Sono settimane che si sente sempre più spesso parlare del Reddito Base promosso dall’Unione Europea.

Ma per quale motivo questa misura sembra interessare a così tante persone? Beh, è molto semplice, si tratterà di un beneficio rivolto a tutti i cittadini dell’Unione Europea in maniera indistinta. Infatti, non sarà richiesto l’ISEE per accedere alla misura.

Non male vero? Tutti potrebbero finalmente ricevere un reddito base, quindi un’erogazione mensile fissa, indipendentemente dall’età e dal reddito familiare.

Una vera e propria svolta che andrebbe a rivoluzionare anche l’intero panorama lavorativo.

Si parla di questa possibilità ormai da anni, ma mai come oggi sembra così importante attuare tale strategia. Infatti, come sappiamo, ci troviamo in un periodo storico contrassegnato da una forte inflazione.

Il Covid-19 in primis e successivamente l’aumento dei costi di luce e gas stanno portando le famiglie a soffrire moltissimo dal punto di vista economico. Proprio per questo motivo, le discussioni relative al Reddito Base Universale sono sempre maggiori.

Ma quali sono le ultime novità sul Reddito Base senza ISEE? Andiamo a scoprire qui.

Reddito Base senza ISEE: una misura contro le ingiustizie sociali!

Prima di cominciare a scoprire quali sono le ultime novità riguardo al Reddito Base Universale, è necessario fare un passo indietro e comprendere nel dettaglio cos’è questa misura e per quale motivo è così chiacchierata.

L’abbiamo accennato anche in precedenza, ma scendiamo più nel dettaglio: cos’è il Reddito Base Universale?

Si tratta di una proposta avanzata a livello europeo che presuppone di dare a tutti i cittadini un reddito mensile, in modo da garantire loro condizioni di vita dignitose.

Sia coloro che lavorano, sia coloro che non lavorano potrebbero beneficiare del Reddito Base che, ricordiamo, è una misura senza ISEE. Quindi, in poche parole, il Reddito Base Europeo verrebbe erogato indipendentemente dal reddito del soggetto.

Detto ciò risulta evidente che si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che andrebbe e ridisegnare in toto tutto l’universo lavorativo.

Insomma, i punti a favore di questa misura sono molti, così come sono molti i suoi sostenitori. Tuttavia, come ogni misura rivoluzionaria, ci sono anche molte persone contrarie all’introduzione del Reddito Base Universale. Come mai? Beh, andiamo a scoprirlo nel corso del prossimo paragrafo.

Pro e Contro Reddito Base Universale!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, una misura come quella del Reddito Base Universale non avrebbe mai potuto incontrare il favore di tutti.

Insomma, non si riescono più a contare quanti sono gli economisti e gli intellettuali che hanno deciso di sostenere a gran voce l’approvazione di questa misura. Infatti, sembrerebbe anche che il Reddito Base sia sostenibile a livello economico per gli Stati, come è emerso da alcuni studi.

Oltre a ciò è stato indetto un referendum online che verrà presentato al Parlamento Europeo per chiedere l’accesso al Reddito Base. Ottenerlo sarà semplice? Ovviamente no.

La strada è ancora oggi lunga e complicata, ma non bisogna mai perdere le speranze.

Intanto andiamo a scoprire quali sono i pro ed i contro del Reddito Base, in modo da comprendere se la misura potrebbe essere possibile nel lungo periodo.

Come abbiamo compreso, sono molti coloro che si schierano a favore della misura del Reddito Base Universale, compreso Papa Francesco.

Le motivazioni? Beh, molto semplicemente questa misura aiuterebbe le persone a condividere iniziative votate alla collettività.

Mi spiego meglio, il fatto di avere una quota fissa di reddito ogni mese, ci renderebbe meno orientati al denaro e, di conseguenza, potremo avere più tempo libero per dedicarci ad iniziative solidali.

Ovviamente, non si tratta dell’unico effetto positivo che il Reddito Base Universale porterebbe a raggiungere. Infatti, ci sarebbe anche una riduzione della criminalità, in quanto tutti potrebbero avere una condizione di vita dignitosa.

Eppure, questi vantaggi non sono bastati a placare le critiche di coloro che sono contrari all’applicazione del Reddito Base.

Per quale motivo? Beh, si tratta della motivazione per la quale è molto discussa anche la misura del Reddito di Cittadinanza.

Cosa intendiamo? Lo sappiamo bene: il rischio di parassitismo.

Come affermano anche gli haters del Reddito di Cittadinanza, un reddito base potrebbe portare le persone a non voler più lavorare, vivendo sulle casse dello Stato (o dell’Europa in questo caso).

Reddito Base, REM e Reddito di Cittadinanza: quali sono le differenze?

Quando parliamo di Reddito Base, la nostra mente va giustamente anche ad altre due misure particolarmente apprezzate dai loro beneficiari: il Reddito di Emergenza ed il Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, è doveroso sottolineare fin da subito che il Reddito Base Europeo non ha nulla a che vedere con queste due misure.

O meglio, gli obiettivi sono sempre quelli di sostenere i cittadini a poter svolgere una vita dignitosa. Eppure, gli strumenti sono differenti.

Ad esempio, parlando di Reddito di Cittadinanza, sappiamo che l’obiettivo ultimo è quello di riassorbire coloro che sono disoccupati all’interno dell’universo lavorativo.

Insomma, una somma mensile viene erogata in particolari condizioni reddituali, vero, ma si tratta di un aiuto momentaneo, in quanto l’obiettivo ultimo è quello di reinserire tali persone nel mondo del lavoro.

Che dire del Reddito di Emergenza invece? Beh, in questo caso si trattava di una misura emergenziale che più volte abbiamo sperato potesse arrivare anche al 2022. Tuttavia, il Governo Draghi si è scagliato apertamente contro il suo rinnovo.

Anche in questo caso le erogazioni venivano date ai cittadini, ma, come abbiamo sottolineato, si trattava di una misura emergenziale, quindi non eterna.

Che il Reddito Base possa cambiare davvero il modo in cui intendiamo il lavoro? Come abbiamo sottolineato, si tratterà di una misura rivolta a tutti senza alcun limite di ISEE.

Insomma, chiunque potrà beneficiarne, compresi i bambini.

Il Reddito Base Universale è possibile: l’esperimento in Germania!

Ma il Reddito Base è possibile o è solo un sogno di molte persone? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo prendere in considerazione alcuni degli esperimenti che sono stati registrati in questi anni.

Tra i più recenti (o meglio, ancora in corso) abbiamo un esperimento realizzato in Germania allo scopo di testare il Reddito Base Universale.

Ma come funziona tale esperimento e quali sono i risultati che si stanno ottenendo?

Beh, la Germania ha scelto di erogare 1.200 euro al mese per tre anni ad alcuni cittadini, in modo da studiare come essi reagiscono all’esperimento.

Ebbene, in base a quanto emerge dai primi dati, le persone non hanno intenzione di "sdraiarsi sul divano e non fare nulla". Infatti, in questo modo otterrebbero solo uno stipendio base senza fare niente, ma non avrebbero alcun vero vantaggio economico.

Tuttavia, stiamo parlando ancora di dati giovani, che non possono rappresentare una verità assoluta.

Eppure, il fatto che la Germania abbia iniziato a testare questa misura la dice lunga sul fatto che forse il Parlamento Europeo potrebbe prendere una decisione affermativa nel mese di giugno 2022.

Altri esperimenti da conoscere? Vieni a scoprirlo in questo video realizzato da Italia che Cambia:

Come avere il Reddito Base e quando!

Come abbiamo sottolineato, al momento facciamo riferimento ad una proposta avanzata dall’Unione Europea che dovrà essere discussa entro il mese di giugno 2022.

Ebbene, sperando che l’Europa scelga di adottare questa misura, è stata annunciata anche una raccolta firme che consente ai cittadini europei di esprimere una loro opinione sul Reddito Base.

All’interno di questa raccolta firme potrai anche scoprire qualcosa in più circa gli obiettivi e gli scopi del Reddito Base Universale.

Vuoi dare anche tu il tuo contributo all’approvazione del Reddito Base Europeo? Beh, allora non ti resta che consultare la pagina relativa alla raccolta firme qui.