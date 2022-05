Reddito di Base: novità in arrivo per la misura! Termine delle richieste fissato al 25 giugno, ma c'è già un modo per ottenere l'assegno mensile. Ma ci sono ancora tantissimi interrogativi a cui l’Unione Europea dovrà dare risposta. In questo articolo cercheremo di analizzare la questione nei dettagli.

Reddito di Base: è davvero la risposta al peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini europei? Rispondere a questa domanda, fino a che non ci troveremo di fronte all’attivazione della misura, è davvero molto difficile.

Anche se negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare sempre più insistentemente dell’introduzione di questa nuova misura, infatti, il RBI (acronimo che sta per Reddito di Base Incondizionato) non ha ancora visto la luce.

Eppure, le cose sembrano destinate a cambiare. Innanzitutto, tanti sono i progetti pilota, attivati da poco o già conclusi, che hanno dimostrato che una misura universale potrebbe rappresentare la svolta per i cittadini europei.

Inoltre, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un significativo aumento delle richieste, da parte degli europei, di una misura universale, concessa a tutti i cittadini.

Purtroppo, ci sono ancora tantissimi interrogativi a cui l’Unione Europea dovrà dare risposta. Ad esempio, ci si chiede se si tratterà davvero di una misura equa per tutti.

Altro problema è quello relativo al finanziamento del RBI. Un interrogativo che è di basilare importanza soprattutto per il Governo italiano, dato che è attualmente impegnato nel finanziamento di numerosi bonus e incentivi.

In questo articolo cercheremo di analizzare la questione nei dettagli, occupandoci anche di una data fondamentale: quella del 25 giugno 2022.

RBI europeo: cenni e caratteristiche

Prima di iniziare con le novità in merito al Reddito di Base Incondizionato, è doveroso fare qualche premessa per chi non è ancora a conoscenza di questa misura.

Si tratta (o meglio, dovrebbe trattarsi, dato che la misura non è ancora attiva) di un assegno su base mensile volto a sostenere i cittadini europei e a garantire loro una migliore condizione di vita.

Anche il canale YouTube Mondo Pensioni si è di recente occupato dell’agevolazione nel seguente video, di cui consigliamo la visione agli interessati.

Il RBI, secondo la sua configurazione ipotetica, dovrà essere erogato a tutti, senza alcun limite reddituale.

Per tale ragione, anche se spesso viene accomunato al nostro Reddito di Cittadinanza, la misura non ha nulla a che vedere con il RdC.

La nuova misura, che consisterà in pagamenti periodici in denaro, non si rivolge infatti ad uno specifico gruppo o a fasce di popolazione ben determinate.

Non sarà richiesta la presentazione di alcun ISEE per ottenerlo: tutti gli europei lo avranno, sia adulti che minori.

La percezione del sostegno non sarà legata alla necessità di ricercare un impiego, come accade col nostro RdC: infatti, verrà concesso sia a chi lavora che ai disoccupati.

Reddito di Base Incondizionato: cosa succede il 25 giugno

Ora che abbiamo chiarito cosa intendiamo con RBI europeo, passiamo alle news più interessanti che riguardano l’attivazione della misura.

Una delle notizie più recenti e più interessanti riguardo al Reddito di Base è quella relativa al nuovo record di richieste registrato nelle ultime settimane.

Ci riferiamo alle richieste dei cittadini europei in merito all’attivazione del RBI: è infatti attualmente attiva un’iniziativa che prevede una raccolta firme, al quale tutti i cittadini UE possono partecipare.

Il nostro Paese è uno degli Stati europei che ha accolto con maggiore entusiasmo la notizia di un possibile sostegno economico universale. Infatti, il numero delle adesioni registrato in Italia, soprattutto nelle ultime settimane, è davvero elevatissimo.

Ma i cittadini italiani non sono gli unici ad aver mostrato tutto questo entusiasmo verso il Reddito di Base Incondizionato. In Slovenia ed in Germania, ad esempio, è stato registrato un record di richieste per l’attivazione del RBI, come attestato dal sito web che si sta occupando della raccolta firme.

Ma cosa accadrà esattamente alla data del 25 giugno 2022? Lo spieghiamo subito: la raccolta delle adesioni chiuderà definitivamente.

Dallo scorso 25 settembre 2022, infatti, è attiva a livello europeo tale raccolta, che punta al milione di adesioni per rendere il RBI realtà.

Reddito di Base: dopo giugno, la parola passa all’UE

Una volta conclusa la raccolta firme, le adesioni dei cittadini residenti negli Stati UE verranno ufficialmente presentate al Parlamento Europeo.

Insomma, conclusasi la raccolta, le sorti del Reddito di Base Incondizionato verranno decise dall’Unione Europea.

In effetti, proprio per fine giugno 2022 è previsto un tavolo di discussione che deciderà le sorti della misura in questione.

Tuttavia, le sorti del Reddito di Base non sono solamente nelle mani dell’UE. Infatti, sarà importantissimo che la raccolta firme raggiunga il milione di partecipanti.

In caso contrario, il minimo richiesto non verrà raggiunto e la raccolta firme non potrà essere presentata al Parlamento Europeo.

Dunque, gli interessati dovranno affrettarsi a inviare la propria richiesta, in quanto le firme degli europei verranno raccolte solo fino al prossimo 25 giugno.

RBI, c’è chi può già riceverlo: l’iniziativa di UBI4ALL

Dunque, una cosa appare certa: prima di poter ottenere il Reddito di Base Incondizionato, dovremo ancora attendere. Un’attesa che non riguarderà solamente la fine della raccolta firme, ma anche la successiva discussione UE.

Tuttavia, quest’attesa non vale per tutti. Non tutti, infatti, sanno che sono attualmente attive delle iniziative per poter già ricevere il Reddito di Base.

Basta partecipare all’iniziativa promossa dall’ONG UBI4ALL, dove "UBI" sta per Universal Basic Income, la traduzione inglese di Reddito di Base. L'ONG già nel 2020 ha organizzato la prima vera e propria lotteria con un Reddito di Base come premio.

Infatti, la lotteria ha messo a concorso ben 800 euro al mese per un intero anno. Alla lotteria possono accedere tutti i cittadini regolarmente residente in Unione Europea.

Tuttavia, a differenza del futuro RBI che, se verrà attivato, potrà essere ottenuto anche dai bambini, alla lotteria in questione possono partecipare solamente i cittadini UE che abbiano compiuto almeno 16 anni.

Al momento, la lotteria di Ubi4all è alla sua terza edizione, e le partecipazioni sono attualmente aperte: si può accedere al sito ufficiale ubi4all.eu.

Reddito di Base: su chi graverà la misura? Ipotesi e (mancate) soluzioni

L’attivazione dell’iniziativa voluta da UBI4ALL ha dimostrato uno dei limiti principali del Reddito di Base Incondizionato: il suo finanziamento.

Infatti, la lotteria che permette di vincere un anno di RBI si finanzia tramite delle donazioni volontarie. Ed è già molto difficile riuscire a reperire le risorse per finanziare la misura solo per un cittadino vincitore e per un unico anno.

Infatti, sebbene la terza edizione di UBI4ALL sia già attiva, è stata cumulata solo una parte dei fondi necessari per garantire al futuro vincitore 800 euro al mese.

Questo ci fa già capire come la questione dei finanziamenti sia molto complessa, dato che il Reddito di Base, qualora attivato, dovrebbe essere garantito a tutti gli europei.

Ed è proprio la questione dei finanziamenti ad alimentare lo scetticismo di molti nei confronti di una misura di tale portata.

Anche perché, molto probabilmente, il Reddito di Base potrebbe rendere necessario l’aumento di tasse da versare per i redditi più elevati.

Quel che sembra ormai certo è che, qualora il Parlamento Europeo dovesse decidere per l’attivazione ufficiale del RBI, molto probabilmente ogni Stato membro dell’UE sarà chiamato a fare a sua parte.

Impensabile, infatti, che una misura di tale ampiezza possa essere gestita totalmente con fondi UE.

Ad ogni modo, la discussione dei fondi per finanziare il Reddito di Base Incondizionato è rimandata a giugno, ossia alla tanto attesa riunione del Parlamento Ue.