Il Reddito di Cittadinanza è ancora protagonista tra riforma, diminuzioni d'importo e variazione delle offerte lavorative. Proviamo a vedere in questo articolo per chi è previsto un taglio dell'importo, in sostanza quali sono cioè le casistiche che portano ad una diminuzione. Non è solo questione di ISEE, come avremo modo di vedere.

Infatti le variazioni di importo sono generalmente associate a questo, all'indicatore ISEE che di fatto viene ritenuto da tutti (e lo è) il principale parametro e riferimento di tantissime misure, tra cui appunto anche il Reddito di Cittadinanza.

Le casistiche sono però più numerose di così e prevedono diverse eventualità su cui è bene essere aggiornati, in quanto la riforma del Governo adottata da inizio 2022 ha cambiato ulteriormente le carte in tavola. Gli aspetti da tenere in considerazione sono insomma tantissimi, sicuramente più di quelli analizzabili in un unico articolo.

L'obiettivo resta però quello di fornire un contenuto completo e semplice da comprendere per quanto rigaurda proprio l'importo più basso che alcuni beneficiari potrebbero ricevere a partire dal mese di febbraio 2022. Attenzione naturalmente anche alle scadenze, perché alcune di queste determinano delle conseguenze importanti.

Ecco il punto della situazione.

In questo video in particolare si parla di Reddito di Cittadinanza e di casi in cui l'importo diventa più basso rispetto al mese precedente:

Reddito di Cittadinanza: cos'è e come funziona

Il Reddito di Cittadianza è il principale sussidio del nostro paese, l'unico pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica e per reinserire contemporaneamente i disoccupati nel mondo del lavoro. Ormai è noto ai più, essendo attivo da oltre tre anni (questo è il quarto), ma vediamo comunque gli aspetti base.

Chi fosse già a conoscenza di tali aspetti può proseguire nella lettura al paragrafo successivo, in caso contrario ecco una breve panoramica sul sussidio più importante e chiacchierato d'Italia.

Un sussidio che permetta alle famiglie di vivere in condizioni economiche dignitose, in funzione della loro numerosità e dei purtroppo frequenti casi in cui alcuni membri rimangano disoccupati. Questo l'obiettivo ed il motivo per cui è stato creato il RdC, con il Movimento 5 Stelle come principale creatore.

Questo obiettivo è ancora oggi perseguito, anzi è stato rinnovato proprio con la riforma pensata a fine 2021 ed effettiva dal primo gennaio 2022, di cui avremo modo di parlare successivamente.

In ogni caso, nel concreto il Reddito di Cittadinanza prevede diciotto mensilità di pari importo per i beneficiari, dove a ricevere l'aiuto non è il singolo cittadino ma il nucleo familiare, in base proprio all'ISEE ed alla composizione della famiglia (maggiorenni e minorenni che costituiscono il coefficiente del nucleo familiare).

Il pari importo del Reddito di Cittadinanza vale però solo se le condizioni restano identiche, dunque se non viene modificato l'ISEE, la situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare e così via. Ecco quindi che nei paragrafi successivi andiamo a vedere come e quando si modifica l'importo.

Reddito di Cittadinanza: come cambia l'importo rispetto all'ISEE

Ecco ora il focus sull'importo del Reddito di Cittadinanza e sugli elementi che determinano un'eventuale variazione di esso. Parliamo di diverse alternative da tenere in considerazione fin da quando si fa domanda e naturalmente di aspetti su cui è estremamente necessario fornire tutti i documenti.

Se è vero infatti che l'importo può cambiare, è anche vero che a determinate condizioni il RdC può proprio decadere, come per esempio un innalzamento dell'ISEE oltre la soglia dei 9.360 euro.

Se invece l'ISEE dovesse alzarsi ma rimanendo comunque al di sotto della soglia dei 9.360 euro, l'importo si ridurrà in maniera proporzionale ma non si perderà diritto alla misura. Viceversa, se l'ISEE (già sotto i 9.360 euro) dovesse scendere ulteriormente, l'importo di ogni mensilità RdC sarà più elevato.

Naturalmente ciò cambia nel momento in cui cambia l'ISEE, cioè il periodo dell'anno in cui tipicamente viene rinnovato. Parliamo di gennaio di ogni anno, termine entro il quale va obbligatoriamente rinnovato questo strumento. Naturalmente, se l'ISEE rimane invariato rimarrà invariato anche l'importo RdC.

Reddito di Cittadinanza: altre casistiche che cambiano l'importo

Come già anticipato ci sono diverse altre casistiche (ISEE escluso) che modificano l'importo del RdC, proviamo a vederle nello specifico:

in caso di variazione della condizione lavorativa di un membro del nucleo familiare, comunicata obbligatoriamente attraverso il modello RdC.com esteso;

ricalcolo dell'importo RdC da parte di INPS in seguito ad una variazione in termini di reddito dell'anno precedente, verificato attraverso il modello 730;

comunicazione di un datore di lavoro (modello UniLav) che certifica che un beneficiario di RdC ha svolto un periodo lavorativo all'interno della propria azienda durante il periodo in cui il RdC era attivo;

taglio dell'importo da parte dell'INPS a seguito della ricezione di altri bonus. Si tratta di bonus ovviamente compatibili con il RdC (che altrimenti decade), ma che ne causano una diminuzione.

Queste sono le casistiche più frequenti, naturalmente sovrapponibili tra loro in alcuni casi. Il Reddito di Cittadinanza è infatti pensato per cogliere a tutto tondo quella che è la condizione economica e lavorativa del nucleo familiare e per erogare un aiuto di conseguenza.

Reddito di Cittadinanza: occhio alle novità 2022!

In ultimo, finalmente, ecco quelle che sono le novità del RdC nel 2022. Ovviamente sarebbe necessario un approfondimento completo, ma in questo caso il focus è sulle condizioni economiche e quindi su quelle che potrebbero essere le conseguenze sull'importo, più che sul resto.

Si tratta di ciò che accade nel momento in cui il disoccupato beneficiario di RdC dovesse rifiutare offerte lavorative congrue. Dopo la riforma attiva dal 1° gennaio, infatti, le conseguenze sono piuttosto dure.

In caso di rifiuto della prima offerta lavorativa si va infatti incontro ad un taglio di 5 euro al mese a partire dal mese successivo al rifiuto e fino alla diciottesima mensilità (solo per chi riceve un totale superiore a 300 euro).

In caso di rifiuto anche della seconda offerta lavorativa, invece, si va incontro proprio ad una perdita del diritto a rievere il Reddito di Cittadinanza. Dunque, non un taglio sull'importo ma una conseguenza ben peggiore.

Reddito di Cittadinanza: ecco le date di pagamento

C'è la possibilità che l'importo della prossima mensilità di Reddito di Cittadinanza abbia un importo più basso, è vero, soprattutto in relazione alla presentazione del nuovo ISEE. Le altre casistiche, come abbiamo visto, riguardano invece tutti i periodi dell'anno in realtà, non certo solo febbraio.

Detto ciò, quando arriveranno i pagamenti?

Date di pagamento classiche, a dire la verità, con un piccolo anticipo. Primo pagamento al 15 febbraio per chi attende la prima mensilità e pagamento al 25 febbraio per tutti gli altri beneficiari.

Infatti, il 27 sarà una domenica e dunque INPS e Poste hanno optato come sempre per un leggero anticipo. Ora non resta che scoprire se e per chi l'importo sarà più basso.

Come sempre, suggeriamo di visitare nella propria area personale INPS il fascicolo previdenziale, acessibile con Spid o con Cie.