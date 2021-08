Reddito di cittadinanza e lavoro: il RdC non è riservato esclusivamente ai disoccupati. Ci sono alcuni casi in cui, pur essendo presenti nel nucleo familiare dei componenti che lavorano, è comunque possibile avere diritto al reddito di cittadinanza. Vediamo le compatibilità di RdC e lavoro: dipendente, autonomo, part time, partita IVA e quali sono le comunicazioni da inviare all'INPS per non perderlo.

Reddito di cittadinanza e lavoro: è possibile accedere all’RdC se nel nucleo familiare richiedente vi sono una o più persone che lavorano?

Il reddito di cittadinanza può essere richiesto dal 2019 da tutte le famiglie che si trovano in difficoltà. Questa misura non è però riservata esclusivamente ai disoccupati. Ci sono infatti alcuni casi in cui, pur essendo presenti nella famiglia dei componenti che lavorano, è comunque possibile avere diritto al reddito di cittadinanza, benché in forma ridotta, assicurandosi però di inviare le giuste comunicazioni all’INPS, pena la decadenza del beneficio.

Inoltre, per il 2021, il decreto Sostegni ha introdotto anche un’importante novità per chi lavora e percepisce, al contempo, il reddito di cittadinanza: l’obiettivo è quello di incentivare chi gode del beneficio verso la ricerca di un impiego, senza il rischio di perdere il diritto all’RdC.

Vediamo le compatibilità di RdC e lavoro: dipendente, autonomo, part time, partita IVA.

Reddito di cittadinanza e lavoro: se lavoro perdo il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, misura di punta del Movimento 5 Stelle, è nato con l’obiettivo non solo di garantire un sostegno alle famiglie, ma anche di accompagnare i percettori verso percorsi di reinserimento in campo lavorativo.

Ma se si ha già un lavoro oppure l’attività lavorativa inizia durante il periodo di godimento del reddito di cittadinanza, quali sono le conseguenze? Si rischia di perdere il beneficio?

Spesso si pensa che il reddito di cittadinanza sia riservato esclusivamente ai disoccupati: in effetti, per accedere all’RdC c’è da rispettare alcuni requisiti fondamentali, reddituali e patrimoniali. Ciò però non significa che chi lavora non può in alcun modo percepire il RdC, come spiega anche Lucia Pirruccio, consulente previdenziale, in questo video dedicato alla compatibilità tra reddito di cittadinanza e lavoro:

In sostanza, è possibile percepire il reddito di cittadinanza (o non perderlo, qualora l’attività lavorativa abbia inizio mentre si sta già beneficiando del sussidio) anche se una o più persone nel nucleo abbia un lavoro, a patto che non si superino quelle soglie di reddito e di ISEE indispensabili per poter avere diritto al beneficio.

Reddito di cittadinanza e lavoro: attenzione alla soglia reddituale e alla soglia ISEE

Come sappiamo, per poter beneficiare dell’RdC è indispensabile rispettare alcuni requisiti di cittadinanza ed economici. In particolar modo, se uno o più membri della famiglia sono impegnati in attività lavorativa, prima di richiedere l’RdC è importante assicurarsi di rispettare le soglie stabilite legate al reddito familiare e al valore dell’ISEE.

Come si legge anche nella pagina dei requisiti del sito del Ministero del Lavoro dedicato al reddito di cittadinanza, il RdC è destinato ai nuclei familiari che possiedono:

un ISEE con valore non superiore ai 9.360 euro e un reddito familiare minore di 6.000 euro all’anno (da moltiplicare per i parametri della scala di equivalenza)

Quindi, anche se nel nucleo familiare tutti i componenti lavorano, senza però superare queste soglie, si ha comunque diritto al reddito di cittadinanza. È chiaro, però, che i redditi da lavoro comportino una riduzione dell’RdC: il reddito di cittadinanza può dunque non decadere se uno dei membri della famiglia comincia a percepire redditi da lavoro, ma l’INPS procederà al ricalcolo dell’importo RdC.

Reddito di cittadinanza e lavoro part time: cosa fare per non perdere il RdC

Come abbiamo visto, è possibile percepire il reddito di cittadinanza e lavorare allo stesso tempo. D’altra parte, sin dalla sua nascita, il RdC non voleva rappresentare un semplice sostegno economico, ma anche una misura di politica attiva del lavoro.

Sempre a patto che si rimanga sotto le soglie stabilite, dunque, chi percepisce il reddito di cittadinanza potrebbe non vedere il beneficio decadere qualora trovasse un impiego, specialmente se si tratta dell’unico membro della famiglia che trova occupazione e se si parla di lavoro part time.

Va detto, però, che per non rischiare di vedersi decadere il beneficio è fondamentale inviare apposita comunicazione all’INPS. È infatti la mancata comunicazione, mediante i modelli appositi, che potrebbe comportare la perdita dell’RdC oppure l’impossibilità di beneficiarne dopo aver inviato richiesta.

Se al momento della domanda di RdC è già presente nel nucleo familiare un componente che svolge un’attività lavorativa part time (e sempre che non vengano superate le soglie di reddito e di ISEE), al momento della domanda RdC sarà necessario dichiarare tale attività lavorativa attraverso il modello RdC/PdC- Com Ridotto.

In questo modello sarà necessario fornire alcune informazioni tra cui:

i dati del componente della famiglia che svolge attività lavorativa; la dichiarazione di svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato/ a termine/ parasubordinato/ intermittente; il reddito previsto per l’anno in corso.

Ci sono però casi in cui l’avvio dell’attività lavorativa si verifica dopo aver fatto richiesta di RdC. Come comportarsi, allora, se mentre si percepisce il reddito di cittadinanza uno dei componenti il nucleo familiare trova lavoro?

In questo caso, e sempre per non incorrere nella decadenza del beneficio, occorre inviare apposita comunicazione all’INPS mediante il modello RdC/PdC- Com Esteso che serve, appunto, per comunicare variazioni che potrebbero avere un impatto sul diritto o sull’importo del beneficio.

Anche in questo caso andranno inseriti i propri i dati e il reddito previsto per l’anno in corso nella sezione “Comunicazioni della variazione lavorativa”.

La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’invio della domanda (RdC-Com Ridotto) o dall’inizio dell’attività lavorativa (RdC-Com Esteso).

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: si può aprire la partita IVA con RdC?

Abbiamo visto che non vi è alcuna incompatibilità tra RdC e lavoro part time, a patto che rimangano rispettate le soglie di reddito e il valore ISEE.

La stessa cosa vale anche per chi ha avviato un’attività di lavoro autonomo prima di richiedere il reddito di cittadinanza o successivamente all’invio della richiesta e dunque quando si percepisce già il RdC.

Anche in questi casi, però, è fondamentale inviare le apposite comunicazioni all’INPS:

il Modello RdC- Com Ridotto per l’attività di lavoro autonomo o d’impresa già avviate al momento della presentazione della domanda. il Modello RdC- Com Esteso in caso l’attività lavorativa venga avviata in corso di godimento di reddito di cittadinanza, barrando la seconda opzione nella sezione “Comunicazioni della variazione lavorativa”.

Anche in caso di lavoro autonomo o d’impresa deve essere indicato il reddito che viene individuato come differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute. Il reddito, a differenza della comunicazione per lavoro subordinato o part time, deve però essere comunicato ad ogni trimestre, entro il giorno 15 del mese.

Inoltre, per chi sceglie di avviare un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o di società cooperativa, nei primi 12 mesi in cui si beneficia del reddito di cittadinanza, è previsto un bonus, in un’unica soluzione, pari a 6 mensilità di RdC (il beneficio massimo è pari a 4.680 euro).

Per poterne beneficiare bisogna:

far parte di un nucleo familiare che percepisce RdC; avviare un’attività di lavoro autonomo entro i primi 12 mesi in cui si fruisce del reddito di cittadinanza; non aver cessato nei 12 mesi precedenti alla richiesta del bonus un’attività di lavoro autonomo; non far parte di un nucleo familiare che ha già usufruito di tale bonus.

Reddito di cittadinanza e lavoro, un nuovo incentivo: sospensione RdC se si lavora

Le polemiche sul reddito di cittadinanza non si sono mai arrestate. Negli ultimi tempi in molti hanno sollevato dubbi e perplessità sugli obiettivi del RdC, incolpando il sostegno di essere ormai divenuto un disincentivo al lavoro.

Ma non solo, i titoli di giornale continuano a parlare di “furbetti del reddito di cittadinanza” e le forze politiche si dividono tra chi pensa che il RdC debba essere abolito e chi invece ne sostiene gli intenti e mira ad apportarvi delle modifiche.

Una prima modifica è arrivata a marzo di quest’anno, quando il decreto Sostegni ha introdotto la sospensione del reddito di cittadinanza per i percettori che trovino un impiego.

Come abbiamo visto, infatti, non si perde il reddito di cittadinanza se si rientra nelle soglie stabilite legate al reddito familiare e al valore dell’ISEE, il che non sempre permette a chi trova un lavoro di poter mantenere il sussidio e, in altri casi, decreta una riduzione dell’importo spettante.

La novità del decreto Sostegni prevede invece una sospensione del RdC nel 2021, qualora un componente della famiglia trovi lavoro, per tutta la durata dell’attività lavorativa e una successiva ripresa dell’importo RdC una volta concluso il periodo lavorativo. Questo, però, solo se il reddito familiare non superi i 10.000 euro all’anno e solo per un periodo massimo di sei mesi.