Reddito Base europeo e Reddito di cittadinanza, un’incompatibilità che fa tremare il sussidio di Stato e non solo? A rischiare la cancellazione definitiva sono anche altre misure ferme pronte per essere attivate in presenza di forti criticità economiche registrate nella popolazione. Tra le misure “dormienti” c’è anche il Reddito di emergenza.Il Governo Draghi è apparentemente propenso all’inserimento di nuove misure assistenziali universali che abbraccino tutti i cittadini italiani. D’altra parte, la dimostrazione di un cambio di orientamento è giunta con l’introduzione dell’Assegno unico Universale, messo a regime per tutte le famiglie con figli fino a oltre la maggiore età. Medesimo discorso avvolge anche il quadro pensionistico italiano.

Il Governo Draghi è apparentemente propenso all’inserimento di nuove misure assistenziali universali che abbraccino tutti i cittadini italiani. D’altra parte, la dimostrazione di un cambio di orientamento è giunta con l’introduzione dell’Assegno unico Universale, messo a regime per tutte le famiglie con figli fino a oltre la maggiore età. Medesimo discorso avvolge anche il quadro pensionistico italiano.

Una breve guida agli elementi distintivi del Reddito base universale. Ti spiegheremo, quali sono i requisiti necessari per accedere alla misura, cosa cambia con il Reddito di cittadinanza e Reddito di Emergenza. Ma, soprattutto, quando sarà attivata a pieno regime in Italia e se è cumulabile con il RdC.

Altro che RdC e REm c’è il Reddito base: ecco quando arriva

Il Reddito di cittadinanza contestatissimo dalla maggioranza politica, oltre che da una bella fetta di cittadini è stato l’ancora di salvezza nel periodo pandemico. Ha garantito un beneficio economico in un momento disastroso per l’economica nazionale. Non staremo a ricordare i passaggi atroci dei vari provvedimenti che si sono susseguenti nel corso dell’ultimo biennio, ma non possiamo non mettere in chiaro alcuni punti sul sussidio.

Un ammortizzatore sociale che ha ben svolto il compito per cui è stato istituito, ovvero innescato in un momento delicato per contrastare gli sviluppi di una povertà che ha registrato un salto quadruplicato in avanti. È vero, le richieste del RdC e PdC nel periodo pandemico sono saltate alle stelle. Per questo motivo, non si può nascondere che la presenza di questa misura ha posto un freno a una crisi sociale senza precedenti.

Oggi, la situazione è cambiata a metà non si parla più di pandemia, ma della guerra in Ucraina che abbraccia indistintamente tutti i Paesi. A un crollo sociale, politico ed economico senza precedenti si è aggiunta una crisi mondiale.

Il rapporto assistenziale tra Stato e cittadini potrebbe cambiare drasticamente con l’introduzione del Reddito base universale per tutti. Una misura che potrebbe non affiancarsi al Reddito di cittadinanza e pensioni.

I risolti da considerare sulle due misure sono diversi, forse l’elemento chiave porta alla distribuzione di un reddito base europeo. Una misura che non fa smorzare gli occhi al premier Draghi, anzi piace l’idea di Reddito base su scala europea.

Quest’ultimo punto non va affatto sottovalutato, non si tratterebbe più di una questione di assistenza territoriale, ma bensì di un ammortizzatore sociale a favore di tutti i cittadini europei. Ecco, perché il Reddito di cittadinanza potrebbe ben presto essere cestinato.

D’altra parte, le due misure sono molto affine tra loro o, meglio possiedono le medesime finalità. Il Reddito base universale così come il sussidio di Stato si pone come strumento idoneo nel contrastare attivamente la povertà nelle comunità di tutti i Paesi dell’Europa.

Reddito base universale: ecco come mette a rischio il sussidio di Stato

La presenza di un Reddito di base universale potrebbe sconvolgere i cittadini italiani abituati a ricevere il sussidio di Stato. Otre tutto, il suggerimento giunto dall’Europa non è nuovissimo, nulla che si accosti minimamente a una misura appena sfornata studiata per interfacciarsi universalmente con tutti i cittadini europei.

Ma, bensì, parliamo di un vecchio progetto spuntato all’improvviso “non proprio fuori caso”, ma che sembra stimolare, rafforzate e puntare a incanalare in tutti i cittadini il concetto di Europa unita.

La crisi economica prodotta dal perdurare della pandemia da Covid-19, si è abbattuta come un boomerang su tutti i Paesi, una situazione critica registrata ovunque, il che ha posto in evidenza la necessità d'inserire una misura unica. Un supporto economico volto a sostenere tutte le famiglie europee in difficoltà.

Il reddito base universale andrebbe a sostenere tutti i cittadini senza la presenza di diversi vincoli. Infatti, la misura non prevedrebbe il requisito anagrafico, né quello riferito allo stato di disoccupazione, ma soprattutto, non appare alcun limite reddituale.

Insomma, una misura aperta a tutti i cittadini europei che non prevederebbe neanche la corsa all’offerta di lavoro. In altre parole, verrebbe innescato un reddito minimo richiedibile da tutti i cittadini indistintamente.

Una base reddituale diretta a tutti per garantire una vita almeno dignitosa. Per cui, potrebbero richiedere l’accesso al nuovo ammortizzatore sociale europeo tutti cittadini, anche in presenza di lavori precari e saltuari o, ancora, che ricevono uno stipendio basso.

L’unico punto fermo ruota sulla presenza di un sussidio universale europeo spalmato su un periodo temporale ristretto.

A oggi, al Reddito di cittadinanza viene riconosciuto per 18 mesi, per cui scatta un periodo di sospensione di un mese, per poi essere rinnovato. E, ancora, la sospensione vera e propria viene applicata per pochi motivi, tra cui anche la presenza del reinserimento in un’attività lavorativa.

Il sussidio universale europeo andrebbe a tutti i cittadini che lo richiedono, senza l’opzione di dover essere obbligati ad accedere a un percorso formativo lavorativo, necessario per l’inserimento in un’attività lavorativa, così come avviene per il Reddito di cittadinanza.

In altre parole, il reddito base universale non prevede alcuna postilla sul mondo del lavoro. Infine, il Reddito di cittadinanza viene distribuito dallo Stato italiano, mentre il Reddito base universale sarebbe totalmente a carico dell’Europa.

Mancano indicazioni sull’importo del reddito base universale europeo. Questo, punto, dovrebbe essere discusso in sede parlamentare europeo entro il mese di giugno 2022. Per questo motivo, non è possibile fare alcuna differenza sull’importo del sussidio di Stato e quello europeo.

I due sussidi RdC e base universale si possono richiedere insieme?

Non sono pochi i lettori interessati alla cumulabilità delle due misure. Un passaggio molto importante a cui non vi è al momento una risposta certa. È possibile che i due ammortizzatori sociali viaggino separatamente.

In sostanza, il RdC è una misura nazionale, mentre il Reddito base è una misura europea questo porta a supporre la presenza della cumulabilità tra i due sussidi.

Oltre tutto va detto che, il Reddito di base universale si mostra come uno strumento che andrebbe a sostenere economicamente tanto i lavoratori quanto i pensionati, per cui appare difficile che estrometta i fruitori del RdC.

Un punto che dovrebbe essere chiarito in fase di discussione della misura prevista per giugno.

Gli altri ammortizzatori sociali, dopo RdC e RdB

Nel nostro Bel Paese non esiste un unico ammortizzatore sociale, non è presente solo il Reddito di cittadinanza, ma esistono anche altri benefici economici che si affiancano a esso. Nello stesso tempo, chiariamo ancora che non si può accedere al Reddito base universale, in quanto non è ancora operativo.

Ricordiamo che per i cittadini in difficoltà economica esiste anche la possibilità di poter richiedere la Carta Acquisti rilasciata dall’INPS. Parliamo di un aspetto che interessa tantissime famiglie bisognose, a cui viene riconosciuto con contributo pari a 480 euro annui per le spese di prima necessità. Inoltre, nei negozi convenzionati all’iniziativa esibendo la carta si ottengono degli ulteriori sconti.

I cittadini che hanno raggiunto i 67 anni di età, possono richiedere l’accesso all’assegno sociale. Mentre, le famiglie con figli possono accedere all’assegno unico universale anche senza la presenza del reddito prodotto dall’indicatore ISEE 2022.