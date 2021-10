Il reddito di cittadinanza resta al centro dell’attenzione dei partiti politici e del Governo: in particolare, è stata avviata la discussione che porterà vero la riforma della misura grillina da attuare nel 2022.

Sul tavolo del Governo ci sono una serie di correttivi e di novità che potrebbero essere attuati già dal prossimo anno: l’idea è quella di prevedere un meccanismo di décalage, ovvero una soglia limite oltre la quale non sarà possibile andare nel caso in cui un percettore del reddito di cittadinanza rifiuti due proposte di lavoro.

Ma questo significa che l’assegno verrà tagliato per moltissimi beneficiari, che potranno ottenere soltanto 500 euro. Chi rischia di perdere una parte del reddito di cittadinanza nel 2022? E quali sono le altre novità in arrivo contro i furbetti del reddito di cittadinanza?

Reddito di cittadinanza: cosa cambia nel 2022?

Le prime anticipazioni sui possibili cambiamenti da apportare al reddito di cittadinanza arrivano dalla stesura della bozza della Legge di Bilancio 2022. Il Governo ha confermato il reddito di cittadinanza anche per il prossimo anno, ma non ha escluso delle importanti modifiche per i beneficiari.

Gli interventi potrebbero abbracciare diversi aspetti: si partirà, probabilmente, dalla riforma del reddito di cittadinanza. Quest’ultima, secondo le ultime indiscrezioni, andrebbe a modificare quelli che sono gli attuali requisiti per richiedere il beneficio.

In particolare, la riforma dovrà avvenire in favore delle famiglie numerose, che ad oggi risultano penalizzate dall’assegno; e andare a ridurre l’assegno per i nuclei composti da una o due persone. In arrivo anche delle novità per gli immigrati.

Ma non solo. Si sta anche discutendo su un possibile taglio degli assegni per quanto riguarda quei nuclei familiari “occupabili”. Si tratta di individui che, per le loro caratteristiche, sono disponibili al lavoro, ma non accettano le proposte che vengono effettuate.

L’idea del Governo è quella di prevedere una soglia limite di 500 euro oltre la quale non sarà possibile andare. Questo sussidio limitato spetterà a tutti quei percettori di reddito di cittadinanza considerati “occupabili” che rifiuteranno due o più proposte di lavoro.

Infine, si sta discutendo anche sul rafforzamento del controllo contro i furbetti del reddito di cittadinanza: non a caso, quasi ogni giorno si leggono notizie a tale riguardo nella sezione di cronaca dei principali giornali italiani.

Reddito di cittadinanza: perché si parla di taglio?

Analizziamo il taglio del reddito di cittadinanza, ma prima facciamo un passo indietro per capire che cosa sta succedendo negli ultimi mesi.

Il reddito di cittadinanza è nato come una misura di sostegno economico per le famiglie che si trovavano in difficoltà, ma anche come sostegno per la ricerca di un lavoro. Se da un lato ha fatto il suo dovere, le carenze sono state riscontrate dall’altro lato, ovvero per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro.

Nei suoi obiettivi, il reddito di cittadinanza, nel corso degli anni, avrebbe dovuto gradualmente diminuire il numero di beneficiari. Ma ciò che è accaduto è esattamente il contrario. I numeri hanno continuato ad aumentare e anche durante il periodo pandemico i beneficiari sono aumentati ulteriormente.

Ciò significa che il Governo ha dovuto stanziare sempre maggiori risorse per poter erogar sussidi sufficienti per tutte le famiglie beneficiarie. In totale, il reddito di cittadinanza è costato 17 miliardi di euro, di cui 9 miliardi soltanto nel 2021.

Come spiega un articolo di Repubblica:

inizialmente il reddito di cittadinanza costava 433 milioni di euro al mese: poi nel 2020 si è saliti a 595 milioni, per poi arrivare a 722 milioni nel 2021.

Per il 2022, seguendo le previsioni, sarebbero necessari almeno 800 milioni di euro al mese per non far scattare la clausola di salvaguardia. Ma il Governo pensa a un rifinanziamento minore della misura, ovvero in forma ridotta e con la previsione di un taglio sugli assegni di alcuni beneficiari.

Reddito di cittadinanza: chi rischia il taglio dell’assegno?

Anziché stanziare ancora più denaro del necessario, per il 2022 il Governo ha intenzione di intervenire in modo strutturale sul reddito di cittadinanza: da un lato con la riforma della misura grillina, e dall’altro lato con un taglio degli assegni per alcuni beneficiari.

La soluzione potrebbe essere quella di ricostruire alcune distinzioni: da un lato coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza per questioni di difficoltà economica, dall’altro lato coloro che invece percepiscono l’assegno a causa della disoccupazione. Mentre i primi potrebbero non risultare occupabili, i secondo lo sono.

Proprio gli occupabili potrebbero rischiare il taglio sull’assegno del reddito di cittadinanza. Il meccanismo potrebbe seguire questo schema: dopo il rifiuto di due offerte di lavoro congrue* alle proprie caratteristiche, scatterebbe il décalage. Il tutto, però, a partire dal 2022.

*Per offerte di lavoro congrue si intendono quelle offerte di lavoro entro un raggio di 100 km dalla propria residenza (per la prima) ed entro 250 km (per la seconda). Un’offerta congrua, inoltre, deve prevedere un incarico superiore a tre mesi e una retribuzione minima di 858 euro al mese.

In questo modo, il prossimo anno il reddito di cittadinanza potrebbe avvicinarsi al raggiungimento del suo obiettivo, ovvero quello di favorire l’occupazione dei suoi beneficiari. Il décalage entrerebbe in vigore in concomitanza con GOL, il nuovo piano del Governo (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

Reddito di cittadinanza: 500 euro per tutti!

Sul taglio dell’assegno per i percettori del reddito di cittadinanza considerati “occupabili” è aperto il dibattito tra le forze politiche. Molti lo ritengono un correttivo necessario, ma al tempo stesso occorre fissare dei limiti al ribasso per evitare che la misura perda la sua efficacia per contrastare le disuguaglianze.

Infatti, il Movimento 5 stelle, d’accordo con il taglio dell’assegno, propone di fissare una soglia limite al reddito di cittadinanza pari a 500 euro. Che cosa significa?

Tutti coloro che rifiutano più di due offerte di lavoro considerate congrue, si vedranno decurtato l’assegno, ma non si potrà scendere al di sotto dei 500 euro.

Riforma del reddito di cittadinanza: dal 2022 cambia tutto!

Come abbiamo visto, sono parecchie le novità in arrivo sul reddito di cittadinanza nel 2022: anzitutto si prospetta una riforma della misura che andrà a incidere sui requisiti per accedere al sussidio economico.

Per quanto riguarda il reperimento delle risorse, inoltre, non solo si procederà con il décalage dell’assegno, ma anche a un inasprimento delle sanzioni. Per esempio, si potrebbe considerare congrua anche un’offerta di lavoro bimestrale, oppure prevedere un taglio dell’assegno già dopo il primo rifiuto.

Insomma, l’idea è quella di reperire una parte di fondi per rifinanziare la misura proprio attraverso le sanzioni per i percettori del reddito stesso.

Infine, come accennato, il prossimo anno entrerà nel vivo anche GOL, la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Questo nuovo programma – secondo le ultime indiscrezioni – prevede ben cinque percorsi differenti per il reinserimento nel mondo del lavoro. Ogni beneficiario considerato “occupabile” seguirà il percorso a lui più adatto per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Reddito di cittadinanza 2022 e assegno universale: cosa cambia?

L’ultima importante novità per quanto riguarda il reddito di cittadinanza nel 2022 è l’arrivo dell’assegno unico e universale, che andrà a beneficio anche dei percettori del sussidio grillino.

In questo modo, secondo le prime previsioni, si andranno a bilanciare i punti deboli del reddito di cittadinanza. Se con la scala di equivalenza i nuclei più numerosi risultano penalizzati (una famiglia con tre figli ha diritto a 1.000 euro al mese), grazie all’assegno universale la situazione verrà bilanciata.

L’assegno unico e universale spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni e verrà erogato mensilmente insieme alla ricarica del reddito di cittadinanza. Rispetto all’assegno unico temporaneo, questa nuova misura per la famiglia sarà più corposa e andrà a eliminare parecchi bonus attualmente in vigore.

L’assegno unico e universale spetterà a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, incapienti e disoccupati. L’assegno varierà al variare del reddito e potrà arrivare fino a 250 euro a figlio per i nuclei in difficoltà economica (con ISEE sotto i 9 mila euro).

Per conoscere tutti i dettagli sull’assegno universale, però, occorre attendere il decreto attuativo della misura, che è in corso di definizione in queste settimane.

Reddito di cittadinanza: più controlli contro i furbetti

Il reddito di cittadinanza, secondo l’ultimo rapporto della Guardia di Finanza, è uno dei settori più a rischio per quanto riguarda gli atti illeciti. Non di rado, infatti, tra le cronache dei giornali, si scoprono dei furbetti che hanno ottenuto il sussidio indebitamente. Occorre intervenire anche per frenare questi episodi.

Come scrive un articolo di Open:

sono oltre 217 i milioni di euro richiesti da chi non aveva titolo, più di 127 i milioni di euro già riscossi.

Reddito di cittadinanza: boom di beneficiari. Ma quanto ci costi?

Come abbiamo evidenziato, una delle problematiche connesse al reddito di cittadinanza è che, rispetto alle aspettative, il numero dei beneficiari nel corso degli anni è andato ad aumentare anziché a diminuire.

All’inizio i nuclei familiari in povertà assoluta erano 5,6 milioni, il reddito ha permesso di tamponare questa situazione. Nel 2020 siamo arrivati a raggiungere – come ha spiegato il Ministro Andrea Orlando – oltre 3,5 milioni di persone rispetto ai 2,5 milioni del periodo precedente alla pandemia di Covid-19.

A ciò è connessa anche una maggior spesa per finanziare il sussidio, che è andata ad aumentare di anno in anno. Nel 2021 sono stati necessari 1,4 miliardi di euro in più rispetto ai 7,4 miliardi stanziati in un primo momento dalla Legge di Bilancio del 2019.

Per il 2022 ci sono fondi per 7,6 miliardi di euro, ma occorrerà aggiungere un altro miliardo nella prossima Manovra economica.