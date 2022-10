Reddito di Base, c’è ancora speranza: in Europa è partito un nuovo progetto pilota, che concederà un assegno settimanale da 325 euro a determinate categorie. Ecco come funziona e chi lo riceverà per tre anni.

Reddito di Base, c’è ancora speranza: in Europa è partito un nuovo progetto pilota, che concederà un assegno settimanale da 325 euro a determinate categorie. Ecco come funziona e chi lo riceverà per tre anni.

Nonostante i risultati non proprio incoraggianti ottenuti mediante la raccolta firme conclusasi a fine giugno, il Reddito di Base continua a far parlare di sé.

In alcuni Paesi, lo ricordiamo, tale raccolta è stata un vero e proprio successo: non solo nella nostra Penisola, ma anche in Spagna e Germania l’obiettivo preposto è stato ampiamente superato.

Tuttavia, questo non è stato sufficiente: il quorum previsto non è stato raggiunto per mancanza di partecipazione da parte di alcuni Stati europei.

I promotori del Reddito di base, comunque, non mollano. Ci sono infatti nuovi progetti pilota in partenza, e la situazione sembra muoversi anche fuori dall’Europa.

Nato come un progetto riservato ai cittadini europei, quello dell’Universal Basic Income (UBI) sta diventando un ambizioso progetto di portata internazionale.

Ma procediamo con ordine, occupandoci solo della situazione nel nostro continente: è stato infatti di recente attivato un nuovo progetto pilota a livello europeo. In Irlanda, alcuni fortunati europei stanno già ricevendo il proprio assegno, pari a 325 euro a settimana.

Novità Reddito di Base, un nuovo progetto pilota propone un assegno da 325€ a settimana

Le autorità irlandesi hanno infatti annunciato, verso la fine del mese di settembre 2022, la partenza di un nuovo progetto pilota, che si propone di sostenere alcuni cittadini irlandesi mediante un Reddito di Base.

Il progetto non riguarda, almeno per il momento, tutte le categorie di lavoratori o eventuali irlandesi in cerca di occupazione.

La sperimentazione di questo nuovo UBI irlandese concederà un assegno settimanale, da 325 euro (e, dunque, un totale di 1.300 euro mensili) solamente agli artisti ed ai lavoratori di settori che hanno a che fare con l’arte.

Per la partecipazione alla sperimentazione, infatti, sono stati selezionati 2.000 professionisti che lavorano nel mondo delle arti. Si tratta, secondo il Governo irlandese, di uno dei settori che ha maggiormente bisogno di aiuto economico e che necessità di una effettiva ripresa a seguito della pandemia.

I fortunati percettori dell’UBI irlandese, che potranno fruire dell’assegno settimanale per tre anni, sono stati selezionati tra oltre 9.000 domande presentate

La scelta è avvenuta in maniera del tutto casuale e ha concesso il Reddito di Base alle seguenti categorie:

584 musicisti;

184 scrittori;

173 attori di teatro;

204 lavoratori nel mondo del cinema;

707 lavoratori del settore arti visuali;

32 ballerini e coreografi;

13 artisti circensi.

Spazio anche per gli architetti: ne sono stati selezionati 10 che riceveranno il Reddito di Base.

Universal Basic Income irlandese: caratteristiche e specifiche del progetto pilota

Il progetto, che durerà tre anni, non ha solamente lo scopo di testare l’effettiva fattibilità del Reddito di Base. Si pone infatti di evitare l’eventuale fuga di cervelli dall’Irlanda verso altri Paesi. Fuga che è stata incrementata dalla crisi pandemica e che ha causato non pochi problemi al settore artistico.

I 2.000 partecipanti selezionati, tra l’altro, non dovranno “accontentarsi” solamente dell’assegno governativo da 325 euro settimanali.

In pieno spirito del Reddito di Base europeo che, secondo le intenzioni dei suoi promotori, dovrebbe essere concesso in aggiunta ai redditi provenienti dal proprio lavoro, tale assegno potrà essere sommato ad altre entrate.

I lavoratori del settore artistico che stanno attualmente partecipando al progetto pilota, in altre parole, potranno aggiungere all’assegno concesso grazie all’UBI anche le entrate generate tramite il proprio lavoro.

Il fine ultimo del progetto pilota è infatti quello di offrire la maggiore stabilità possibile. In questo modo, i lavoratori del settore artistico potranno dedicarsi anche a progetti più ambiziosi senza dover fare i conti con eventuali crisi e problematiche economiche.

Reddito di Base: la situazione in Italia

Mentre si attendono i primi risultati della sperimentazione irlandese, viene spontaneo chiederti se ci sarà una possibilità di introduzione del Reddito di Base in Italia.

Al momento, nel nostro Paese, l’unico modo per aspirare alla possibilità di ottenere un assegno mensile, per un periodo di sei mesi, è partecipare alla lotteria organizzata da UBI4ALL. Per informazioni sulle modalità di partecipazione a tale iniziativa, consigliamo agli interessati la lettura del seguente articolo:

A livello ufficiale, sia nazionale che da parte della Commissione Europea, non ci sono purtroppo novità da segnalare.

Bisognerà attendere i risultati delle varie sperimentazioni, attualmente attive in vari Paesi dell’Europa, prima di poter fare supposizioni.

Quel che è certo è che il Reddito di Base per tutti i cittadini europei si rivelerebbe una misura molto onerosa. Occorre dunque risolvere la questione dei fondi necessari per la sua copertura. Una questione ancora ben lontana dall’essere risolta.