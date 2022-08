Se hai un reddito basso ecco come puoi risparmiare soldi ogni mese senza stress e rinunce

Reddito basso? Ci sono dei modi per risparmiare soldi ogni mese, evitando gli sprechi e gestendo al meglio le finanze. Scoprili leggendo questo articolo.

L’aumento dei prezzi di beni e servizi sta gravando su tutti le famiglie italiane; non stupisce, però, che i nuclei familiari che stanno risentendo maggiormente di queste problematiche siano quelli con reddito basso o medio.

Gli italiani faticano ormai ad arrivare a fine mese con i propri stipendi e, di conseguenza, risparmiare soldi sembra diventato ormai impossibile.

Ma, anche se purtroppo possiamo fare ben poco per aumentare la busta paga, ci sono comunque delle regole che possono aiutare nella gestione del proprio denaro.

In questo modo, anche chi ha un reddito basso, tramite un’attenta organizzazione, potrà riuscire a risparmiare.

L’importanza della creazione di un budget mensile

La prima cosa da fare se hai un reddito basso, o se vuoi risparmiare soldi ma a fine mese hai speso ogni centesimo del tuo stipendio, è quella di pianificare preventivamente le tue spese.

Creare un budget mensile è infatti la prima regola da rispettare se vuoi mettere da parte qualche euro ogni mese, soprattutto se le tue entrate non sono elevate.

La creazione di un budget mensile non è un’operazione complessa: basta partire dall’elenco delle proprie entrate. Non si può infatti decidere quanto spendere ogni mese senza sapere con esattezza quali sono le entrate mensili.

Dopo aver elencato tutte le fonti di reddito a tua disposizione e aver compreso su quante entrate puoi contare, puoi passare all’elenco delle spese.

In questo elenco dovrai inserire tutte le spese mensili, da quelle necessarie per la casa (non solo affitto o mutuo, ma anche quelle legate alle utenze), per la spesa e per i servizi essenziali.

Ma nell’elenco delle spese mensili vanno ovviamente aggiunte anche le spese non necessarie. È soprattutto su queste che dovremo lavorare per risparmiare soldi.

Se, sottraendo le spese mensili dal reddito complessivo, si ottiene un numero pari o vicino allo zero o peggio ancora, se si ottiene un numero negativo, è necessario regolare il proprio budget.

Se hai un reddito basso ecco come puoi risparmiare soldi ogni mese senza stress e rinunce

Anche regolare il proprio budget può sembrare un’operazione complessa, ma in realtà non lo è affatto.

Grazie all’elenco spese che hai preventivamente compilato, potrai infatti sapere con esattezza quali sono le uscite sulle quali lavorare per risparmiare soldi ogni mese.

Ci sono infatti delle spese che tendiamo a sottovalutare e che, senza renderci conto, aumentano le nostre uscite, anche se potrebbero essere evitate.

Il primo step per risparmiare soldi con reddito basso è individuare proprio queste spese superflue e tutti gli extra che possono essere ridotti.

Pensiamo, ad esempio, ai servizi di streaming, che oggi sono molto utilizzati, ma che vanno a pesare sulle uscite mensili.

Se proprio non riesci a rinunciare a questo genere di servizi, allora puoi optare per un piano base. In questo modo, risparmierai decine di euro ogni mese.

Allo stesso modo, cerca di individuare eventuali servizi o abbonamenti che hai attivato, ma di cui non usufruisci o che utilizzi solo in parte.

Se utilizzi un servizio saltuariamente, valuta di disattivare gli abbonamenti o di passare ad un piano base, molto più economico di eventuali servizi premium o plus.

Ovviamente, le spese mensili che gravano maggiormente sul tuo budget sono quelle necessarie. Pensiamo, ad esempio, a tutto il denaro che deve necessariamente essere speso per acquistare cibo.

Eppure, anche in questo caso, è possibile risparmiare soldi senza stress ed eccessive rinunce.

Una buona regola per mettere da parte del denaro e non spendere la totalità delle tue entrate mensili è pianificare preventivamente i pasti.

Potrebbe sembrare un’abitudine noiosa ed inutile, ma effettivamente ti aiuterà a risparmiare. Sapere con esattezza cosa mangeremo ci aiuta infatti ad evitare di ricorrere spesso a dei costosi servizi a domicilio o ai pasti pronti.

Può, inoltre, aiutarci a preparare i pranzi e le cene in anticipo, occupandoci della preparazione di più porzioni di cibo. In questo modo, potremo evitare l’utilizzo dei fornelli più volte al giorno, risparmiando sulle utenze.

Un altro modo per ottimizzare le spese va invece applicato quando ci rechiamo presso negozi e supermercati. Spesso, per risparmiare tempo, ci accontentiamo del primo prodotto che vediamo sullo scaffale.

Questo, però, non ci permette di risparmiare denaro. Occorrerebbe infatti abituarsi a confrontare i vari prezzi e a trovare l’offerta migliore. Esistono infatti tantissimi articoli simili tra loro e, tramite un accurato confronto, potremo scegliere quello col miglior rapporto qualità prezzo.

Attenzione a prestiti e debiti

Un’ultima regola per risparmiare denaro anche con reddito basso è quella di evitare i prestiti e, in linea generale, di evitare di indebitarsi.

Soprattutto nel caso in cui la differenza tra entrate e uscite dia un risultato negativo, potresti considerare l’idea di prendere in prestito del denaro per coprire le uscite.

Ma in questo caso sarebbe meglio occuparsi di ottimizzare le spese più che chiedere prestiti. I pagamenti dovuti in caso di prestito, infatti, rischiano di peggiorare ancor di più la situazione, diminuendo le entrate mensili a tua disposizione.

