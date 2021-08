La politica vuole cancellare il Reddito di cittadinanza. Il sussidio sta garantendo un reddito minimo, ma non sta dando impulso all'occupazione. Dure le critiche da parte di molti esponenti del Governo che giudicano il provvedimento oneroso per lo stato ed inutile per la società a breve sarà prevista una riforma, nell'articolo tutte le novità.

Accese le critiche sul Rec che arrivano oltre che da esponenti del Governo anche da primo cittadino di Bari, contestando il fatto che il Reddito di cittadinanza non sta facendo ciò per il quale era stato lanciato, non sta dando impulso all'occupazione.

Le parole espresse dal sindaco di Bari non chè presidente dell'Anci, Antonio De Caro sono chiare

"Il Reddito di cittadinanza ha aiutato migliaia di cittadini in difficoltà a causa della pandemia, ma sul fronte del lavoro e dell'occupazione ha fallito, bisogna sospendere le erogazioni a tutti quei beneficiari che rifiutano le offerte di lavoro che vengono loro proposte".

Polemica scoppiata in un momento della stagione in cui molti degli imprenditori del settore turismo non trovano personale da assumere.

Di diverso parere il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte, progenitori del Rec, che in un faccia a faccia avuto qualche giorno fa con il Presidente del consiglio Mario Draghi si è espresso in maniera molto chiara criticando duramente gli oppositori del Reddito di Cittadinanza.

Giuseppe Conte ha definito le critiche indegne verso un provvedimento costituito a difesa dei poveri e delle fasce della popolazione più deboli, invitando Draghi a difendere il provvedimento, potenziandolo e lavorare per migliorarlo.

Nel video You tube che segue tratto dal canale You tube di "Fanpage" un interessante video guida che spiega in modo semplice che cosa è e come funziona il reddito di cittadinanza approvato dal governo Conte nel marzo del 2019.

Reddito di Cittadinanza: il fallimento dei PUC

I numeri hanno decretato, almeno per il momento il fallimento dei Puc,

i progetti in ambito comunale utili per la collettività in cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere convocati dai propri comuni di residenza per un massimo di 8 ore settimanali nell'ottica di svolgere lavori di decoro pubblico ed urbano all'interno del proprio comune di residenza.

I dati del mese gennaio parlano chiaro, a fronte di circa 2000 comuni attivi con i Puc sono solo 5mila i percettori del Reddito di cittadinanza ad essere stati coinvolti nel progetto.

Ed anche qui arrivano le parole del sindaco De Caro a commentare:

"la pandemia ci ha rallentati, far funzionare in modo concreto i Puc richiede tempo, pianificazione e fondi. Le procedure vanno snellite e l'adesione al progetto dovrebbe avvenire su base volontaria in modo da avere a disposizione persone motivate".

Reddito di cittadinanza: cosa non sta funzionando sul fronte lavoro

E' evidente che sul fronte lavoro il Reddito di cittadinanza non sta funzionando cosi per come lo si era designato, non aumentano infatti gli occupati percettori del provvedimento.

Lo stesso articolo 4 del Reddito di cittadinanza, che prevede nell'ottica di una inclusione sociale, l'obbligo da parte del beneficiario di dare disponibilità a partecipare ad attività collettive in ambito del proprio comune di residenza, in ambito culturale, sociale artistico, ambientale e di tutela dei beni del comune.

Ad oggi i percettori del Reddito di cittadinanza ammontano a circa 1 milione di persone per il 90% occupabili ( dati diffusi dall'Anpal ), ma di questo milione di persone solo 300mila risultano essere stati presi incarica dai rispettivi centri per l'impiego.

Questi numeri destano imbarazzo soprattutto considerando che in questo preciso momento il mercato sta chiedendo 300mila lavoratori stagionali non riuscendo a trovarli.

Reddito di cittadinanza: le soluzioni della politica

Alla luce di questi numeri la politica è in fermento, cerca di trovare soluzioni per il flop legato al Reddito di cittadinanza.

La Lega di Matteo Salvini tramite le parole pronunciate dal Ministro del turismo Garavaglia fa sapere che si impegnerà nel modificare il Rec già dal prossima Legge di bilancio, mentre Matteo e Renzi leader di Italia Viva che ha addirittura proposto un referendum abrogativo.

Il Partito democratico è fermamente convinto sulla validità del Reddito di cittadinanza come provvedimento per il sostegno al reddito delle categorie più deboli manifestando al volontà di migliorarlo e non di cancellarlo

Il Movimento 5 stelle sostenitore del provvedimento, propone il rafforzamento dei centri per l'impiego.

Centri per l'impiego per i quali sono prevista circa 10mila nuove assunzioni entro fine 2021, a marzo 2021 gli assunti risultavano essere solo 1.000 prova del fatto che le cose stanno procedendo molto lentamente.

E' lo stesso ministro del Lavoro Andrea Orlando ad ammettere che qualcosa nel processo del Reddito di cittadinanza non sta funzionando.

C'è chi punta il dito sui Navigator, figura chiave istituita per far incontrare domanda e offerta tra i beneficiari in cerca di occupazione ed imprenditori con la necessità di nuova forza lavoro, definiti anello debole del meccanismo, accusati di non essere riusciti a svolgere il lavoro per il quale sono stati chiamati, ma di certo non per demerito loro vista la scarsa efficienza dei centri per l'impiego e il rallentamento provocato dalla pandemia.

Reddito di cittadinanza: l'analisi fatta dall'INPS

Dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza introdotto a marzo 2019 ad oggi aventi avuto diritto sono poco meno di 4 milioni, di cui più della metà non hanno versato contributi dagli anni 2018-2019, lontani dal lavoro da tempo e difficilmente rapidamente rioccupabili a causa della mancanza di competenze richieste oggi dal mercato.

Della restante parte c'è chi beneficiava di un reddito pari al 10% delle retribuzioni annue medie dei lavoratori del settore privato in Italia, altri che invece risultano aver lavorato per più di quattro mesi

nel periodo precedente all'introduzione del Reddito di cittadinanza.

Questa è l'analisi fatta dall'INPS, il presidente Tridico ha espresso soddisfazione verso il provvedimento nell'ottica dell'inclusione sociali e della lotta alla povertà insieme ad altri sussidi come Naspi e e alla cassa integrazione in deroga per le imprese.

Tridico ha inoltre continuando dicendo che il Rec funziona molto bene come strumento per garantire un reddito minimo, ma non per favorire l'occupazione, nella platea dei beneficiari infatti ci sarebbero molte persone con difficoltà fisiche o psichiche non percettori di pensioni di invalidità oltre che a persone lontane dal lavoro da molti anni non immediatamente occupabili a causa delle scarse competenze rispetto a quelle richieste dal mercato.

I percettori del Reddito di cittadinanza sono per la maggior parte concentrati al sud e nelle isole, meno al Nord, dato che non sorprende in totale linea con la percentuale di distribuzione della disoccupazione e della povertà.

Reddito di cittadinanza: come funziona in sintesi

Il Reddito di cittadianza, entrato in vigore nel marzo 2019 approvato dall'ex governo Conte e fortemente voluto dal movimento 5 stelle, rivolto alle fasce più deboli della società come strumento per garantire un reddito minimo e favorire l'occupazione.

Per poterlo richiedere bisogna soddisfare una serie di requisiti che comprendono la valutazione del reddito annuo del richiedente, attestabile tramite l'ISEE, nonchè una valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Verificati e soddisfatti tutti i requisiti si potrà procedere nell'effettuare la domanda presso l'INPS autonomamente o tramite l'assistenza di un patronato.

Nel caso in cui la domanda venisse accettata si avrà diritto ad un assegno mensile così come specificato sul sito dell'INPS:

"Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è verrà erogato per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione dell' ultima mensilità ricevuta".

L'importo previsto dal Rec verrà erogato su una carta di credito rilasciata da Poste Italiane.

I soldi ricevuti potranno essere usati per sostenere le spese di bollette, affitto, rate del mutuo oltre che a farmaci, libri, mobili, prodotti di genere alimentare, smartphone, computer ed elettrodomestici.

L’importo massimo di ogni assegno è di 780 euro al mese per i single, che arriva a 1.330 per un nucleo famigliare con tre adulti e due minorenni, mentre il minimo è di 480 euro, sempre netti.

Gli acquisti o il pagamento delle spese dovrà necessariamente venir fatto attraverso la carta di credito, è prevista infatti la possibilità di prelevare presso sportelli atm solo una piccola parte del sussidio in contanti, con importi che vanno da un minimo di 100euro nel caso di beneficiari single ad un massimo di 220 euro nel caso di nuclei familiari più numerosi.

In base a un recente emendamento al decreto sul reddito di cittadinanza, lo Stato può controllare i soli importi complessivamente spesi o prelevati con la carta Rdc, per non violare i criteri fissati dal Garante della privacy, ciò significa che lo stato non avrà la possibilità di controllare nello specifico gli acquisti effettuati con la carta Rdc.

Reddito di cittadinanza: conclusioni

Il Reddito di cittadinanza rappresenta un costo sempre più oneroso per lo Stato a causa dell'aumento della platea dei beneficiari complice la pandemia che ha generato una crisi economica senza precedenti.

Costo che rimane alto anche a causa della mancata rioccupazione da parte di beneficiari che continuano ormai a percepirlo in continuità dal momento dell'entrata in vigore, tutto ciò ha comportato una spesa per lo stato di 7miliardi euro nel 2020 che saliranno secondo previsioni a 9 miliardi nel 2021.