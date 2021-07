ficiari del reddito di cittadinanza stanno per arrivare grandi novità. Si avvicina la riforma che cambierà gli obblighi connessi al beneficio. Nuovi obblighi per la formazione e più controlli anti furbetti. Cosa cambierà per i percettori del reddito di cittadinanza? Vediamo quali saranno le nuove regole a e gli strumenti a sostegno dell'occupazione per permettere al reddito di avvicinarsi sempre di più allo scopo per il quale era stato progettato inizialmente "una rivoluzione per il mondo del lavoro".

La misura per arginare la povertà è stata più volte messa sotto inchiesta da parte del nuovo governo Draghi fin da prima dell'insediamento. In tanti infatti già all'opposizione del precedente esecutivo spingevano per l'eliminazione o almeno per una sostanziale modifica del reddito in modo tale da favorire davvero l'inserimento nel mondo del lavoro e non solo per garantire ai percettori un sussidio mensile di base.

Un punto sul quale concordano tutti è quello di introdurre più stringenti controlli per evitare che i soldi vadano nelle mani di furbetti e criminali.

Dopo le ultime proposte e gli emendamenti presentati per tentare in qualche modo di obbligare i percettori del sussidio a lavorare, si pensa a mettere in atto una nuova normativa che potrebbe cambiare le regole per poter continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza.

Se ne parla ormai da parecchi mesi, ma sembra essere finalmente arrivato il momento della svolta. Anche perchè la proposta arriva dallo stesso Ministro e dopo varie consultazioni con il comitato tecnico scientifico si stanno valutando le necessarie modifiche da apportare per rendere il beneficio più funzionale ed equo.

Sostanzialmente i punti principali da risolvere con modifiche al reddito di cittadinanza restano due: un maggiore rapporto con il mondo del lavoro, nuovi obblighi per i beneficiari in tal senso, connessi con le politiche attive e con la formazione.

E maggiori controlli preliminari per scovare i furbetti e bloccarli direttamente prima che possano ottenere il beneficio. L'eliminazione degli abusi, troppo frequenti è anche uno degli obiettivi della nuova riforma. Per fare in modo che i soldi vadano davvero a chi ne ha bisogno.

Orlando: "Servono correttivi al Reddito di Cittadinanza"

Sono ormai mesi che sia il Ministro che gli altri esponenti del governo discutono sull'importanza e sul ruolo fondamentale che ha avuto la misura economica soprattutto in questo periodo di crisi.

Il reddito di cittadinanza è stato più volte rifinanziato dal governo Draghi e lo stesso presidente ne ha sottolineato la necessità attuale di mantenerlo.

Nonostante le voci relative ad una imminente cancellazione, la smentita è arrivata oltre che dalle parole, anche dai fatti. Fondi aggiuntivi per il sostegno alla povertà, ed opinioni positive anche da parte dell'Unione Europea che ha sempre incentivato l'Italia all'utilizzo ed ampliamento di un reddito di base.

Vanno però corrette molte cose. Infatti si sta spingendo sempre di più per una riforma strutturale di tutta la misura. Cambiamenti e novità sia per chi già risulta beneficiario, che per chi dovrà richiederlo per la prima volta. Si interverrà soprattutto per evitare che il sussidio resti una forma di assistenzialismo per chi non ha voglia di lavorare e modificarlo per farlo sempre di più somigliare ad un vero e proprio ammortizzatore sociale. Al quale ricorrere in caso necessità o stati di disoccupazione senza altri sostegni al reddito.

In pratica dovranno essere migliorate le regole sui requisiti di accesso per rendere il reddito di cittadinanza più fruibile da parte di tutti, ma allo stesso tempo attuare una forte stretta sui controlli anche preventivi per evitare casi di abusi e illegalità.

Il futuro del reddito è salvo, anche se verrà presto corretto. Servono più controlli e regole, ma non verrà eliminato. Dalle parole del Ministro si possono intuire le intenzioni future. Ecco il video YouTube con la dichiarazione di Orlando, in risposta alle domande dei giornalisti pubblicato da Toscana TV.

Obbligo di studio per chi prende il Reddito di Cittadinanza

Nelle recenti settimane erano state tante le proposte da valutare in merito agli emendamenti presentati per cambiare radicalmente il futuro del reddito di cittadinanza: primo fra tutti quello di obbligare i percettori ad accettare i lavori stagionali. Soprattutto ora che sembra ci sia una grande carenza di personale nel settore. Ovviamente non è stata accolta la richiesta, era chiaro fin dall'inizio che non poteva funzionare.

Sarebbe stato troppo penalizzante non solo per i beneficiari stessi, ma soprattutto per i datori di lavoro obbligati ad accettare dipendenti anche senza alcuna esperienza o attitudine in merito alla posizione.

Perchè il problema da risolvere è proprio questo. Il fatto che gran parte dei titolari di RdC non hanno adeguata formazione e qualifiche per affrontare l'immediato inserimento lavorativo.

Una grande percentuale ha solo la licenza di scuola elementare o media e tra loro gran parte non ha mai avuto un contratto di lavoro stabile che possa certificare in un curriculum l'esperienza tale da poter essere appetibile come candidato.

Prima di garantire un lavoro, occorre infatti inserire un passaggio intermedio fondamentale per tutti: la formazione.

Su questo il governo intende intervenire con percorsi di studio mirati e personalizzati che offriranno ai beneficiari la possibilità di avere una formazione di base. Questo sarà obbligatorio e strettamente legato alle regole da seguire per non perdere il beneficio.

Nel tempo libero chi prende il reddito di cittadinanza dunque non potrà più rimanere inattivo, ma dovrà intraprendere tutte le strade possibili verso un futuro inserimento lavorativo.

Reddito di cittadinanza : le attuali regole per il lavoro

L'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata ad alcuni obblighi che coinvolgono il beneficiario e il resto del suo nucleo familiare. Si intende quando vi siano altri soggetti che abbiano compiuto la maggiore età e siano abili al lavoro e al momento disoccupati.

Tutti i componenti con queste caratteristiche dovranno presentarsi presso il centro per l'impiego di competenza, una volta contattarti per il colloquio conoscitivo.

Durante l'incontro saranno invitati a firmare la DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e a stipulare il patto di servizio che attesta lo stato di disoccupazione. Oltre a questo bisogna registrarsi sul portale ANPAL per il servizio di incrocio domanda offerta.

I beneficiari devono rispettare tutti gli accordi con il centro per l'impiego. Soprattutto nella fase iniziale devono rispondere alle chiamate per gli appuntamenti in sede.

Non possono rifiutare offerte di lavoro congrue altrimenti si perde il sussidio.

In attesa della riforma però, si dovrebbero mettere anche meglio in pratica gli altri interventi già previsti dalla legge per incentivare l'occupazione. Sfruttare maggiormente i bonus e le agevolazioni che sono destinate ai datori di lavoro per le assunzioni. Rendere questi sconti sui contributi fruibili anche per lavori a tempo determinato ad esempio.

Questo potrebbe essere una soluzione sommata all'altra novità introdotta dal governo Draghi: la possibilità di sospendere il reddito di cittadinanza quando si trova lavoro temporaneo senza però che questo comporti la perdita del beneficio e la successiva ripresentazione della domanda.

Oltre al più recente bonus per il lavoro autonomo che prevede il pagamento delle mensilità rimanenti, fino a 4000 euro in un'unica soluzione nel momento in cui il soggetto beneficiario decida di aprire la partita iva mettendosi in proprio o partecipando come socio ad altre attività.

Reddito di cittadinanza: i progetti P.U.C.

Un decreto del ministero del lavoro ha stabilito una norma che prevede un ulteriore regola per i percettori del reddito di cittadinanza. Collaborare a progetti utili alla collettività, anche detti P.U.C. per un minimo di 8 o 16 ore totali settimanali.

Questa tipologia di lavoro è simile ai lavori socialmente utili, in quanto i beneficiari del sussidio sono tenuti a rispondere alle chiamate degli enti comunali o locali, per svolgere compiti nell'ambito sociale, culturale o comunque di pubblica utilità.

L'attività da svolgere non è retribuita, e il titolare di RdC convocato per lo svolgimento dei compiti non può rifiutare pena la revoca del beneficio mensile.

Anche per questo progetto però ci sono molte problematiche ancora da chiarire. La prima è che non in tutti i comuni è stato istituito effettivamente un elenco di percettori dal quale attingere per questo tipo di attività, e l'altra è che questo obbligo non comporta poi una eventuale assunzione da parte dell'ente e non concorre dunque in alcun modo a fungere da incentivo per l'occupazione piena.

Quali sono i problemi del reddito di cittadinanza

A mettere sotto inchiesta il reddito di cittadinanza come deterrente per la ricerca attiva di lavoro sono stati molti a partire dall'introduzione del sussidio. Alla luce del bilancio dei primi due anni di funzionamento però si può dire che in effetti i problemi effettivamente ci sono stati, e molti sono ancora da risolvere.

Sono stati costretti ad ammetterlo anche alcuni tra i principali promotori della misura esponenti del movimento 5 stelle che fortemente ha voluto l'introduzione del sussidio minimo e che ne ha fatto punto di forza della campagna elettorale.

Il principale fallimento è stato nel mancato aggancio tra reddito e politiche attive del lavoro, ma non solo, nel malfunzionamento del sistema Anpal servizi e dei navigator che dovevano essere un tramite per ricollocare i beneficiari del RdC in un'ottica occupazionale.

In merito al fallimento tra RdC e lavoro il Ministro Andrea Orlando ha dichiarato che: "il più grave errore è stato quello di promettere un'occupazione ai percettori."

Il problema però è anche che una gran parte dei beneficiari di reddito di cittadinanza, secondo le statistiche sui titoli di studio, esperienze e competenze, non sono assolutamente pronti ad affrontare l'immediato collocamento. I livelli medi di istruzione infatti sono molto bassi così come spesso manca anche l'esperienza lavorativa o la qualifica professionale. Per questo soltanto la dichiarazione di disponibilità e il patto di servizio non sono sufficienti a garantire un posto di lavoro.

Una grande percentuale dei percettori infatti può tranquillamente affermare di non aver ricevuto neanche una sola concreta offerta di lavoro congrua, che non sia stata quella dei lavori socialmente utili comunali.

Che però sono obbligatori, gratuiti e soprattutto sporadici. Quella del rafforzamento delle politiche attive per il lavoro quindi è la prima questione da risolvere. Non solo per il reddito di cittadinanza, ma anche per il resto dei giovani diplomati e laureati che risultano inoccupati e disincentivati anche nella ricerca perchè non incoraggiati dallo stesso sistema.