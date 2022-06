Il reddito di base potrebbe arrivare anche in Italia? Il nostro Paese ha raggiunto il 100% delle firme necessarie per ottenere il nuovo contributo europeo, che potrebbe arrivare fino a 1.350 euro a famiglia. Quali sono i requisiti e come si presenta la domanda per il reddito di base? Scadenza 25 giugno: le ultime novità.

L’Italia è il secondo Paese europeo ad aver raggiunto la soglia minima richiesta per introdurre il reddito di base, il nuovo contributo europeo che spetta a tutti i cittadini in quanto persone umane. Che cosa significa?

Dopo la Slovenia, anche il nostro Paese ha ottenuto le firme minime per avere un contributo economico fino a 1.350 euro a famiglia. Il reddito di base, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere questo importo per tutti e senza ISEE.

Abbiamo raccolto il 100% della soglia di firme fissata inizialmente, ma occorrono almeno 1 milione di firme nel complesso affinché il progetto possa realizzarsi. La scadenza per ottenere il reddito di base è fissata al 25 giugno 2022.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reddito di base europeo: come funziona il progetto, perché è fondamentale e quali sono ad oggi gli importi previsti per ogni famiglia. Novità e ultime notizie!

Reddito di base: come funziona il progetto europeo?

Il reddito di base europeo è un’iniziativa promossa da tutti i cittadini volta all’introduzione di un contributo economico destinato a bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani a prescindere da qualsiasi condizione. Tutti possono ottenere il reddito di base, un’entrata mensile sicura per sempre.

L’idea di introdurre un reddito di base ha radici più profonde: fin dal Settecento si discute sulla possibile introduzione di un contributo economico in denaro rivolto ai cittadini, per il solo fatto di essere persone umane. Ad oggi tutto questo potrebbe essere realtà.

Il reddito di base è una misura promossa dai cittadini soprattutto per combattere la crescente automazione del lavoro, per abbattere le disuguaglianze sociali ed economiche, e per garantire a tutti un reddito minimo per la sopravvivenza.

Mentre inizialmente si parlava di un reddito di base da 640 euro al mese per tutti, a oggi è stata avanzata l’ipotesi di innalzare l’importo a 1.340 euro a famiglia.

Reddito di base: ipotesi 1.350 euro a famiglia. A quanto ammonta?

L’obiettivo primario del reddito di base è quello di garantire a tutti i cittadini un livello minimo di sussistenza, ovvero fornire un contributo a ciascun individuo affinché possa vivere una vita dignitosa, nonostante il lavoro e le altre entrate economiche.

Moltissimi esponenti politici noti e non solo, si sono espressi a favore dell’introduzione del reddito di base: un contributo economico di questo generale, destinato a tutti a prescindere dal reddito e da qualsiasi altra condizione, è sempre più attuale. Basti pensare alla crisi economica che sta investendo il nostro Paese, ma anche tutta l’Europa; oltre alla pandemia di Covid-19 e – ad oggi – la guerra in Ucraina.

A esporsi in modo netto sul reddito di base è stata la vicepresidentessa del Bundestag, Petra Pau, che ha manifestato il suo pieno appoggio alla misura, oltre a delinearne un possibile importo.

L’idea è quella di fornire un contributo economico a tutti i cittadini per garantire loro la sussistenza: in questo senso, il reddito di base potrebbe avere un importo di 1.350 euro a famiglia.

In Italia si è parlato a lungo di importi, vociferando un reddito di base da 640 euro senza ISEE. Questa cifra deriva da un calcolo, come previsto dalla bozza della proposta europea), che si ottiene prendendo in considerazione il 60% della retribuzione media mensile di un cittadino italiano.

In realtà, per avere una cifra reale e confermata occorre attendere la fine della raccolta firme, oltre ad avere sotto mano una vera e propria legge europea che possa dare piena attuazione al reddito di base.

Reddito di base senza ISEE: basta un solo requisito per averlo

Ma facciamo un passo indietro…Quali sono i requisiti da soddisfare per ottenere il reddito di base? In assenza di un provvedimento avente forza di legge, facciamo perno sulla proposta avanzata dai cittadini europei.

Il reddito di base europeo ha delle caratteristiche fondamentali che lo contraddistinguono da qualsiasi altro bonus o agevolazione nazionale. Trattandosi di una misura europea, il reddito di base potrebbe essere considerato una sorta di rivoluzione.

Non solo spetterebbe a tutti, senza limiti ISEE, senza distinzioni di reddito o patrimonio; ma verrebbe erogato a tutte gli individui in quanto persone umane, e non solo al capo famiglia.

Per ottenere il reddito europeo non è necessario possedere un’occupazione lavorativa (ma ciò non significa che sia un contributo per “fannulloni”), e non avrebbe alcuna importanza nemmeno la composizione del nucleo familiare.

L’unico requisito necessario per ottenere il reddito di base europeo è l’essere una persona umana: questo contributo tutela il diritto alla vita degli esseri umani e garantisce una vita dignitosa a tutti.

Reddito di base: domanda fino al 25 giugno 2022. Italia al 100%!

C’è tempo fino al 25 giugno 2022 per richiedere il reddito di base europeo, o meglio per firmare la petizione utile per la sua introduzione in Italia e negli altri Paese europei. In realtà, non è scontato che al termine della raccolta firme si possa avere il contributo economico. Anzi…

Solo due Stati fino ad ora hanno raggiunto la soglia minima richiesta per ottenere il reddito di base (fissata a seconda del numero di rappresentanti presso il Parlamento europeo): dopo la Slovenia, anche l’Italia è arrivata all’obiettivo.

Ma occorrono le firme minime di almeno sette Stati per poter avanzare la proposta, ovvero almeno 1 milione di firme a livello europeo. Mentre la Slovenia e l’Italia sono ormai oltre il 100% (rispettivamente al 118% e al 107%), la Spagna e la Germania si stanno avvicinando all’obiettivo (con rispettivamente il 96% e l’88%).

La scadenza è ormai imminente ed è per questo motivo che occorre continuare a diffondere la petizione affinché tutti possano firmare.

Reddito di base: come e dove firmare la petizione europea

Per apporre la propria firma in favore dell’introduzione del reddito di base basta semplicemente recarsi sui due siti web ufficiali dell’iniziativa:

Una volta visualizzata la pagina, viene richiesto il Paese presso il quale si ha la propria cittadinanza: a questo punto, si sblocca la sezione utile per firmare. È possibile accedere con la propria carta di identità elettronica, oppure semplicemente compilare il modulo online.

Andranno poi inseriti il proprio Nome e Cognome, il numero della carta di identità o del passaporto (documento di riconoscimento valido). Infine, confermando e accettando le dichiarazioni sulla privacy si potrà dare il proprio contributo all’iniziativa europea per l’introduzione del reddito di base.

Reddito di base: perché è importante averlo?

Arriviamo infine a un’altra questione interessante sul reddito di base: perché è importante averlo e perché tutti ne parlano?

Come abbiamo visto, il reddito di base è un’idea nata nel passato, ma che ad oggi è diventata ancora più importante in seguito ai cambiamenti sociali ed economici, e in conseguenza delle sempre maggiori disuguaglianze sociali.

Il lavoro al giorno d’oggi è cambiato moltissimo: professioni un tempo svolte da persone umane, vengono oggi eseguite alla perfezione da robot, computer, automi. Questo fenomeno (detto appunto automazione) sta facendo perdere moltissimi posti di lavoro, causando una delle crisi più grandi mai registrate sino ad oggi.

Lo stesso Elon Musk, patron di Tesla, ha accolto con favore il reddito di base in quanto i posti di lavoro saranno sempre meno in futuro, e i lavoratori verranno pagati sempre meno.

Ed è per questo motivo che è fondamentale poter garantire a tutti un livello minimo di sussistenza: di qui, l’impegno e la determinazione degli italiani che hanno firmato la petizione per introdurre il reddito di base europeo.