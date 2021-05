Il progetto era ambizioso e senza precedenti: avrebbe dovuto cancellare la povertà. Tirando le somme, però, il reddito di cittadinanza ha perso. Mario Draghi, comunque vada, all'indomani del proprio insediamento ne ha riconosciuta l'importanza sociale, in un contesto storico come quello attuale, nel quale l'economia italiana è stata messa in ginocchio dalla pandemia e dove la chiusura della aziende continua a mettere sulla strada molti lavoratori.

Il reddito di cittadinanza, però, ha perso la sua partita. Il Movimento 5 Stelle aveva delle aspettative molto ambizione nei confronti di questa misura, ma, dati alla mano, tra il 2018 ed il 2019 - stando ai dati Eurostat - è stato registrato un calo del 2% delle persone che si ritrovano in una situazione di disagio economico. Un milione di persone, che senza dubbio potranno dire grazie al sussidio introdotto dal primo Governo Conte, ma un numero non sufficiente per giustificare la spesa che il nostro Erario ha effettuato per continuare a garantire la misura.

Reddito di cittadinanza, i problemi di fondo!

Quali sono i problemi di questa misura? Uno dei più principali è proprio nella filosofia di fondo che ha portato all'introduzione del reddito di cittadinanza: avrebbe dovuto accompagnare le famiglie fuori da una situazione contrassegnata dalla povertà e - grazie all'aiuto dei centri per l'impiego, dei comuni e delle Regioni - avrebbe dovuto accompagnarle verso una piena occupazione. In questo contesto un ruolo molto importante lo avrebbero dovuto giocare i navigator. Un traguardo che alla fine non è giunto, complice anche lo scoppio della pandemia. Il Covid 19, oggi come oggi, è difficile dire quanto abbia inciso sull'impossibilità di trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza o quanto costituisca semplicemente una scusa. Ci mancano parametri di confronto!

E' proprio per questo che negli ambienti di Governo si continua a discutere su quello che dovrebbe essere il futuro del reddito di cittadinanza. Sul tavolo sono state messe molte ipotesi ed opzioni. Al momento, comunque, sembra che questa misura non sia riuscita ancora a trovare una propria identità, un proprio ruolo all'interno della società.

La prima domanda che è necessario porsi sul reddito di cittadinanza, infatti, è che cosa sia in realtà? Un sostegno economico? Una politica attiva per la ricerca di un impiego? Se è solo un sostegno economico, il suo compito lo ha centrato in pieno. I soldi, bene o male arrivano. Se è una politica attiva per reinserire le persone nel mondo del lavoro, appare abbastanza chiaro che ha perso su tutti i fronti. Comunque vada le lacune non sono mancate, anche per colpa della politica: fino allo scorso mese mancavano i decreti attuativi, perché la misura entrasse a regime. Solo nei giorni scorsi è arrivato un decreto con il quale si riconosce ai beneficiari del reddito di cittadinanza un bonus per l'apertura di un'attività.

Un futuro dalle ore contate?

Molti beneficiari della prima ora del reddito di cittadinanza stanno ancora continuando a percepire il sussidio. Molti di loro hanno superato lo scoglio delle prime 18 mensilità e molto probabilmente continueranno a riceverlo anche oltre i 36 mesi, perché al momento non ci sono dei limiti sulle volte che questa misura possa essere rinnovata.

Il rischio è quello di ritrovarci dei percettori cronici di questo sussidio. Persone che saranno stipendiate a tempo indeterminato dal reddito di cittadinanza. Tra queste ci rientrano fannulloni, malviventi o persone che avrebbero voglia di lavorare, ma non si riescono a ricollocare sul mondo del lavoro. Non è immaginabile pensare che sia sufficiente inserire nei centri per l'impiego qualcosa come 3.000 navigator e sperare che per magia questi riescano a trovare un lavoro per queste persone. Sono le aziende che creano un lavoro e se una persona da anni è fuori dal mercato, difficilmente potrà avere le competenze adatte per essere appetibile. I risultati nel breve termine non ci possono essere, perché dovrebbero passare da una riqualificazione di queste persone.

Una politica attiva del lavoro deve essere supportata nel tempo, permettere la riqualificazione professionale delle persone. Non si può sperare che dall'oggi al domani, chi non ha mai lavorato, riesca a farlo, soprattutto se non si è mai aggiornato. Ma nello stesso tempo non si può accettare che il reddito di cittadinanza venga riconosciuto a tempo indeterminato a persone che non abbiano vogllia di scommettere su se stesse e non abbiano intenzione di migliorare la propria condizione di vita. La dignità è anche nell'avere un lavoro, non importa quale sia. Purché sia onesto.

Gli attacchi al reddito di cittadinanza!

Il reddito di cittadinanza, poi, finisce al centro del dibattito pubblico. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sembra avercela proprio con il sussidio. Andando, comunque, a puntare il dito contro uno dei problemi che hanno sempre accompagnato questa misura: i fannulloni.

Non ci sono stagionali per una ricaduta negativa del reddito di cittadinanza. E chi ha il reddito di cittadinanza deve dare la propria disponibilità a fare lavori stagionali con un incremento di 500 euro. Cioè deve rispondere con un impegno di lavoro o il reddito diventa una misura corruttiva anziché di solidarietà sociale.

De Luca ha poi aggiunto: