Si prospettano importanti cambiamenti per l'anno a venire, soprattutto in termini di bonus alle famiglie: nel 2022 infatti uno di questi, il reddito di cittadinanza, subirà numerose modifiche. Da un lato infatti si prospettano cambiamenti sui criteri di accesso alla misura, dall'altro lato invece si parla di una possibile diminuzione dell'importo mensile del reddito, per favorire l'inserimento lavorativo di chi si trova in disoccupazione. Arrivano importanti novità per l'RdC, ecco quali!

Arrivano importanti novità sull'RdC, ovvero il reddito di cittadinanza che da diversi mesi sostiene molti italiani a livello economico. Il reddito di cittadinanza è una di quelle misure che negli ultimi mesi è stata indispensabile per molte famiglie, a causa della crisi economica sopraggiunta con l'arrivo della pandemia.

L'RdC ha aiutato diversi italiani in stato di disoccupazione, e ancora sta garantendo a tantissime famiglie un sostentamento in questi mesi. Ma oltre a fornire un'entrata mensile in denaro ai più bisognosi, il reddito di cittadinanza è andato anche di pari passo con l'auto imprenditorialità, come spiega un articolo di Gazzettadelsud.it:

"L'Inps ha comunicato l'opportunità di un beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decretolegge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

Questo significa che anche chi si trova inoccupato, ma ha la prospettiva di avviare una propria attività autonoma o imprenditoriale può beneficiare dei bonus dell'RdC. Si prospetta a questo proposito un'erogazione mensile massima di 780 euro al mese per tutti gli italiani che desiderano avviare un'attività pur ricevendo il sussidio dell'RdC.

Tra i diversi bonus messi a disposizione dallo stato, il reddito di cittadinanza è uno dei più importanti, perché ha garantito un aiuto economico mensile a diverse famiglie svantaggiate durante i mesi più critici di pandemia. Con la ripresa economica tuttavia questa misura ha dato origine a diversi scontri e dibattiti politici, anche a causa di alcune caratteristiche della misura non del tutto vantaggiose.

Si ipotizza a questo proposito una nuova stangata per l'RdC, senza precedenti, che potrebbe diminuire drasticamente l'erogazione mensile del bonus a chi lo ha richiesto. Vediamo di cosa si tratta.

RdC: nuova stangata per il bonus in arrivo

Le ipotesi sul futuro della misura del reddito di cittadinanza sono nate anche a seguito di numerosi dibattiti sull'argomento, dibattiti che continuano da diversi mesi, ma che sono diventati più intensi con l'ultimo periodo del 2021. La domanda principale è: cosa accadrà a questa misura a partire dal 2022? Ci si chiede infatti se con l'anno nuovo sarà ancora possibile ricevere le erogazioni mensili dell'RdC, oppure se queste sono precluse agli ultimi mesi del 2021.

Un quadro generale della situazione lo fornisce un video del canale ufficiale Speedy News Italia, che tratta tematiche relative al mondo del lavoro e agli incentivi alle famiglie. Nel video, vengono prese in considerazione tutte le ipotesi sul futuro dell'RdC:

Sul reddito di cittadinanza quindi stanno nascendo diverse ipotesi, che vedono il bonus cambiare radicalmente rispetto alle caratteristiche del passato. Una delle critiche principali mossa all'RdC riguarda la difficoltà di essere realmente inseriti nel mercato del lavoro una volta che si riceve il reddito di cittadinanza.

Il bonus infatti era stato programmato per dare un sussidio in denaro ai cittadini in stato di bisogno, ma per garantire anche un inserimento nel lavoro tramite politiche attive. Politiche che tuttavia sono risultate scarse o inesistenti, e questo vuol dire che a seguito della ricezione dell'RdC non si aprono soluzioni concrete per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Per rimediare a questo problema qualcuno propone che vengano inserite nuove iniziative, anche formative, e nuove politiche attive per coinvolgere maggiormente i cittadini che ricevono l'RdC al lavoro. Altri invece prevedono una vera e propria stangata al bonus, che consiste in una diminuzione progressiva della cifra mensile spettante.

In questo modo chi riceve il reddito di cittadinanza a partire dal 2022 rischierà di veder scendere l'importo mensile spettante, via via che passano i mesi. Un problema non da poco per chi riceve periodicamente il reddito di cittadinanza per fare fronte alle principali spese.

Reddito di cittadinanza: la riforma del governo Draghi

La riforma del reddito di cittadinanza è solo uno dei cambiamenti prospettati per il futuro prossimo. Dal 2022 infatti arriveranno moltissime novità anche sul fronte fiscale e dal punto di vista delle pensioni. Si tratta di una riforma che coinvolgerà anche gli attuali bonus alle famiglie e alle imprese, che verranno ridimensionati soprattutto al termine dell'emergenza sanitaria.

Va ricordato infatti che moltissimi bonus e iniziative di sostegno economico per le famiglie sono stati introdotti principalmente a causa dell'arrivo della pandemia, che ha portato come conseguenza diretta ad una crisi economica senza precedenti. Con il termine di questa situazione di crisi, presto si potrà parlare delle modifiche alle misure per un graduale ritorno alla normalità.

La stangata sul reddito di cittadinanza potrà arrivare a seguito delle decisioni prese anche dalla Legge di Bilancio 2022, e questo bonus è uno dei principali per cui sono attese modifiche, come spiega un articolo di Tg24.sky.it:

"Le novità operative sul reddito - che è appena stato rifinanziato con 200 milioni di euro per il 2021 dal Dl Fisco - dovrebbero essere inserite nella Legge di Bilancio 2022. Questa l’intenzione del premier Mario Draghi, che in passato ha detto di condividere la filosofia alla base del reddito di cittadinanza, sottolineandone però “alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro”"

Nella Legge di Bilancio 2022 spiccheranno anche i fondi messi a disposizione per il prossimo anno per sostenere chi riceve questi bonus, come l'RdC. Qualcuno prospetta per l'anno nuovo uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro a favore dell'RdC, anche se questa misura cambierà radicalmente. L'ipotesi di eliminare completamente il sussidio, di cui si è parlato anche negli scorsi mesi, è stata definitivamente accantonata: il reddito serve, ma va modificato.

Modifiche al reddito di cittadinanza: prospettive per il 2022

Per l'anno nuovo le prospettive vedono il reddito di cittadinanza cambiare radicalmente, in primis per risolvere il problema del mancato inserimento lavorativo. L'idea è quella di diminuire progressivamente le erogazioni mensili dell'RdC a chi ne ha diritto, per favorire successivamente l'inserimento lavorativo.

Si ipotizza quindi che venga messo in atto un metodo molto simile a quello già utilizzato per la Naspi, ovvero il sussidio di disoccupazione il cui importo diminuisce mese per mese, successivamente alle prime erogazioni. Se questa ipotesi verrà confermata, il bonus sarà un incentivo reale per i cittadini per trovare un nuovo posto di lavoro.

Una delle critiche principali rivolte al sussidio infatti riguarda la possibilità di molti cittadini di ricevere il reddito di cittadinanza e successivamente di "arrendersi" dal cercare una nuova posizione lavorativa. L'RdC di fatto può essere erogato per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione. Un periodo piuttosto lungo senza lavorare, per cui molti cittadini rischiano appunto di rimanere fermi e non cercare una nuova posizione lavorativa.

Oltre a questa problematica, esiste anche quella dei così detti "furbetti del reddito di cittadinanza": persone che ricevono il bonus senza averne reale diritto di accesso, perché in concomitanza recepiscono altre forme di reddito. In questi mesi sono sempre di più le segnalazioni a questo proposito, e la misura viene inoltre fortemente criticata dagli stessi proprietari di attività che offrono lavoro: molti percepiscono l'RdC e rifiutano un nuovo collocamento.

Il 2022 quindi si aprirà con tutta una serie di novità sui bonus erogati alle famiglie italiane, in primis l'RdC, che in questo periodo è al centro del dibattito. La misura in ogni caso verrà riconfermata, e questo andrà a favore di chi attualmente percepisce il bonus e a chi ne potrà fare domanda anche successivamente.

RdC e politiche attive per il lavoro: prospettive

Sull'RdC si prospetta che vengano applicate modifiche sia sui criteri di accesso alla misura che sulle caratteristiche stesse del bonus. Per il 2022 il ministro del lavoro Andrea Orlando propone nuove politiche attive per il lavoro per garantire l'inserimento di chi risulta inoccupato e recepisce reddito di cittadinanza.

Il primo obiettivo a questo scopo è il rafforzamento dei centri per l'impiego, ovvero gli uffici preposti ad aiutare i cittadini senza lavoro a trovare una collocazione. Si tratta prima di tutto di terminare le assunzioni programmate non ancora concluse, e una ipotesi aggiuntiva è quella di aiutare concretamente le aziende che propongono lavoro a trovare impiegati da assumere.

Lo stato sta mettendo in campo diverse misure per favorire l'inserimento lavorativo, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, come i giovani e le donne. Tra i tanti bonus esistono per le aziende particolari sgravi di tipo contributivo finalizzati a sostenere maggiormente le imprese che assumono giovani e donne.

Per il prossimo anno si prospetta a questo proposito la misura dello sgravio totale dal versamento dei contributi per tutte quelle attività che assumono un giovane a tempo indeterminato. Oltre a queste iniziative già discusse, si presume di risolvere uno dei problemi principali direttamente collegati al reddito di cittadinanza: moltissimi italiani preferiscono chiedere l'RdC piuttosto che accettare lavori che di fatto sarebbero sotto pagati oppure senza contratto.

Questo problema è del tutto italiano, e grava sul mondo del lavoro e sui cittadini. A questo proposito però, ci sono anche moltissimi lavoratori in nero che in concomitanza al reddito non dichiarato ricevono il sussidio dell'RdC. Si tratta di problemi che dal 2022 saranno risolvibili grazie a nuovi criteri per l'accesso alla misura e controlli più serrati sull'effettiva erogazione.

L'ipotesi di abolire del tutto il reddito di cittadinanza a causa di queste problematiche è stata scartata, perché ancora ad oggi questo particolare sussidio sostiene moltissime famiglie che si trovano effettivamente in difficoltà con i pagamenti di beni di prima necessità o canoni di affitto, o ancora, rate del mutuo. Un'eliminazione del bonus causerebbe non pochi problemi alla popolazione.