fornitore di gas metano nel Mercato Libero, è importante analizzare l'intero costo dell'energia (la prima voce che abbiamo esaminato). 2. Approfittare delle offerte: ci sono periodi in cui vengono attivate offerte promozionali molto interessanti, che si riflettono sul prezzo della materia prima gas nella bolletta. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione anche agli altri elementi che contribuiscono al costo finale. 3. Imposte e accise: attenzione alle imposte e alle accise sul gas, che incidono notevolmente sul costo totale della bolletta. 4. Costi di trasporto dell'energia: non dimenticare di considerare i costi di trasporto dell'energia, che possono variare in base al fornitore e al piano tariffario scelto.

Tenendo conto di questi fattori, si potrà scegliere l'offerta più conveniente e risparmiare sulla bolletta del gas. Si consiglia quindi di fare attenzione al passaggio al mercato libero perché oltre la beffa si rischia anche il danno.