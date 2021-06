Dare nuovo slancio al lavoro stagionale obbligando le persone beneficiarie di reddito di cittadinanza ad accettare opportunità di lavoro stagionale entro 100 chilometri dalla propria residenza "pena la decadenza del beneficio”. Ma se la retribuzione mensile è inferiore all’importo percepito come Rdc, viene riconosciuto dall’Inps una somma integrativa. Questa in sintesi la proposta di emendamento della rappresentante palermitana Valentina D'Orso del Movimento 5 Stelle al dl Sostegni bis.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Fornire lavoro stagionale a persone con Reddito di cittadinanza, i beneficiari, però, dovranno accettare, pena il ritiro del beneficio, l'opportunità di lavoro stagionale fino a 100 chilometri di distanza dal luogo di residenza. L’idea alla base dell’emendamento proposto ( quindi non ancora apporvato) dalla pentastellata Valentina D'Orso al dl Sostegni bis è di sospendere la fruizione dei beneficio e usufruire di un importo intergativo riconosciuto dall’Inps, qualora la retribuzione mensile risulti inferiore all’importo di Rdc.

In altre parole i beneficiari godranno del Rdc integrato INPS. Invece Roberto Pera ( Forza Italia) propone detrazioni totali per le imprese che impiegano lavoratori del settore e che percepiscono Rem o Rdc o che sono in cassa integrazione Covid.

La Commissione Bilancio sta esaminando molti emendamenti al decreto in tema non solo di reddito di cittadinanza ma anche di reddito di emergenza. Alcuni sono adatti a risolvere i problemi verificatisi nelle ultime settimane. È noto, infatti, che alla ripresa delle attività molti ristoratori e titolari di stabilimenti balneari hanno riscontrato una carenza di personale.

Il caso vede da un lato i datori di lavoro, che colpevolizzano sia la cassa integrazione che il reddito di cittadinanza, vedendoli come ostacoli alla ricerca di un lavoro, dall'altro i lavoratori, che ritengono che il livello salariale offerto sia troppo basso per consentire un lavoro dignitoso. Il Pd ha chiesto altri 30 milioni di euro per il job center nel 2022, mentre Amitrano del M5S ha suggerito che il ministero del Lavoro promuova progetti per l'occupazione a favore dei beneficiari utilizzando delle convezioni apposite con le società a partecipazione statale.

Il gruppo Fratelli d’ Italia richiede a chi percepisce il reddito di partecipare a corsi di formazione obbligatori, mentre la Lega propone di ridurre del 10% annui la cifra stanziata per la distribuzione del beneficio. Quanto al reddito di emergenza, Leu e SI ne hanno chiesto la proroga fino alla fine di ottobre di quest'anno.

Reddito di cittadinanza le polemiche: niente stagionali? No basta pagare di più

L'estate è appena iniziata, in Italia l'impatto negativo del reddito di cittadinanza sui lavoratori stagionali ha suscitato molte polemiche. "Non l'hanno trovata" è stata la denuncia delle associazioni di categoria da ogni parte d’Italia. Il governatore della regione Campania De Luca è forse stato il primo a lanciare l’ allarme.

Oggi molti imprenditori della Toscana riconoscono che mancano tanti lavoratori stagionali. Il problema è lo stesso: durante il colloquio i giovani hanno un asso nella manica ovvero il reddito di cittadinanza: non accetteranno mai le condizioni previste, pensando di poter ottenere di più con il sussidio. Ma non finisce qui. Sono in tanti a suggerire ai datori di lavoro di lavorare alle loro condizioni ma in nero. In questo modo, i lavoratori stagionali ricevono contemporaneamente salario e reddito di cittadinanza ottenendo un più che congruo stipendio mensile.

In Italia il problema è molto più serio di quello che si pensa. Quando il Rdc è stato introdotto oltre due anni fa dal Movimento 5 stelle (utilizzandolo come cavallo di battaglia per vincere le elezioni), era evidente che avrebbe avuto effetti devastanti in un paese come l’Italia dove il tasso di disoccupazione giovanile è il più alto risposto agli altri Paesi d’Europa . Molti sono i giovani ( soprattutto quelli che sono privi di qualunque tipo di qualifica) che sono disincentivati a lavorare, preferiscono percepire un sussidio piuttosto che andare a lavorare.

Questa è la situazione da un lato, ma come si dice la verità sta nel mezzo, anche le le diverse lamentele da parte di molti imprenditori non sono del tutto fondate. Offrire uno stipendio ridicolo ad un ragazzo che percepisce un reddito da cittadinanza ad esempio di 500 euro, sbandierando la famosa opportunità di crescita non può essere la soluzione. Soprattutto nel settore del turismo si son registrati contratti da fame a fronte di orari di lavoro insostenibili. Forse sarebbe il caso che anche le imprese adeguassero a quella che è la realtà del mercato.

Reddito di cittadinanza: cosa cambia

Dunque ci sono novità sul Reddito di cittadinanza. Al fine di promuovere il lavoro stagionale per le persone con rdc, Valentina D’Orso, la rappresentante di Palermo del M5S, ha proposto di modificare il sistema di riconoscimento del sussidio. La proposta di emendamento non è ancora stato approvato, ma vediamo più in dettaglio cosa prevede. In pratica, il beneficiario dell'agevolazione dovrà accogliere l’opportunità di lavoro stagionale entro i 100 km da dove resiede "pena la decadenza dei benefici", la fruizione dei benefici sarà sospesa, ma godrà della quota di integrazione versata dall'INPS in nei seguenti casi la retribuzione mensile è inferiore al reddito di cittadinanza.

La motivazione sottostante è quella di consolidare la prassi della regolarità dei contratti di lavoro fortificando così la guerra al lavoro nero. La proposta della pentastellata non è l’unica richiesta di modifica a quelli che sono i sistemi che regolano il reddito di cittadinanza.

Infatti sono state numerose le modifiche al decreto in esame in Commissione Bilancio in tema di reddito di emergenza e reddito di cittadinanza.

C'è chi, almeno negli intenti, punta a sopperire alla mancanza di dipendenti rilevata e lamentata da molti ristoratori e titolari di stabilimenti balneari. Ad esempio, Roberto Pella di Forza Italia ha proposto un altro emendamento che prevede la detrazione fiscale totale per le imprese del turismo che impiegano lavoratori del settore percettori di Rem, di Rdc in cig covid.

Dal canto suo, per promuovere il rapporto tra reddito di cittadinanza e politiche attive, il Partito democratico richiede altri 30 milioni di euro di finanziamento per i centri per l'impiego nel 2022. Al contrario, Fratelli d'Italia richiede a coloro che ricevono sussidi di partecipare a corsi di formazione obbligatori, mentre la Lega raccomanda una riduzione annuale del 10% delle quote di rdc. Intanto, ecco i numeri: a fine maggio l'Inps aveva ricevuto 992.000 domande di reddito di emergenza.

Intanto l’opportunità di richiedere le tre mensilità in più ( riferita ai mesi di marzo, aprile e maggio) riconosciute dal decreto sostegni 1 è sfumata il 31 maggio scorso, termine di scadenza per inoltrare la domanda.

L’Inps informa che sono state accolte circa il 60% delle domande giunte entro il mese di aprile.

Reddito di cittadinanza: detrazioni per chi assume disoccupati

Cesare Damiano (già Ministro del lavoro ai tempi di Romano Prodi) lancia una proposta volta ad andare oltre le polemiche insorte intorno alla misura fortemente voluta dal movimento 5 stelle. Damiano propone una detrazione totale a vantaggio dei datori di lavoro che assumo persone che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Secondo Damiano la base su cui partire è la distinzione tra Reddito di cittadinanza e Cassa Integrazione. Nell’Ipotesi di cassa integrazione il rapporto di lavoro resta in piedi lavoratori non lo perdono, solo in attesa di riprendere l’attività lavorativa, ed è proprio questa la caratteristica principale ossia preservare il posto di lavoro.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, invece, i beneficiari sono soggetti disoccupati.

“Ci siamo trovati di fronte a casi di rifiuto delle offerte di lavoro da parte di queste persone, come denunciano molti imprenditori del settore del turismo attualmente in forte ripresa” - continua Damiano- “ il problema è diventato più che mai d'attualità con la ripresa del turismo e delle attività stagionali”.

Come spiega Damiano sono in tanti a rifiutare un lavoro da ottocento o mille euro mensili, a fronte di un sussidio di 780 euro. La proposta del democratico parte proprio dagli stipendi, ma quelli reali dei veri e propri contratti di lavoro, che in tanti fingono di ignorarne l’esistenza.

Se si prende ad esempio il settore turistico la retribuzione media mensile di un lavoratore è pari a circa 1300/1400 euro lordi al mese per un numero di ore settimanali pari a quaranta spalmate su 5 giornate di lavoro.

La proposta di Damiano è di spingere un datore di lavoro ad assumere a tempo pieno un cittadino che percepisce Reddito di cittadinanza garantendogli lo stipendio pieno, utilizzando una quota di Rdc ( apri al 30/40%) a sconto per aver assunto in modo trasparente e a tempo pieno.

Damiano specifica quelli che potrebbero essere i vantaggi da entrambe le parti, sia lato datore di lavoro che lato lavoratore. Infatti gli imprenditori sarebbero avvantaggiati dall’assumere personale utile in modo legale e trasparente e per di più con lo sconto.

I lavoratori saranno incentivati dall’opportunità di ricevere importi maggiori rispetto al reddito di cittadinanza, maggiori contributi ai fini pensionistici, oltre a tutta una serie di ulteriori benefit contrattuali come ad esempio trattamento di fine rapporto, scatti di anzianità, tredicesima.

“In tempo di emergenza e di ripresa facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro potrebbe aiutare tutti e andare nella direzione della inclusione sociale invocata da Draghi".

Gli altri emendamenti al Decreto sostegni bis

Come abbiamo detto sono diversi gli emendamenti collezionati dal decreto sostegni bis. I Cinquestelle continuano a perseguire la strada della proroga del Superbonus con ampliamento ad altre tipologie di intervento, della bonifica dell’amianto, del verde e del parcheggio delle biciclette.

La maggioranza invece punta sul taglio dell’Iva su car sharing, bici, scooter e monopattini a noleggio.

Tra le varie proposte anche il rifinanziamento dell’eco bonus auto con risorse che oscillano tra i quattrocento e i cinquecento milioni di euro.