Reddito di Base: in attesa di ricevere informazioni da parte dell’UE sull’approvazione della misura a stampo europeo, arriva il via libera all’RBI (Reddito di Base Incondizionato) da 800 euro al mese, senza ISEE. Vediamo come beneficiare dell’accredito mensile da subito e tutte le ultime novità a riguardo.

Reddito di Base: in attesa di ricevere informazioni da parte dell’UE sull’approvazione della misura a stampo europeo, arriva il via libera all’RBI (Reddito di Base Incondizionato) da 800 euro al mese, senza ISEE. Vediamo come beneficiare dell’accredito mensile da subito e tutte le ultime novità a riguardo.

Mentre si avvicina la scadenza per la raccolta firme utile a portare il Reddito di Base in Parlamento Europeo, altre iniziative sono state recentemente adottate su base locale per sperimentale l’effettiva funzionalità del Reddito di Base per tutti e no ISEE.

In tanti lo ignorano, ma è già possibile ricevere il Reddito di Base incondizionato (RBI) da 800 euro per 12 mensilità.

Vediamo subito quali sono le ultime novità in tema di Reddito di Base, i requisiti da rispettare per accedere agli 800 euro al mese e chi potrà beneficiare dell’accredito mensile senza dover attendere l’attivazione del Reddito di Base Universale no ISEE da parte dell’Unione Europea.

Ecco tutti gli aggiornamenti.

Reddito di Base, 800 euro a tutti dal 25 giugno 2022: in cosa consiste e a chi spetta

Prima di soffermarci sulla modalità di ottenimento del RBI da 800 euro è necessario dare qualche accenno sul Reddito di Base a stampo europeo.

La misura mira a garantire un sostegno economico di base a tutti i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, in modo da assicurargli un’esistenza libera e dignitosa.

Tutti potranno accedere al Reddito di Base: studenti, pensionati, lavoratori, disoccupati, inoccupati. E poi ancora: donne, adolescenti, bambini e famiglie, qualunque sia la condizione reddituale del richiedente.

Il Reddito di Base Universale non solo non ha nulla a che vedere con la condizione lavorativa dei beneficiari, ma spetta a chiunque a prescindere dall’ISEE.

Per quanto concerne gli importi, invece, nessuna indicazione è ancora stata ufficializzata anche se, da voci di corridoio, l’accredito mensile dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro.

Attenzione, si tratta solo di ipotesi: l’entrata in vigore del Reddito di Base no ISEE è ancora lontana. A breve si chiuderà il primo step, quello della raccolta firme attivata in tutti i paesi aderenti all’UE, per portare il Reddito di Base in Parlamento Europeo.

La raccolta dei consensi scadrà il 25 giugno 2022. Se ancora non hai provveduto a rilasciare la tua firma, e vorresti dare il tuo contributo all’attivazione della misura, puoi farlo cliccando sul seguente link: https://it.eci-ubi.eu.

Reddito di Base no ISEE, 800 euro a tutti da 20 giugno 2022: di cosa si tratta?

Viste le caratteristiche più importanti del Reddito di Base no ISEE pensato a livello Europeo, concentriamoci sulla misura già attiva e che permette di ottenere già da subito 800 euro.

Stiamo parlando del Reddito di Base legato all’iniziativa “UBI4ALL” portata avanti dall’ONG, l’organizzazione nata allo scopo di testare l’RBD in diversi Paesi.

Diversamente da come si potrebbe pensare, non si tratta di un’iniziativa di recente introduzione, ma la sua entrata in scena risale al 2020. Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, di cosa si tratta.

Il Reddito di Base così formulato garantisce a specifici beneficiari l’accesso ad un contributo mensile di 800 euro. Non esistono specifici requisiti da rispettare per accedere alla misura che su questo su si differenzia molto dal Reddito di Base “ufficiale”.

Mentre il Reddito di Base UE spetta a tutti a prescindere dall’ISEE, dall’età anagrafica dei richiedenti e dallo stato occupazionale, gli 800 euro messi a disposizione da UBI4ALL spettano solo a chi supera l’età dei 16 anni.

Detto questo, vediamo subito come partecipare all’estrazione del 20 giugno 2022 e quelle successive.

Reddito di Base, non serve l’ISEE: 800 euro dal 20 giugno? Ecco come averlo per un anno

Se sei un cittadino over 16 non ti resta che sfidare la fortuna e partecipare al concorso UBI4ALL per ottenere il Reddito di Base no ISEE da 800 euro.

Occhio però alla tempistica perché la data della prossima estrazione è già stabilita: il 20 giugno 2022 ci sarà la prossima estrazione.

Se sarai tra i fortunati potrai aggiudicarti il Reddito di Base di 800 euro per un intero anno.

Nel caso in cui non riuscisse a partecipare all’estrazione, non c’è da disperare. UBI4ALL è già alle prese con l’organizzazione del prossimo concorso, quello previsto dopo il 20 giugno.

L’ONG sta infatti raccogliendo i fondi per dare l’ok alla quarta estrazione che attribuirà al fortunato vincitore nuovi 800 euro a titolo di Reddito di Base.

Gli interessati alla terza estrazione, quella del 20 giugno 2022, potranno partecipare collegandosi al sito ubi4all.eu. Attenzione, dunque, perché la fortuna potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Nel frattempo, consigliamo ai nostri lettori di firmare la petizione online sul Reddito di Base Europeo.

Pur essendo la raccolta a buon punto, servono almeno un milione di consensi affinché il Reddito di Base possa essere discusso in Parlamento Europeo.