Reddito di Base: mentre attendiamo notizie ufficiali dall’Unione Europea, c’è già un modo per ottenere 800 euro al mese! Ecco come presentare richiesta ora.

Sentiamo ormai parlare di Reddito di Base da molto tempo, senza che però si abbiano notizie ufficiali sull’attivazione della misura.

Anche se qualcosa sembra finalmente muoversi, in effetti, l’agevolazione che dovrebbe consentire a tutti di ricevere una somma mensile non è stata ufficializzata dal Parlamento Europeo.

Eppure, ci sono ottime possibilità: di recente, ad esempio, sono partiti vari progetti su base locale. Progetti volti a testare l’effettiva fattibilità di un Reddito di Base per tutti.

E, forse non tutti lo sanno, c’è anche la possibilità di ricevere già da ora il proprio accredito mensile, per un periodo massimo di un anno.

Si tratta di un’iniziativa indipendente, alla quale possono accedere anche gli italiani interessati.

Reddito di Base: alcune specifiche dell’agevolazione

Prima di occuparci di questo particolare Reddito di Base attivo già ora, cerchiamo di capire di cosa si tratta, per i lettori che non ne hanno mai sentito parlare.

Con Reddito di Base o RBI intendiamo la misura che dovrebbe essere concessa su base incondizionata a tutti i cittadini europei.

Si parla dell’introduzione di un sostegno di base per tutti gli europei ormai da tempo, per varie ragioni.

Quella principale è che si intende concedere delle migliori condizioni di vita a coloro che vivono in Europa; sia a chi è disoccupato, sia a chi lavora.

La misura, infatti, qualora venga attivata, verrà concessa sia a chi non possiede un’occupazione stabile, sia ai lavoratori.

Il Reddito di Base, in effetti, non c’entra nulla con lo stato occupazionale di chi lo percepisce. Il sussidio, che probabilmente verrà concesso su base mensile, è volta a migliorare la qualità globale della vita degli europei.

Reddito di Base attivo adesso: di cosa si tratta?

Ma ci occuperemo del Reddito di Base ufficiale, che (si spera) diverrà realtà in Unione Europea, a breve.

Per prima cosa, infatti, vogliamo analizzare la misura attualmente attiva e che si può già richiedere, ad opera di un’associazione ONG.

Non sono in molti a conoscere l’iniziativa portata avanti da UBI4ALL, l’ONG che ha deciso di sperimentare un proprio Reddito di Base già da qualche tempo.

UBI4ALL è un’organizzazione nata proprio per promuovere l’adozione del RBI. Ricordiamo infatti che “UBI” è l’acronimo di Universal Basic Income, la traduzione inglese del Reddito di Base.

L’iniziativa dell'ONG è attiva già dal 2020, anno in cui ha preso avvio ufficiale: si intende concedere 800 euro al mese per un anno a determinati fortunati.

UBI4ALL ha infatti organizzato, con cadenza annuale, una sorta di lotteria, nella quale è stata messa in palio tale somma mensile per un fortunato vincitore.

Chiunque, purché cittadino europeo, può partecipare all’estrazione annuale e sperare di vincere il premio tanto ambito.

C’è un’unica differenza col Reddito di Base “ufficiale”: quello concesso da UBI4ALL è accessibile solo a partire dal sedicesimo anno di età.

Invece, il RBI auspicato in Europa dovrebbe essere concesso a tutti, anche ai bambini.

Reddito di Base: 800 euro dal 20 giugno, ecco come!

Gli interessati che abbiano già compiuto sedici anni possono dunque tentare la sorte e partecipare al concorso UBI4ALL per ricevere il Reddito di Base.

Attenzione, perché c’è davvero poco tempo per poter accedere all’estrazione: la prossima è infatti fissata alla data del 20 giugno 2022.

In tale giornata sarà estratto il nuovo, fortunato vincitore che potrà ottenere 800 euro mensili per un anno intero.

Ma, qualora non si riesca a partecipare entro la data prestabilita o se si volesse ritentare per l’estrazione successiva, non c’è alcun problema. UBI4ALL sta già organizzando la prossima estrazione, successiva al 20 giugno.

L’ONG è infatti già impegnata nella successiva raccolta, per organizzare cioè la quarta estrazione concedere il Reddito di Base ad altri fortunati.

L’organizzazione dell’estrazione dipende strettamente dalle donazioni degli utenti. I fondi per finanziare il Reddito di Base del fortunato vincitore derivano infatti da campagne di crowdfunding e da donazioni.

In ogni caso, c’è ancora qualche giorno per partecipare alla terza estrazione. Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi al sito ubi4all.eu e registrarsi all’estrazione.

Il giorno del sorteggio, l’intera procedura verrà trasmessa in live streaming, durante il quale verrà comunicato il numero associato al vincitore.

Reddito di Base ufficiale: a che punto siamo con l’attivazione

Tralasciando l’encomiabile iniziativa dell’ONG UBI4ALL, cerchiamo adesso di capire a che punto siamo con l’attivazione del Reddito di Base in Europa.

In questo momento, è attiva un’operazione di raccolta firme, aperta a tutti i cittadini europei e raggiungibile al sito eci.ec.europa.eu.

Si può, dunque, firmare una petizione ufficiale, che ha come fine ultimo la presentazione della proposta di un Reddito di Base al Parlamento Europeo.

La raccolta firme e la relativa petizione ha preso avvio lo scorso 25 settembre 2020 ed è attualmente in fase di chiusura.

Siamo cioè nell’ultima fase della raccolta, che si concluderà ufficialmente il prossimo 25 giugno 2022.

Entro tale data, andranno raccolte un milione di firme: è questa la cifra necessaria per poter presentare ufficialmente la petizione al parlamento UE.

Reddito di Base: cosa succede dopo il 25 giugno?

Quella del 25 giugno 2022 è dunque una data fondamentale per il Reddito di Base. Se, entro tale data, verrà raggiunto il milione di firme, la petizione potrà essere presentata al Parlamento Europeo.

In caso contrario, purtroppo, il mancato raggiungimento del numero minimo non consentirà la discussione in merito al RBI a livello UE.

Discussione che, per l’appunto, è prevista per la fine del mese, ma che dipende strettamente dall’adesione degli europei alla petizione.

C’è da dire che sono moltissimi i Paesi che hanno accolto la notizia di un Reddito di Base con entusiasmo.

Nel nostro Paese, ad esempio, la quota minima prevista ha superato di gran lunga il 100%. Alla data del 13 giugno, anzi, l’esatta percentuale era del 111,32%.

Anche altri Paesi hanno raggiunto cifre abbastanza elevate: alcuni esempi sono rappresentati dalla Slovenia (119,20%) e dalla Spagna (102,86%).

Il numero totale dei firmatari è però ancora lontano dal milione.

Il Reddito di Base, dunque, non convince tutti gli europei. Una delle motivazioni è relativa ai finanziamenti che permetteranno di saldare, ogni mese, gli ingenti costi legati alla misura.

In effetti, sono già state avanzate ipotesi circa la configurazione della misura, la sua erogazione incondizionata e gli eventuali importi. Ma nulla è stato ancora stabilito in merito agli eventuali fondi per finanziare un’operazione di tale portata.

In molti temono che una misura del genere possa comportare un aumento delle tasse. Dunque, anche se il Reddito di Base sarà erogato a tutti, molto probabilmente a farne le spese saranno i redditi più alti.

Cosa che sicuramente lascia dubbiosa buona parte dei residenti UE.

In ogni caso, prima di preoccuparci di eventuali inasprimenti delle tasse da pagare, dovremo attendere almeno fino al 25 giugno. Data in cui avremo i risultati ufficiali della petizione.