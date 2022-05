Reddito di Base sempre più vicino. La misura a stampo europeo, che metterà a disposizione di tutti i cittadini un contributo di 640 euro, potrebbe diventare presto realtà. Passata la palla al Parlamento europeo si chiuderanno i giochi. Nel frattempo, in Italia le adesioni sono arrivate al 93%. Percentuale destinata a salire ancora di più. La petizione per ottenere il sussidio senza ISEE potrà essere infatti firmata entro l’ultima settimana di giugno 2022. Ecco le ultime novità.

Una percentuale destinata a salire ancora di più: la petizione per ottenere il sussidio senza ISEE potrà essere infatti firmata entro l’ultima settimana di giugno 2022.

Se quindi non hai dato ancora il tuo consenso, c’è tutto il tempo per farlo. Come? Nel corso dell’articolo vi forniremo tutte le indicazioni per firmare agevolmente la petizione.

Ma torniamo alla misura. Il Reddito di Base senza ISEE si concretizza in un sostegno economico totalmente svincolato dal rispetto di soglie patrimoniali o reddituali, da elargire a qualsiasi cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea.

Lavoratori, pensionati, studenti, disoccupati, casalinghe, titolari di Partita IVA: tutti potranno richiedere ed ottenere i 640 euro previsti dal Reddito di Base.

La misura ampiamente rivoluzionaria potrebbe cambiare le sorti di chiunque una volta ricevuto il via libera da parte del Parlamento di Strasburgo. Già, perché per il momento siamo solo alla fase embrionale.

Il primo step da superare è quello della raccolta delle firme, ma i dati sono già confortanti: è stata già raggiunta la soglia del 93%.

Ma vediamo subito quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla misura, quali requisiti si ipotizza verranno fissati per accedere al Reddito di Base, a chi spetta e gli importi, senza tralasciare le ultime novità dell’UE al riguardo.

Reddito di base senza ISEE, 640 euro a tutti entro giugno 2022: cos’è

Quella che per il momento è una semplice proposta potrebbe trasformarsi presto in realtà. Un sussidio mensile di 640 euro potrebbe risollevare le sorti di qualsiasi cittadino membro dell’Unione Europea, alle prese con le difficoltà economiche causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla guerra Russia Ucraina.

E in Italia si avanzano già le prime ipotesi: il Reddito di Base potrebbe porsi come sussidio alternativo al Reddito di Cittadinanza, se non addirittura più vantaggioso.

Pur concretizzandosi, come il RdC, nel pagamento di una somma di denaro ai beneficiari, il nuovo Reddito di Base di 640 euro guadagnerebbe un punto sul suo diretto concorrente.

Mentre il Reddito di Cittadinanza spetta ai beneficiari in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente, il Reddito di base spetta a tutti indipendentemente dal valore dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Tantomeno servirà rispettare una scadenza per poterne usufruire. Per il momento, l’unica data da segnare sul calendario è quella del 25 giugno 2022, termine in cui si chiuderà la raccolta delle firme (ne servono 1.000.000) per portare la proposta in Parlamento Europeo.

Ma cos’è il Reddito di Base? Il contributo si sostanzia nell’erogazione a vita di una somma monetaria a favore di tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla condizione lavorativa personale, dall’orientamento sessuale, religioso e dalla posizione sociale.

Reddito di Base di 640 euro, senza ISEE: quali sono gli altri requisiti

Per quel che sappiamo al momento, in attesa dell’eventuale discussione in Parlamento Europeo, non si ravvisano requisiti stringenti da rispettare per poter beneficiare del Reddito di Base.

Molto probabilmente, trattandosi di un contributo europeo, le condizioni da soddisfare per ottenere il riconoscimento del sussidio potrebbe variare di Stato in Stato.

In Italia, ad esempio, si pensa già ad un contributo svincolato dal rispetto dell’ISEE, mentre per quanto concerne gli importi, non si avranno delle variazioni fra i Paesi UE.

In altre parole, a tutti i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea verrà corrisposta la stessa somma (640 euro).

Tanto meno sono stati preannunciati requisiti anagrafici da rispettare. Se sei una famiglia con figli a carico, una coppia, un single, un disoccupato, un inoccupato, uno studente, un ragazzo, un bambino o un lavoratore conta poco: avrai comunque accesso al Reddito di Base senza ISEE da 640 euro.

Non mancano però le incertezze. Il primo dubbio riguarda il finanziamento dell’intera misura, o meglio chi dovrà disporre lo stanziamento utile a coprire l’esborso monetario richiesto.

Spetterà al Governo italiano raccimolare le risorse necessarie magari aumentando la tassazione?

Reddito di Base senza ISEE, solo 640 euro? Ecco tutti gli importi

Dalla proposta del Reddito di Base senza ISEE sono emerse alcune particolarità sugli importi. I 640 euro citati a più riprese nel corso dell’articolo indicano la somma massima erogabile in Italia, ma si fa accenno anche ad altri importi intermedi.

In realtà, ogni cittadino avrà diritto ad una somma diversa a secondo del Paese di appartenenza e dall’età anagrafica.

Un importo minimo è riconosciuto a tutti variabile in base all’età del richiedente: i piccoli beneficiari potranno ricevere un Reddito di Base mensile di 300 euro, gli adulti una somma variabile dai 700 ai 900 euro.

Trattandosi ancora di una proposta, tutto è ancora in fase di stallo. In verità, sarebbe più consono modulare gli importi al costo della vita dello Stato UE in cui si risiede, ma tutto si deciderà a tempo debito.

Reddito di Base, 640 euro senza ISEE: domande entro il giugno 2022? Ecco quando

Ciascun cittadino interessato all’attuazione del Reddito di Base senza ISEE avrà tempo fino al 25 giugno 2022 per lasciare la propria firma. Attenzione, stiamo parlando di firme e non di presentazione delle domande per poter beneficiare dei 640 euro previsti in Italia.

Naturalmente il numero di firme richiesto ai cittadini appartenenti all’Unione Europea non è assolutamente esiguo, stiamo infatti parlando di milioni di pareri favorevoli.

Al momento attuale, il dato italiano sembra molto confortante: è stato raggiunto già il 93% del traguardo fissato. Anche la Germania e la Slovenia, però, dimostrano di essere particolarmente interessati all’introduzione del Reddito di base, così come dimostrano i dati.

Dunque, nessuna confusione con le date. A fine giugno 2022 è programmato il tavolo di discussione al Parlamento Europeo che deciderà le sorti del Reddito di Base.

Solo a decisione ufficializzata, si avranno maggiori informazioni sulla possibilità di presentare domanda per ottenere il riconoscimento dei 640 euro per ore previsti dalla proposta.

Reddito di Base europeo 2022, 640 euro con una firma. Come richiederlo

Come anticipato in apertura di articolo, il 25 giugno 2022 si concluderà il primo step riguardante la futura introduzione del Reddito di base senza ISEE.

Oltrepassata tale data, infatti, non si potrà più partecipare alla raccolta firma indetta per far diventare il Reddito di base una certezza.

Ma come si partecipa alla petizione online? Chiunque voglia apporre la propria firma e contribuire al raggiungimento della soglia utile a far passare la proposta in Parlamento europeo deve può farlo in pochi click.

Il primo passo da compiere è di cliccare QUI.

Entrati nel portale interamente dedicato al Reddito di base universale, basta cliccare su campo “Iniziativa dei cittadini Europei-Sistema Centrale di raccolta elettronica, selezionare il paese di residenza (nel nostro caso Italia) e dare il consenso alla dichiarazione di riservatezza e spuntare il capo “certifico che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa”.

Successivamente comparirà sullo schermo un form online da compilare con i dati richiesti.

Qui si trova tutta la spiegazione in merito al reddito universale europeo.

Cliccare su Iniziativa dei cittadini Europei- Sistema Centrale di raccolta elettronica.

Nel riquadro giallo, selezionare il Paese Italia.

Cliccare il flag: ho letto la dichiarazione di riservatezza e il contenuto dell’iniziativa.

Flaggare anche l’altra affermazione: certifico che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa.

Cliccare ora su: Compila il modulo. Si apre la finestra dove inserire tutti i dati.

Una volta fornite le informazioni, è necessario flaggare l’ultimo quadratino, per certificare che le informazioni sono esatte e non si è già proceduto a firmare la petizione in precedenza.

Una volta inviata la propria firma a sostegno dell’iniziativa, si visualizza un messaggio di conferma e i pulsanti social per poter condividere con amici e parenti l’iniziativa.