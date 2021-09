Si prospetta un bel mese per i beneficiari del reddito di cittadinanza, che si vedranno arrivare un doppio accredito. Oltre al consueto pagamento arriverà anche l'assegno unico temporaneo. Ma di cosa si tratta? Quello che molti beneficiari del sussidio si dovranno preparare a ricevere è un sussidio transitorio, che è previsto per alcuni nuclei familiari che abbiano maturato alcuni requisiti previsti dalla legge.

Si prospetta un bel mese per i beneficiari del reddito di cittadinanza, che si vedranno arrivare un doppio accredito. Oltre al consueto pagamento arriverà anche l'assegno unico temporaneo. Ma di cosa si tratta? Quello che molti beneficiari del sussidio si dovranno preparare a ricevere è un sussidio transitorio, che è previsto per alcuni nuclei familiari che abbiano maturato alcuni requisiti previsti dalla legge. Tra questi ci sono la presenza di figli minorenni, compresi quelli adottati od in affido. E' molto importante ricordare che questo ulteriore sussidio arriverà anche in presenza di altri bonus, compre il reddito di cittadinanza.

Per riuscire ad ottenere l'assegno unico temporaneo, i diretti interessati dovranno presentare una domanda direttamente sul portale dell'Inps. Sarà necessario allegare una dichiarazione Isee aggiornata. Ricordiamo che per queste operazioni è necessario essere in possesso di uno Spid o del Cie. Per i meno tecnologici sarà possibile appoggiarsi al contact center integrato, chiamando direttamente il numero verde 803164, gratuito se si chiama da rete fissa, o il numero 06.164164, a pagamento a seconda delle tariffe applicate dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi ai patronati. Nel caso in cui i genitori siano separati legalmente o divorziari, ma abbiano l'affido condiviso dei figli, l'assegno unico temporaneo sarà diviso al 50% tra i due genitori.

Reddito di cittadinanza, doppio pagamento!

Molto semplicemente ai percettori del reddito di cittadinanza verrà erogato anche l'assegno unico temporaneo. L'importo, però, non sarà uguale per tutti: differisce a seconda del numero dei figli presenti in famiglia. Nel caso in cui i minori siano almeno tre e la famiglia abbia un'Isee inferiore ai 7.000 euro, ad esempio l'importo del assegno unico temporano viene maggiorato del 30%. Man mano che aumenta l'Isee, l'importo di questo assegno diminuisce, fino ad annullarsi nel momento in cui si superino i 50.000 euro (a questo punto, però, non si riceverebbe nemmeno il reddito di cittadinanza). Se i minori sono diversamente abili, l'importo dell'assegno aumenta di 50 euro per ogni figlio che abbia dei problemi. Possono ricevere questo assegno, oltre a quanti stiano percependo il reddito di cittadinanza, anche i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti ed i percettori di una pensione da lavoro autonomo.

L'arrivo dell'assegno unico temporaneo, comunque, ha riacceso il dibattito che ruota intorno al reddito di cittadinaza, che dovrebbe essere cambiato. Di questa idea, adesso, è la Corte dei Conti, che in una sua recente relazione ha puntato il dito su quello che non funziona di questa misura che sta tanto a cuore al Movimento 5 Stelle.

Reddito di cittadinanza: i numeri di un progetto perdente!

Per parlare del reddito di cittadinanza è necessario partire dai numeri. Il numero di assegni erogati nel mese di ottobre 2020 ammontavano a 1.368.779. Di questi solo e soltanto 352.068 sono riusciti a trovare un lavoro dopo aver presentato la domanda per ottenere il sussidio. Adesso, comunque, arriva uno dei dati più importanti e sicuramente uno dei più interessanti: di questi solo 192.851 stanno ancora lavorando attivamente. In altre parole su poco più di un milione di beneficiari, solo una piccola parte ha trovato un lavoro e lo sta continuando a tenere. Un altro dato sul quale sarebbe opportuno riflettere è la cosiddetta geografia del reddito di cittadinanza: il 66% degli assegni viene erogato sulle Isole ed al sud, il 14% al centro ed il 20% al nord.

Sul reddito di cittadinanza, però, adesso arriva l'amara verità della Corte dei Conti. Al sud sembrerebbe esserci una totale e completa assenza di occupabilità. In altre parole, stando a quanto vedono i tecnici della Corte dei Conti, sembrerebbe che al sud i beneficiari del reddito di cittadinanza intascherebbero il sussidio, pur avendo un numero limitato di possibilità occupazionali. Quello che allarma maggiormente, comunque, è che in molti casi al reddito di cittadinanza viene affiancato un lavoro svolto totalmente in nero e che di fatto falsa completamente il senso della misura e porta a sprecare denaro pubblico. Dobbiamo necessariamente ricordare che i furbetti del reddito di cittadinanza esistono e a 123.697 beneficiari è stato revocato l'assegno.

Reddito di cittadinanza: quando diventa una vera e propria truffa!

Il 36% di quanti stanno percependo il reddito di cittadinanza non è in povertà assoluta. Il 56% degli indigenti, invece, non percepisce nulla. Siamo davati a tutta una serie di paradossi. E' vero che c'è stata la pandemia, che ha cambiato le carte in giorco, ma la Corte dei Conti ha confermato che mentre c'era l'emergenza sanitaria i Centri per l'impiego hanno continuato a lavorare da remoto ed hanno garantito le attività istituzionali.

Quella su reddito di cittadinanza, alla fine, è semplicemente una battaglia politica.

Vogliono togliere il reddito di cittadinanza? Devono passare sul nostro cadavere. Devono venire qui e dirvelo in faccia - ha afffermato Giuseppe Conte - devono dirlo alle mamme che non sanno come sfamare i figli, ai papà che non arrivano a fine mese. Se vogliono togliere il reddito di cittadinanza non devono dirlo in tv, ma qui in piazza in mezzo a noi.

Forza Italia cerca, invece, la strada della riforma del sussidio. Mariastella Gelmini, ministro agli Affari regionali, ha affermato: