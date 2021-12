Dicembre, le lucine, il natale, i pranzi, le cene di famiglia e il pagamento del Reddito di Cittadinanza! Niente paura, sai che il pagamento del Reddito di Cittadinanza a dicembre sarà anticipato? Vieni a scoprire quali sono le ultime notizie per arrivare sempre preparato!

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

Ogni mese abbiamo il nostro appuntamento fisso con le date relative al pagamento del Reddito di Cittadinanza.

Questo mese tutto sarà un po’ più complesso perché, come sappiamo, si tratta di dicembre, un mese ricco di erogazioni ed il mese del Natale.

A Natale si dice che siamo tutti più buoni. Per molti è vero, ma lo è anche l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale?

Sembrerebbe proprio di sì. Infatti, ci sarebbero alcune anticipazioni in vista per l’ultimo mese dell’anno.

Proprio per questo motivo, nel nostro articolo di oggi andiamo a parlare del pagamento del Reddito di Cittadinanza relativo a dicembre 2021.

Ebbene sì, è proprio l’ultimo pagamento che i beneficiari di questo sussidio riceveranno nell’anno in corso.

Sono molti i beneficiari che sperano che tale erogazione possa avvenire in anticipo in modo da sostenere le spese per il giorno di Natale.

Infatti, come tutti sappiamo, il pagamento del Reddito di Cittadinanza per coloro che sono considerati “vecchi percettori” è fissato per il girono 27 di ogni mese.

Eppure, viste le festività, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale potrebbe fare un piccolo regalo ai percettori del sussidio di cittadinanza ed erogare i loro soldi in anticipo.

Ad oggi ancora nessuna data ufficiale è stata rilasciata.

Tuttavia, allo scopo di garantire una maggiore tranquillità ai percettori di tale sussidio, possiamo tornare indietro nel tempo e capire cos’è stato fatto in passato.

Pronti per scoprire le date del pagamento del Reddito di Cittadinanza?

Partiamo!

Reddito di Cittadinanza: arriva il doppio pagamento nel mese di dicembre!

Come sappiamo ci sono alcuni pagamenti che hanno delle scadenze precise fissate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ovviamente, quando parliamo di INPS dobbiamo sempre tenere in considerazione il fatto che ci potrebbero essere dei ritardi (lo sanno bene i percettori del Reddito di Emergenza).

Ebbene, anche quando parliamo di Reddito di Cittadinanza sappiamo che i percettori di questa misura dovranno tenere a mente due date ben precise.

La prima data riguarda coloro che sono definiti anche “nuovi percettori” del Reddito di Cittadinanza, ossia coloro che ricevono il sussidio per la prima volta oppure hanno rinnovato il RdC dopo la sua scadenza che ricordiamo ha luogo dopo i primi 18 mesi.

Ebbene, per coloro che ricevono il sussidio di cittadinanza per la prima volta, la data da tenere a mente è quella del 15 di ogni mese (in questo caso il 15 di dicembre).

Dunque, alla data prestabilita, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno visionare i soldi accreditati sulla loro Card.

Ma cosa accade, invece, per coloro che già ricevono da tempo il sussidio?

Stiamo parlando di quella categoria che possiamo definire dei “vecchi percettori” del Reddito di Cittadinanza.

In questo caso dobbiamo considerare tutti coloro che ricevono il sussidio a partire dal secondo mese di erogazione.

Ebbene, quando parliamo di vecchi percettori dobbiamo tenere a mente un’altra importante data: quella del 27 di ogni mese che, in questo caso, sarebbe il 27 dicembre 2021.

Quindi, i nuovi percettori riceverebbero i loro soldi già prima di Natale, mentre i vecchi percettori dovranno aspettare che sia passato anche il giorno di Santo Stefano.

Tuttavia, con l’introduzione dell’Assegno Unico dedicato alle famiglie in difficoltà con figli a carico, tali date sono state messe in discussione.

Ad esempio, tutte quelle famiglie che già percepivano il Reddito di Cittadinanza nel mese di ottobre si ricorderanno sicuramente quale caos è stato generato attorno ai pagamenti di quel mese.

Di conseguenza, dopo l’introduzione dell’Assegno Unico, che ricordiamo è avvenuta nel mese di luglio, le date sono diventate incerte per quanto riguarda la categoria dei vecchi percettori del Reddito di Cittadinanza.

Invece, ora sembrerebbe che il calendario sia stato ben definito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Infatti, sembrerebbe che prima venga erogato il Reddito di Cittadinanza e successivamente il pagamento relativo all’Assegno Unico Temporaneo.

Ebbene, come abbiamo affermato anche in precedenza, coloro che ricevono il sussidio di cittadinanza per la prima volta riceveranno i soldi il giorno 15 di dicembre, quindi prima di Natale.

Invece, i vecchi percettori del Reddito di Cittadinanza hanno il pagamento fissato il 27 dicembre, quindi addirittura dopo il giorno di Santo Stefano.

Ma non è che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale potrebbe essere più buono visto il mese ed erogare i pagamenti del Reddito di Cittadinanza in anticipo?

In questo modo tutti avrebbero la possibilità di godersi al meglio le feste in un anno che, come tutti sappiamo, non è stato di certo semplice.

Qual è la data del pagamento del Reddito di Cittadinanza di dicembre?

Come abbiamo visto, il Reddito di Cittadinanza dovrebbe essere pagato il giorno 27 del mese di dicembre.

Tuttavia, come sappiamo, ci troviamo all’interno di un mese molto particolare.

Infatti, parliamo dell’ultimo mese dell’anno, pieno di erogazioni da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed anche il mese del Natale.

Proprio per questi motivi, viste le festività natalizie, potrebbe esserci un cambiamento nelle date dei pagamenti del Reddito di Cittadinanza di dicembre.

Ad oggi non abbiamo ancora alcuna data certa in quanto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non si è ancora espresso in merito.

Tuttavia, se andiamo a considerare ciò che è successo negli anni passati possiamo ben sperare che questo anticipo arriverà.

Infatti, fin dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, esso è stato erogato in anticipo rispetto alle feste di Natale.

Dunque, ciò significa che tutti i beneficiari del sussidio di cittadinanza nel corso degli anni passati hanno sempre visto il loro accredito salire prima del 27 dicembre.

Ma per quale motivo?

Oggi più che mai il Governo deve dare una spinta all’economia ed ai consumi. Infatti, solo in questo modo il nostro Paese potrebbe avere quella crescita economica che tanto sogniamo.

Ma cos’è accaduto negli anni passati che ci farebbe ben sperare per l’erogazione del pagamento del Reddito di Cittadinanza prima di Natale?

Diciamo che negli anni passati il Reddito di Cittadinanza relativo al mese di dicembre è stato pagato tra il 21 ed il 24 dicembre.

Questo significa che le erogazioni sono avvenute prima di Natale e, di conseguenza, anche i percettori del RdC hanno potuto godersi le feste.

Ovviamente, ricordiamo che stiamo facendo riferimento a coloro che sono definiti come “vecchi percettori” del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, quando si parla di nuovi percettori la data alla quale bisogna fare fede è sempre quella del 15 di dicembre.

Ebbene, visto quanto accaduto negli scorsi anni, l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale potrebbe erogare i soldi in anticipo.

Reddito di Cittadinanza: le date dei pagamenti di dicembre

Abbiamo capito che, se andiamo a vedere quanto accaduto nel corso degli anni passati, il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere pagato prima del canonico giorno del 27 dicembre.

Infatti, i vecchi percettori potrebbero ricevere la somma dovuta prima delle festività natalizie, in modo da garantire a queste persone di godersi le feste e spingere l’economia.

Ma quando sarebbero le date relative al pagamento del Reddito di Cittadinanza per il mese di dicembre?

Innanzitutto, come abbiamo visto, rimane invariata la data del pagamento per coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza per la prima volta.

Infatti, per i nuovi percettori, la data di pagamento del sussidio di cittadinanza è fissata al 15 dicembre 2021.

Invece, per tutti coloro che ricevono il sussidio già dal secondo mese, quindi i “vecchi percettori” del Reddito di Cittadinanza, la data del pagamento sarà in un giorno compreso tra il 21 ed il 24 dicembre 2021.

E per quanto riguarda il pagamento dell’Assegno Unico Temporaneo?

Ebbene, tale pagamento viene erogato separatamente dal Reddito di Cittadinanza. Dunque, esso potrebbe essere pagato successivamente rispetto alla data di erogazione del sussidio di cittadinanza.

Controllare il saldo del Reddito di Cittadinanza: come fare!

Com’è giusto che sia, ogni volta che si riceve un pagamento tutti noi vogliamo controllare se è stato effettivamente incassato.

A maggior ragione, in molti sanno che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale spesso non dà alcuna informazione precisa circa le date dei pagamenti.

È bene ribadire ancora una volta che ciò che abbiamo ipotizzato all’interno di questo articolo è, ad oggi, solo un’ipotesi appunto.

Infatti, nessuna notizia certa è ancora arrivata. Tuttavia, stando agli avvenimenti di dicembre degli anni passati, possiamo affermare che il pagamento relativo al Reddito di Cittadinanza per i vecchi percettori potrebbe essere anticipato.

Come abbiamo visto, le date potrebbero essere comprese tra il giorno 21 dicembre ed il 24 dello stesso mese.

In questo modo il Governo riuscirebbe ad incentivare i consumi natalizi e i percettori del sussidio di cittadinanza potrebbero passare le feste con maggiore tranquillità.

Ebbene, ora che abbiamo capito quando potrebbero essere le date relative al pagamento del Reddito di Cittadinanza di dicembre, andiamo a capire come controllare il nostro saldo.

È bene ricordare che il beneficiario del RdC può verificare il saldo sulla sua card in qualunque momento per scoprire se la mensilità è già stata accreditata oppure no.

Inutile parlare dei benefici che si hanno nel poter conoscere il proprio saldo, ma per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza dobbiamo ricordare che esso può essere anche utilizzato per pagare le utenze e l’affitto.

Inoltre, lo sappiamo bene, il Natale porta anche ad enormi spese per quanto riguarda i regali, i pranzi ed i cenoni.

Ma quindi, come si verifica il saldo relativo al Reddito di Cittadinanza?

È bene sapere che per verificare quanti soldi sono a disposizione sulla card ci sono diverse vie.

Il primo metodo consiste nel contattare il numero verde 800 666 888 che, ricordiamo, è gratuito sia da fisso che da mobile.

Invece, se si vuole fare la procedura fisicamente, basterà recarsi ad uno sportello ATM o Postamat e prelevare l’importo desiderato (ovviamente rimanendo nei limiti).

Quindi, il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere pagato in anticipo prima di Natale? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità!