Se il razionamento della luce diventa realtà, questi nuovi contatori intelligenti saranno l'unica soluzione per risparmiare energia elettrica quest'inverno. Ecco cosa sono e come funzionano. E cosa puoi fare tu per avere un risparmio assicurato sulle bollette luce e gas.

Nel caso di un razionamento della luce bisognerà fare attenzione ai contatori intelligenti dal prossimo inverno.

Nonostante il piano del MiTE del ministro Cingolani, l'ipotesi un razionamento della luce e di un gas razionato si fanno sempre più realistici. Con un razionamento della luce in molti dovranno limitare i consumi, e al tempo stesso aspettarsi una bolletta luce e gas poco clemente.

Proprio sulla limitazione dei consumi c'è il rischio che venga adottato un controllo sui contatori di energia, quelli che ognuno di noi ha in casa e che ti permettono di vedere i tuoi consumi.

Si parla infatti dell'introduzione di "contatori intelligenti", che limitino automaticamente i consumi domestici.

Da una parte ti permetteranno di risparmiare energia elettrica come si deve. Ma dall'altra, se non stai attento, potresti ritrovarti in pieno inverno col rischio di dover fare a meno del gas. Inoltre ti consigliamo di cominciare a risparmiare energia elettrica con un semplice accorgimento che puoi subito fare sul tuo contatore domestico.

Razionamento luce, in arrivo contatori intelligenti per risparmiare energia elettrica

Come segnalato da Open, la Commissione Europea sta valutando di introdurre, nel caso di un piano di razionamento della luce, dei contatori intelligenti che permettano di risparmiare sui consumi in maniera molto più efficace.

Si parla di un tipo di contatore che ti farà ridurre il consumo di luce del 10%, o al massimo del 5% durante le ore di punta.

Quali sono le ore di picco? Praticamente quelle della Fascia di consumo 1, ovvero dalle 8 alle 19. Proprio per questa fascia (o al limite tra le 18 e 19) la Commissione Europea valuta l'introduzione di una riduzione della potenza, tramite proprio questi contatori intelligenti.

Sono tutte misure che purtroppo sono messe in campo come forma di razionamento della luce, per evitare di ritrovarsi a metà inverno con imprese, famiglie e locali vari privi di gas e di energia elettrica.

L'introduzione di questi contatori intelligenti potrebbe essere la svolta per chi vuole risparmiare energia elettrica, anche se si parla di una manovra draconiana, molto rigida rispetto ai vari trucchi e accorgimenti che puoi adottare per risparmiare energia elettrica.

Razionamento luce, tutto quello che c'è da sapere sui contatori intelligenti

Il funzionamento di questi contatori intelligenti è molto facile.

Rispetto ai soliti contatori, che richiedono più volte l'interazione da parte di uno o più operatori o l'autolettura, i contatori intelligenti funzionano per via telematica. Non sarà necessario alcun intervento ad hoc, scatteranno in automatico a seconda del superamento o meno di una data soglia di consumo.

In caso di razionamento della luce, chi sarà dotato di contatori intelligenti di tipo smart metering avrà l'immediata riduzione di potenza. Attualmente come tecnologia è parecchio diffusa nei complessi residenziali, nonché nei condomini.

Con lo smart metering la telelettura e la telegestione saranno automatiche, inoltre si potrà limitare o interrompere ulteriori consumi superata una certa soglia.

Secondo il Messaggero, è ipotizzato un limite di consumo a 2,7 kWh, nel piano di razionamento della luce. E attualmente il limite è a 3,7 kWh. Un taglio netto del 33% medio, ma questo potrebbe cambiare a seconda della presenza di un sistema salva-vita o di un piano di consumo più ampio.

Sarà facile accorgersi di questo cambio, perché con un abbassamento di potenza, se hai più elettrodomestici in funzione, potresti avere un calo di corrente o direttamente l'interruzione dei consumi.

Proprio in questi casi, se il razionamento della luce dovesse diventare realtà, dovrai fare molta attenzione a tutti quegli elettrodomestici vampiri, altrimenti addio alla corrente.

Se invece il problema non sussiste, puoi ancora tentare di risparmiare energia elettrica con qualche semplice accorgimento sul tuo contatore.

Razionamento luce, come risparmiare energia elettrica con i contatori

Attualmente non sono pochi quelli che hanno dei contatori intelligenti in casa o in condominio, ma in caso contrario è caldamente consigliato controllare il proprio contatore di casa periodicamente, e prima che scatti l'eventuale piano di razionamento della luce.

Perché avere un contatore sempre aggiornato ti permette di risparmiare energia elettrica come si deve, e proteggerti da eventuali errori di calcolo o stime non pertinenti con i tuoi consumi.

Le compagnie sono sempre disponibili a provvedere all'aggiornamento (anche via telefono) dei dati del proprio contatore, altrimenti sono obbligate ad emettere una bolletta luce e gas con un importo àncorato alla loro stima.

E' il miglior sistema per avere subito la possibilità di risparmiare energia elettrica, senza dover attendere il razionamento della luce o l'introduzione dei contatori intelligenti.

E soprattutto in maniera legale.

Perché purtroppo da tempo gira su Internet un altro trucco per risparmiare energia elettrica col contatore, ma se lo fai rischi di beccarti una denuncia per furto di energia elettrica.

Il trucco è il seguente: applichi un magnete di grande potenza e con una forma tale da portare a saturazione il nucleo del trasformatore. Così facendo il contatore non riesce a registrare tutti i consumi, e teoricamente ti ritrovi con una bolletta più leggera.

Il sistema era funzionale con i vecchi contatori di energia, ma da anni le compagnie hanno introdotto contatori intelligenti dotati anche di sensori anti-manomissione.

Se notano che tu hai toccato o introdotto materiali che possono alterare il calcolo, vieni subito segnalato. E se viene accertato il fatto che hai manomesso il contatore, rischi la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 103 euro fino a 1032 euro, ai sensi dell'art. 624 c.p.