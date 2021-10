Il Reddito di Cittadinanza è una misura che ogni mese garantisce un reddito minimo a tutti coloro che denunciano una situazione economica precaria. Per i pagamenti a riferimento del mese di ottobre l'INPS conferma degli aumenti, anche se non mancano da una parte dei tentativi da parte del Governo Draghi di limitarne la platea, in futuro.

Ci sono delle novità per il Reddito di Cittadinanza. E si parla di aumenti, confermati dall'INPS per tutti coloro che sono beneficiari della misura introdotta dal Governo Conte I nel 2019, con la legge 4/2019.

Questi aumenti sono dettati anche per venire incontro alle famiglie che, nonostante gli ottimi risultati a livello di PIL nazionali, ancora arrancano ad arrivare alla fine del mese.

O peggio, che a causa della pandemia da Covid, si sono trovati senza lavoro o senza più negozi. Con solo spese e contributi da pagare, oltre agli aumenti previsti per luce e gas.

Eppure ancora è nell'aria l'idea di sospendere il Reddito di Cittadinanza, se non proprio di abolirlo definitivamente, come ha proposto il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi.

Ma al momento sta bene nell'aria, visto che il Governo Draghi ha preferito mantenerlo (pur con l'intenzione di modificarlo) e anzi garantire alle famiglie un aumento sostanzioso, specie per quelle con figli a carico.

Proprio per questi ultimi è previso un triplo pagamento, ma solo per coloro che rispettano particolari requisiti e condizioni. Come ad esempio avere accesso all'Assegno Unico Temporaneo.

Se volete rimanere aggiornati in merito al Reddito di Cittadinanza, specie per ottobre 2021, vi consiglio questo video a cura di Mondo Pensioni.

Intanto facciamo il punto della situazione in merito alle novità sul Reddito di Cittadinanza, e sui pagamenti per il mese di ottobre 2021, in particolare approfondendo la questione dei tre pagamenti.

Reddito di Cittadinanza: ecco a quanto ammontano gli aumenti!

I tre pagamenti a cui mi riferivo riguardano oltre al Reddito di Cittadinanza per ottobre, anche ad altri due ammortizzatori, quali:

L'Assegno Unico Temporaneo è una misura che prevede di supportare le famiglie in difficoltà se hanno nel proprio nucleo familiare uno o più figli minorenni.

Preciso inoltre che dal 1 gennaio 2022 l'assegno diventerà Universale, e permetterà di accedere anche con figli maggiorenni, purché con meno di 21 anni.

Diversamente, il bonus per l'auto-imprenditorialità è una misura garante per tutti coloro che cercano di diventare liberi professionisti, o addirittura intraprendere un percorso imprenditoriale, da lavoratori autonomi, mettendo su un’impresa propria.

Nel primo caso, l'assegno unico per i figli minorenni prevede un aumento di 167,50 euro per cascun figlio, aumentabile a 217 euro a seconda del nucleo familiare, se numeroso.

Nel secondo caso di parla di un extra di almeno 780 euro mensili, ma erogabile solo per sei mesi, quindi un bonus di 4.680 euro.

Ovviamente, così come per il Reddito di Cittadinanza, serve l'ISEE, cioè fare domanda presentando l'attestazione dell'Indicatore della propria Situazione Economica Equivalente.

Perché in caso di aumento del reddito denunciato dall'ISEE, l'importo comincerà a scendere, fino ad arrivare all'annullamento immediato.

Reddito di cittadinanza: ecco cosa cambia da ottobre 2021

Questa aggiunta di ben due bonus all'ammortizzatore rientra nel tentativo del Governo Draghi di creare una specie di Reddito Universale, una misura già attiva in alcuni paesi del Nord Europa che consenta, a seconda della propria situazione familiare ed economica, di garantire un reddito di supporto in attesa di miglioramento.

il Reddito di Cittadinanza è nato con questa prospettiva: dare soldi e lavoro a chi non ha nessuno dei due.

Il problema è che, come misura sperimentale, non ha mancato di creare problematiche, specie per le varie lacune lasciate soprattutto per il vincolo di lavoro, nonché le poche proposte di lavoro garantite dai navigator.

Di fatto, tra navigator a rischio licenziamento e bassa occupazione garantita, il Reddito non ha mancato di sollevare polveroni istituzionali, con parte della maggioranza del Governo Draghi a chiederne l'abolizione anche con un referendum.

Invece è accaduto l'esatto opposto. Con l'introduzione dell'assegno unico transitorio, e dal 2022 universale, tutti coloro che già potevano accedere agli assegni per il nucleo familiare (ANF) potranno diventare beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Lo stesso assegno che ha avuto, grazie ad un nuovo decreto-legge, degli aumenti nell'importo mensile, anche davanti al fatto che per ben tre mesi l'accesso era rimasto bloccato a causa di problematiche dell'INPS.

Quali problematiche? Quelle tipiche della Pubblica Amministrazione di questo paese: tantissime richieste ma difficoltà a risponderle tutte in tempi celeri.

Però, l'accesso a questi supporti è sempre vincolato dal riconoscimento previo precedente presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Reddito di Cittadinanza: come funziona l'accesso a questi aumenti!

Come detto prima, l'INPS ha avuto problemi con i pagamenti dell'assegno unico temporaneo nei tre precedenti mesi.

Questo ha portato da parte del Governo Draghi di estendere la presentazione della richiesta di accesso all'assegno unico temporaneo entro il 31 ottobre 2021.

Se invece tu avevi già avuto accesso all'assegno, potevi addirittura avere, entro il 30 settembre, gli arretrati dei mesi precedenti, quelli appunto spettanti a chi aveva fatto richiesta da luglio 2021, dopo il varo del Family Act.

Quindi c'è ancora tempo per inoltrare l’istanza di richiesta di accesso all’assegno unico universale.

E questo anche se si è percettori del Reddito di Cittadinanza, dato che l'INPS conferma che non esiste alcuna incompatibilità tra le due agevolazioni, purche insieme non portino il reddito familiare sopra la soglia massima consentita.

Conta che il Reddito di Cittadinanza prevede una soglia massima di 9.360 euro annui di reddito ISEE, aumentabile però a seconda del rapporto con franchigie, spese e anche componente del nucleo familiare a carico.

Nel caso dell'Assegno Unico Temporaneo, fino al 31 dicembre spetta solo alle famiglie con figli a carico minorenni, cioè con età inferiore a 18 anni, come previsto per gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Che, ricordiamo, confluiranno dentro l'assegno assieme ad altri bonus quali:

l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF);

ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF); l’assegno di natalità (Bonus Bebè);

di natalità (Bonus Bebè); il premio alla nascita (Bonus Mamma);

alla nascita (Bonus Mamma); il fondo di sostegno alla natalità;

di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali (vd art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986);

fiscali (vd art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986); l’assegno per il nucleo familiare e assegni familiari.

Inoltre si segnala anche il fatto che, con molta probabilità, nella Card postale RDC finiranno anche gli arretrati di chi, iscritto ad agosto, non ha ricevuto ancora le mensilità nemmeno di settembre 2021.

Quindi si parla comunque di un grosso supporto, visto che si parla di ben tre pagamenti in arrivo, in particolare per chi detiene l’assegno unico temporaneo sui figli minorenni fiscalmente a carico.

Reddito di Cittadinanza: a chi spettano gli aumenti dei pagamenti di ottobre?

Per i pagamenti di ottobre gli aumenti sono previsti sia per chi è percettore del Reddito di Cittadinanza, sia per chi è percettore dell'Assegno Unico temporaneo per i figli minorenni.

Ma non solo, in realtà è previsto, come accennato all'inizio, anche a chi, col provvedimento del 15 maggio 2021, ha avuto l'intenzione di iniziare una carriera imprenditoriale, come autonomo.

Questa misura è stata fortemente voluta dal Governo Draghi proprio per favorire l'auto-imprenditorialità e, più prosaicamente, l'occupazione lavorativa, che il reddito di Cittadinanza non ha proprio garantito del tutto.

Lo stesso monitoraggio Cartias, nel mese di agosto, aveva denunciato i seguenti dati in merito all'occupazione generata dall'RDC: oltre il 65% tra i richiedenti ha un tasso lavorativo nullo, in particolare nelal categoria dei nuovi disoccupati causa Covid.

A questo si segnala anche il fatto che entro fine anno gli stessi navigator potrebbero rimanere senza lavoro a causa del mancato rinnovo del loro contratto di lavoro.

Se non altro, maggiori benefici dell'RDc sono stati garantiti per alcune categorie, anch'esse molto colpite dalla pandemia da Covid, quali:

i disoccupati,

i lavoratori autonomi,

autonomi, coloni, mezzadri,

mezzadri, i coltivatori diretti,

diretti, i titolari di trattamenti previdenziali derivanti da prestazioni autonome.

Ricordati per di rispettare, oltre ai requisiti richiesti per l'RDC, anche le date di erogazione.

Reddito di Cittadinanza: ecco le date dei pagamenti di ottobre 2021

Ricordati che l'accredito del Reddito di cittadinanza, così come tutti i pagamenti previsti, è solo all'interno della Carta RDC rilasciata dalle Poste Italiane.

Non è previsto il contante, dato che tutte le spese devono essere rendicontate con la Carta, essendo previste solo spese di necessità.

Nel caso dell'accredito sulla Carta RDC, già è stato segnalato a settembre 2021 un anticipo rispetto alla data generica dell'erogazione. Era avvenuto non verso la fine del mese, come solito, ma a partire dalla terza settimana. O al 20 del mese se eri alla prima mensilità dell'RDC.

E sempre al 20 del mese (cioè in questo caso il 20 settembre) le famiglie che non avevano ricevuto il primo accredito RDC, l'INPS ha preposto l'erogazione intorno al 15 del mese, così da avere anche il ritiro contestuale della Carta intestata al nucleo familiare. E questo sempre presso gli uffici delle Poste Italiane.

Nel caso invece di ottobre, la fruizione di questi benefici sono infatti previsti:

per il 10 ottobre per coloro che sono percettore della prima mensilità, con necessità di presentarsi presso gli sportelli postali;

per coloro che sono con necessità di presentarsi presso gli sportelli postali; per il 20 ottobre per coloro che sono percettori di altre mensilità.

A queste coincideranno l'erogazione degli altri pagamenti previsti, cioè quelli relativi all'Assegno Unico Temporaneo per i figli minorenni, e a quelli del Bonus auto-imprenditorialità.

Se volete eventuali informazioni in merito a importi e aumento di essi per il Reddito di Cittadinanza potete consultare il decreto-legge n. 155 approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e Politiche Sociale e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.