La Caritas si impone sul Reddito di Cittadinanza, tanto discusso in questo periodo a causa del Referendum in corso. Quest'ultima però lancia l'allarme al Governo poiché, secondo diversi studi, molte famiglie realmente povere non lo percepiscono. Solamente un percettore su tre è realmente povero.

Se desideri supporto per l'attività di link building, non esitare a contattarci. Scrivici a advertising@trend-online.com e scopri i nostri prodotti, servizi e promozioni. Insieme, troveremo una soluzione!

La Caritas si impone sul Reddito di Cittadinanza, tanto discusso in questo periodo a causa del Referendum in corso. Quest'ultima però lancia l'allarme al Governo poiché, secondo diversi studi, molte famiglie realmente povere non lo percepiscono. Solamente un percettore su tre è realmente povero.

La Caritas, quindi, esaminando il VI Rapporto sulle Politiche contro la Povertà, ha potuto constatatre che sono rimaste escluse dal beneficio i nuovi poveri, ovvero le coppie giovani con figli. Il 56 per cento delle famiglie povere non percepisce il Reddito di cittadinanza, mentre il restante 44 perncento dei beneficiari molti di loro sono inoccupati, in cerca di lavoro e che non percepiscono sussidi di disoccupazione o altri tipi di sostegni.

Cosa ne pensa la Caritas?

Il VI Rapporto sulle Politiche contro la Povertà, quindi, ha mostrato una situazione piuttosto preoccupante poichè se tanti nuovi poveri non prendono il sussidio allora secondo la Caritas questo è un problema. Secondo il rappoto 3,7 milioni di cittadini, di cui un milione e 350 mila ragazzi e 450 mila persone disabili, beneficiano del sussidio, e questo è un bene.

Ricordiamo, infatti, che per il Reddito di Cittadinanza sono stati stanziati, nel 2019, 8 miliardi di euro e che fino ad ora sono serviti ad aiutare le fasce più povere della società, però bisogna considerare i nuovi poveri, quelli che attualmente soffrono di una condizione economica abbastanza difficile e che non hanno accesso al Reddito di Cittadinaza in quanto esclusi.

Il quotidiano Il Tempo dopo aver visionato il Rapporto sulle Politiche contro la povertà della Caritas lancia, però, una provocazione: il Reddito di Cittadinanza aiuterebbe i ricchi. Secondo Il Tempo, infatti, molti percettori del Reddito di Cittadinanza non sarebbe povero e potrebbero fare a meno del sussidio. Inoltre, i nuovi percettori del RdC sono ben 57 per cento, per lo più nuclei familiari formati da due persone, mentre altri verrebbero esclusi.

La Caritas, però, sottolinea che, se per molti il Reddito di Cittadinanza può sembrare un sistema che non sconfigge la poverta, in realta durante la pandemia ha aiutato molte famiglie a superare la soglia di povertà, aiuntando così concretamente famiglie in gravi difficoltà economiche.

Reddito di Cittadinanza, cosa propone la Caritas?

La Caritas propone di rinnovare il Reddito di Cittadinanza seguendo una nuova Agenda. Il RdC è una misura che va tenuta e che non può essere eliminata perchè fino ad ora ha aiutato tantissime persone in difficoltà.

Queste le parole in merito di Don Francesco Soddu, direttore della Caritas:

Siamo qui per ribadire con forza che il nostro Paese ha bisogno di una misura di contrasto alla povertà, oggi più che mai, soprattutto dopo il disastro economico della pandemia. Ci sono migliaia di persone nel nostro Paese che non possono fare a meno di un sostegno economico.

Dopo la proposta da parte di Italia Viva, seguita da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, di abolire il Reddito di Cittadinaza, tante sono state le opposizioni. Antonio Misiani, responsabile dell'Economia del PD, sottolinea l'assurdità della proposta definedola "l'ennesima fesseria" di una destra estremista che

invita a non vaccinarsi, che blocca i piani contro il riscaldamento climatico e che considera la povertà nulla di più che una colpa da espiare.

Ovviamente, secondo la Caritas, il Reddito di Cittadinanza ha bisogno di molte migliorie e di molte modifiche, però non va assolutamente abolito. Ci sono famiglie con che percepiscono un reddito minino di 400 euro e che a causa di questo non arrivano a fine mese: il Reddito di Cittadinanza ha aiutato loro a superare le difficoltà economiche.

Per non parlare dei tanti lavoratori sfruttati per ore e ore di lavoro ad una paga da miseria e con un contratto a condizioni inaccettabili. E' evidente che ci siano tanti furbetti, sia tra i percettori che tra i datori di lavoro, ma grazie al RdC tanti sono stati scovati e denunciati. Non è però concentrandoci sui furbetti e su ciò che non va che potremmo risolvere il problema. Dovremmo concentrarci, invece, sulle migliorie che potrebbero essere fatte, come ad esempio rafforzare i Centri per l'Impiego che attualmente sembrano non funzionare. Non è abolendo il RdC che riusciremo ad aiutare chi non ha lavoro, anche perché ricordiamo che il tasso di disoccupazione dei giovani compresi tra i 18 ed i 29 anni attualmente è del 23 per cento, secondo l'Istat. Mentre, sempre secondo l'Istat, i giovani compresi tra i 20 ed i 24 anni la percentuale sale a 28 per cento.

La fascia meno colpita è quella degli over 50, con una percentuale di disoccupazione del 5 per cento.

Quindi, attualmente, sono i giovani i più colpiti dalla disoccupazione e se non trovano lavoro bisogna aiutarli con un sostegno concreto finchè non verrà attuata una politica del lavoro, che attraverso interventi concreti, possa aiutare tutti coloro che si trovano in grave difficoltà occupazionale.

Il #RedditodiCittadinanza è indispensabile al Paese.



É una misura da migliorare per raggiungere chi è più in difficoltà.



La sua presenza ha protetto milioni di cittadini e famiglie in grandissima difficoltà economica durante la Pandemia



Basta con gli slogan! pic.twitter.com/olsJvog3qx

— Caritas Ambrosiana (@caritas_milano) July 20, 2021





Chi sono attualmente i beneficiari?

Secondo il rapporto della Caritas, al 31 gennaio 2021, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza iscritti nei Centri per l'impiego e ai servizi sociali sono circa 530 mila, il 49 per cento sono stati inviati a svolgere percorsi di inclusione sociale, il 47 per cento è stato inviato ai percorsi di attivazione lavorativa presso i Centri per l'impiego mentre il 4 per cento non aveva obblighi.

Vediamo in dettaglio la presentazione del Rapporto sulle Politiche contro la povertà, in questo video di Caritas italiana:

Il monitoraggio ha mostrato che si tratta più che altro di soggetti molto deboli, in difficoltà economiche e che talvolta non hanno nemmeno completato il loro ciclo scolastico, per non parlare degli analfabeti. Fanno uso di cellulari smartphone ma non sanno usarlo, non sanno svolgere una ricerca su internet, nemmeno per cercaresi un lavoro. Non sanno, quindi, nemmeno redigere un curriculum vitae. Tra i beneficiari il 72 per cento ha la terza media, mentre, solo il 3 per cento ha ottenuto la laurea.

Inoltre, percettori under 30 del Rdc sono il 34 per cento, più presenti al Sud Italia, Sicilia e Sardegna, mentre gli over 50 sono il 27 per cento, più presenti al Centro-Nord Italia. Tra i beneficiari vi sono anche chi non ha mai lavorato, e sono il 21 per cento.

Chi sono quindi gli esclusi?

Il monitoraggio sul Reddito di Cittadinanza effettuato dal Rapporto sulle Politiche contro la povertà ha individuato i soggetti che vengono esclusi dal beneficio.

Quest'ultimi, sono:

famiglie povere residenti al Nord Italia;

nuclei di giovani coppie con figli minori a carico;

famiglie straniere (4 famiglie su 10 vengono escluse).

Anche il reddito mobiliare influisce molto sull'accesso al beneficio.

In questo momento, le famiglie beneficiare del reddito sono così individuati:

Al Nord: 37 per cento delle famiglia in povertà assoluta;

al Centro: 69 per cento delle famiglie;

al Sud: 95 per cento delle famiglie beneficiano del reddito.

E' chiaro che attualmente sono molte le famiglie in difficoltà, soprattutto al Sud, dove la disoccupazione dilaga soprattutto tra i giovani.

La pandemia ha influito tantissimo ed ha portato alla fame milioni di persone. Proprio in questo periodo, infatti. la percentuale delle domande presentate è aumentata notevolmente e se non fosse stato per il RdC molti non avrebbero potuto nemmeno fare la spesa.

Quello che si vuole granatire sono i bisogni fondamentali

Secondo il rapporto vi è una grande fiducia, soprattuto tra i giovani, del lavoro offerto dai privati, preferendo invece il posto fisso. Questo deve far pensare. Analizzando questo dato possiamo affermare che in un periodo di incertezza economica, di pandemia, di insicurezza lavorativa i giovani preferiscono il lavoro statale perchè da più certezze di un lavoro offerto da un provato.

Anche le P.iva vengono scartate, poichè troppo tassate e prive di una qualche agevolazione fiscale.

Bisogna anche dire che le condizioni di povertà derivano, non tanto da una condizione di negligenza, ma da una sorta di limitazione culturale tale da non riuscire ad avere gli strumenti per riuscire a cercare lavoro attivamente.

Sono tre i bisogna fondamentali che bisogna garantire, ovvero:

la spesa;

l'affitto della casa;

e le utanze domestiche, gas, acqua ed energia elettrica.

Molti non beneficiari del reddito sono costretti ad affidarsi ad associaizioni no-profit o alla Caritas per riuscere ad avere una qualche forma di aiuto, e molti di loro provano vergogna nel riceverlo. Quello che si chiede per queste persone è la dignità economica e l'equità.

Il direttore della Caritas italiana, don Soddu, ha spiegato che molto spesso ci dimentichiamo dei veri poveri, trascurandoli e si fa loro rifermento solamente in maniera strumentale, per prooaganda politica populista.

Don Soddu ha poi posto l'accento anche sui cosìddetti "divanisti", coloro che rifiuterebbero di lavorare pur di rimanere a casa, i nullafacenti in senso stretto.

Secondo Don Soddu la realtà è molto sfaccettata perchè bisogna considerare anche coloro che non possono lavorare per motivi di salute. Bisogna, quindi, tenere in considerazione diversi fattori.

D'accordo con il mantenimento del sussidio è il Ministro Orlando. Quest'utlimo pone l'accento sull'importanza del manteminento di un sussidio per la lotta alla povertà e dice che senza questo ritorneremo tra i pesi che sono privi di politiche sociali. Riferendosi alla provocazione del quotidiano Il Tempo, dice che i percettori del reddito non propriamente poveri ma nemmeno ricchi. Hanno tutto il diritto a percepire anche loro un sostegno economico per riuscire ad affrontare le spese mensili.

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si è detto invece perplesso sulla proposta di poter erogare sussidi differenziati.