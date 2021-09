Il reddito di cittadinanza torna come tema di attualità. In una infuocata discussione tra i big della politica in vista delle prossime elezioni elettorali a livello locale, il reddito di cittadinanza è tra l'abolizione, voluta da Lega e Fratelli d'Italia, e la conferma voluta da PD e Movimento Cinque Stelle. Ma nel frattempo arriva una proposta shock di Codacons che richiede la sospensione del reddito di cittadinanza per chi non ha il Green Pass.

[ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI] Clicca qui ORA e scopri come ottenere INVESTIMENTI passivi a basso rischio e ad ALTO RENDIMENTO. Ottieni un 10% in più con il lending crowdfunding in Italia.

Il reddito di cittadinanza torna come tema di attualità. Le ultime settimane di comizi elettorali sono il banco per rimettere in discussione il reddito di cittadinanza. Soprattutto la destra con la Lega e Fratelli d'Italia è a tuonare contro chi seduto sul divano percepisce fino a 800 euro al mese, rispetto a chi invece si alza alle 6 per andare a lavorare e prendere sempre 800 euro al mese. Ma la questione è molto più articolata delle posizioni elettorali dei due segretari di partito. Senza dimenticare che il senatore Matteo Salvini era al governo con il Movimento Cinque Stelle, autore e fautore del reddito di cittadinanza. Ma si sa che spesso la politica non è fare il bene della collettività! Raccogliere voti e consensi anche sparando su una misura che la stessa OCSE ha invece ritenuto utile e necessaria per contrastare la povertà dilagante che si è creata dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19.

Ma ora a fare una proposta shock è il Codacons. E se questa proposta diventerà norma, allora ci saranno molti percettori del reddito di cittadinanza che perderanno il sostegno economico. La proposta mette in relazione il Green Pass con il reddito di cittadinanza.

Ma al di là delle varie "boutade" che arrivano sul reddito di cittadinanza, sicuramente questa prestazione deve essere aggiustata.

Reddito di cittadinanza: pagamenti sospesi senza Green Pass

Il Green Pass diventa obbligatorio dal 15 ottobre per poter accedere al posto di lavoro sia esso nel settore pubblico che privato. Il decreto Green Pass varato il 16 settembre concede un mese sia a lavoratori che ai datori di lavoro per adeguarsi, pena la sospensione dal lavoro per i primi con annessa sospensione della busta paga, e multe sia per i primi che i secondi.

Ma se per i lavoratori il Green Pass diventa obbligatorio, chi percepisce il reddito di cittadinanza perchè può stare seduto sul divano senza essere in possesso del Green Pass? La domanda l'ha posta il Codacons che ha lanciato la sua proposta. Sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza ai chi non si sottopone al vaccino Covid 19.

Di fatto l’esecutivo ha introdotto l’obbligo della vaccinazione per i lavoratori, prevedendo la sospensione dello stipendio per chi non si vaccina – spiega il presidente Carlo Rienzi – Lo stesso principio va adesso applicato sia a chi percepisce il reddito di cittadinanza, sia ai pensionati, istituendo la sospensione del sussidio voluto dal M5S nei confronti degli aventi diritto che risultino non vaccinati, e la sospensione della pensione per quegli anziani che rifiutano la vaccinazione.

Una proposta rivoluzionaria che non fa altro che alimentare la discussione non sempre propositiva sia sul tema della vaccinazione che del Green Pass.

Reddito di cittadinanza: quando viene sospeso

La misura di contrasto alla povertà, ma anche di inclusione e di politica attiva del lavoro, nella sua "normazione" ha già delle occasioni in cui è sospeso. Il rifiuto delle proposte di lavoro avanzate dai centri per l'impiego fa scattare la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Dopo il terzo rifiuto durante i primi 18 mesi di erogazione del reddito di cittadinanza, e dopo il primo rifiuto al rinnovo della misura, l'Inps deve sospendere le ricariche e revocare la misura. Ma è effettivamente così? Non proprio. Ed è per questo che all'unanimità, chi con richieste estreme e chi con richieste di modifiche, il mondo politico è d'accordo che così come è impostato il reddito di cittadinanza non può funzionario.

Nel principio ispiratore del reddito di cittadinanza, secondo il premier Mario Draghi, non c'è nulla da eccepire. Il principio è condivisibile. E prima delle ferie estive aveva anche detto

È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, riformato e come cambierà la platea dei beneficiari.

Ma ora è il momento della riforma, altrimenti da strumento per la ricollocazione nel mondo del lavoro si trasforma in mera misura assistenziale.

Reddito di cittadinanza: come funziona

Per poter accedere al reddito di cittadinanza, i potenziali beneficiari devono farne domanda. Ma devono anche rispettare dei requisiti, da quelli residenziali, alla condizione economica-reddituale. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'Inps attraverso una ricarica su una carta, emessa da Poste Italiane. L'importo è caricato mensilmente dall'istituto nazionale per la previdenza sociale per diciotto mesi. La somma accreditata che è in funzione della composizione del nucleo famigliare, del reddito percepito e della presenza o meno di un canone di affitto, può essere utilizzata per gli acquisti giornalieri, ma per esempio non può essere usata per giocare alle slot machine.

Prima di percepire il reddito di cittadinanza, i componenti del nucleo famigliare beneficiario della misura, che sono in età di lavoro e che possono lavorare, devono sottoscrivere un patto per il lavoro con il centro per l'impiego, sulla base delle competenze dei potenziali lavoratori.

Il centro per l'impiego fa in modo che sulla base delle caratteristiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza, siano formulate delle proposte di lavoro. Queste devono essere congrue, ossia

ci deve essere coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico non devono superare determinati parametri che variano all'aumentare dei mesi di erogazione del reddito di cittadinanza;

di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico non devono superare determinati parametri che variano all'aumentare dei mesi di erogazione del reddito di cittadinanza; la durata dello stato di disoccupazione.

Il terzo rifiuto da parte del percettore del reddito di cittadinanza fa scattare la revoca della misura.

Reddito di cittadinanza: le proposte di modifica

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rispettivamente leader della Lega e Fratelli d'Italia, hanno ritrovato una forte sintonia sul reddito di cittadinanza invocando l'abolizione. Il PD e Movimento Cinque Stelle invece lo difendono ma sono aperti a dei cambiamenti. Ed il famoso referendum di abolizione richiesto da Matteo Renzo di Italia Viva è andato in soffitta. In tutto ciò, Mario Draghi detta la linea ed ha dato mandato ad una commissione tecnica in seno al ministero del lavoro di trovare i correttivi necessari per fare in modo che il reddito di cittadinanza, che ricordiamo ce l'hanno tutti i paesi dell'Unione Europea (ad esclusione della Grecia), diventi una misura di sostegno al lavoro.

Come ha chiesto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, da reddito di cittadinanza deve diventare lavoro di cittadinanza.

Le proposte di modifica si muovono su tre assi.

L'importo. Sicuramente troppo alto per essere un sostegno temporaneo, e soprattutto troppo alto per i nuclei famigliari composti da un solo componente.

Una perequazione che mette in relazione l'importo del reddito di cittadinanza con il costo della vita. Chi percepisce il reddito di cittadinanza al Sud potrebbe avere un importo diverso rispetto ad una famiglia del nord laddove il costo della vita è maggiore.

Aumentare la platea dei beneficiari includendo anche gli stranieri poveri extracomunitari che sono in Italia da cinque anni e non dieci come richiesto dal reddito di cittadinanza. Anche la Caritas punta il dito su questo punto e dall'analisi delle erogazioni del reddito di cittadinanza del 2020 rileva che con 8 miliardi stanziati dallo Stato in quell'anno, una cifra superiore a quella di molti altri Paesi, appena il 44% delle famiglie povere ha avuto accesso al Reddito, il 56% ne è rimasto escluso.

Pagamento Reddito di cittadinanza senza Green Pass: sospensione come per la busta paga?

Il decreto Green Pass 2 del 16 settembre ha introdotto l'obbligo del certificato verde per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Dal 15 ottobre per entrare in fabbrica, in ufficio o semplicemente a lavorare in un bar ci vorrà il Green Pass. Chi è sorpreso senza green pass rischia una multa che può arrivare fino a 1.500 euro. Anche il datore di lavoro rischia la multa se a seguito di controlli si appura che lo stesso non abbia messo in campo le misure per la verifica del possesso del green pass da parte dei lavoratori. I 30 giorni intercorrenti tra il decreto del 16 settembre e l'avvio della norma servono proprio per mettere in piedi i sistemi di controllo.

Per chi non ha il green pass c'è anche la sospensione dal lavoro con la conseguente sospensione della busta paga. Questa condizione si protrae fino al giorno di presentazione del green pass. Resta però salvo il posto di lavoro, per cui i datori di lavoro non possono licenziare.

E se l'obbligo del green pass venisse anche richiesto ai percettori del Reddito di Cittadinanza? In effetti i beneficiari di questa misura dovrebbe accettare la proposta di lavoro fornita dal centro per l'impiego. Dunque sono dei lavoratori in attesa di entrare nel mondo del lavoro. E percependo un assegno e come se percepissero un "emolumento" senza lavorare. Al pari di un lavoratore anche il percettore del reddito di cittadinanza dovrà avere il green pass. Ma è così? No. Per ora solo una proposta di Codacons che potrebbe però trasformarsi in una seria proposta valutabile da chi sta mettendo le mani alla riforma del reddito di cittadinanza.

Sulle implicazioni dell'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro ho scritto Busta paga ottobre: Draghi la cambia! Ecco come, dove c'è l'approfondimento sui rischi di sospensione dello stipendio per chi non ha il green pass.